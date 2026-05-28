Se va la Ley de Alquileres: se suprime el desalojo y los inquilinos podrán permanecer un par de años más

Frente a esa realidad, la Ley 820 fue diseñada como un marco regulatorio destinado a brindar seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. Uno de sus principales puntos es impedir que una familia pueda ser desalojada de manera inmediata sin cumplir con un debido proceso.

La legislación establece tiempos, condiciones y procedimientos que deben respetarse antes de ordenar la restitución de un inmueble. Esto significa que, incluso cuando existen conflictos por mora o incumplimientos contractuales, el desalojo no puede ejecutarse automáticamente.

Además, la ley fomenta la permanencia estable de los arrendatarios en las viviendas, especialmente en un contexto económico donde cambiar de hogar implica gastos elevados, trámites complejos y nuevas exigencias financieras.

Por qué algunos inquilinos pueden quedarse más de dos años

Uno de los aspectos menos conocidos de la normativa es la posibilidad de que un contrato de arrendamiento continúe vigente aun después de haber vencido el plazo inicial acordado entre las partes.

En muchos casos, los contratos se firman por períodos de doce meses. Sin embargo, la ley contempla que el acuerdo pueda renovarse automáticamente si ninguna de las partes comunica formalmente su intención de terminarlo dentro de los plazos establecidos.

Esto significa que el arrendatario puede permanecer en la vivienda durante dos, tres o incluso más años consecutivos sin necesidad de firmar un nuevo contrato, siempre que continúe cumpliendo las condiciones pactadas originalmente.

La renovación automática opera como un mecanismo de estabilidad para el inquilino y evita interrupciones bruscas en la ocupación del inmueble. Para muchas familias, esta continuidad resulta fundamental debido a los altos costos asociados a una mudanza.

Entre los gastos más frecuentes aparecen:

Pago de nuevos depósitos.

Honorarios inmobiliarios.

Mudanza y transporte.

Requisitos adicionales de garantía.

Ajustes de alquiler más elevados en nuevas propiedades.

Por ese motivo, la ley busca reducir la incertidumbre y garantizar que las relaciones contractuales no dependan únicamente de decisiones repentinas.

Los derechos y obligaciones de ambas partes

Aunque la normativa brinda herramientas de protección a los inquilinos, también establece responsabilidades claras que deben cumplirse para conservar esos beneficios.

El arrendatario tiene la obligación de:

Pagar el canon de arrendamiento en tiempo y forma.

Conservar adecuadamente la vivienda.

Respetar las cláusulas establecidas en el contrato.

Asumir pagos acordados de servicios o administración.

Por otro lado, el propietario debe:

Entregar el inmueble en condiciones adecuadas.

Respetar la duración del contrato.

Cumplir con los procedimientos legales para solicitar la restitución.

Evitar medidas arbitrarias o presiones indebidas contra el inquilino.

La ley intenta evitar abusos de cualquiera de las partes, promoviendo soluciones legales antes que conflictos directos.

En la práctica, esto significa que un arrendador no puede simplemente cambiar cerraduras, cortar servicios o retirar pertenencias para obligar a abandonar la vivienda. Cualquier proceso debe pasar por las instancias correspondientes.

Qué ocurre cuando el inquilino deja de pagar

Uno de los escenarios más frecuentes en los conflictos de alquiler es la mora en el pago del canon mensual. Las dificultades económicas, la pérdida de empleo o situaciones familiares complejas suelen provocar atrasos que terminan derivando en reclamos judiciales.

En esos casos, la Ley 820 permite al propietario iniciar un proceso de restitución del inmueble. Esto implica acudir a la Justicia para solicitar formalmente la devolución de la vivienda debido al incumplimiento contractual.

Sin embargo, el proceso no es inmediato.

El propietario debe demostrar la existencia de la deuda y seguir los pasos legales correspondientes antes de obtener una orden de restitución. Durante ese período, el inquilino aún tiene posibilidades de regularizar la situación.

La medida que puede frenar un desalojo

Uno de los puntos más importantes de la legislación aparece en el artículo 22 de la Ley 820. Allí se establece una alternativa que puede modificar completamente el resultado del proceso judicial.

Si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de que exista una sentencia definitiva, el juez puede dar por terminado el proceso y evitar la restitución del inmueble.

En otras palabras, la cancelación completa de la mora podría impedir el desalojo.

Este mecanismo busca priorizar el cumplimiento de la obligación económica antes que la expulsión inmediata de la vivienda. La intención de la norma es ofrecer una oportunidad de regularización al inquilino, especialmente cuando el incumplimiento fue temporal.

De todas maneras, especialistas en derecho inmobiliario advierten que cada caso depende de múltiples factores, entre ellos:

El historial de pagos.

Las pruebas presentadas.

Las cláusulas específicas del contrato.

La decisión judicial correspondiente.

Por eso, ante cualquier situación de mora, se recomienda actuar rápidamente y buscar asesoramiento legal.

El impacto social de los desalojos

Los procesos de restitución de viviendas no solo representan un conflicto contractual. También generan consecuencias sociales y económicas profundas para las familias afectadas.

Perder una vivienda puede implicar:

Cambios de escuela para los hijos.

Dificultades laborales.

Endeudamiento adicional.

Problemas emocionales y psicológicos.

Mayor vulnerabilidad económica.

En muchas ciudades colombianas, encontrar una nueva propiedad en alquiler se volvió cada vez más difícil debido al aumento de precios y a los estrictos requisitos solicitados por propietarios e inmobiliarias.

Por esa razón, distintos sectores consideran que las protecciones incluidas en la Ley 820 cumplen una función social relevante, ya que permiten amortiguar situaciones de crisis y evitar desalojos repentinos.

La importancia de mantener el contrato al día

A pesar de las herramientas legales existentes, especialistas insisten en que la mejor forma de evitar conflictos es cumplir regularmente con las obligaciones asumidas en el contrato.

Mantener los pagos al día no solo evita demandas judiciales, sino que también fortalece la relación entre las partes y brinda mayor estabilidad habitacional.

Además, los antecedentes de cumplimiento suelen ser importantes para futuros contratos de alquiler. Muchos propietarios revisan historiales y referencias antes de aceptar nuevos inquilinos.

En caso de dificultades económicas temporales, abogados recomiendan intentar acuerdos previos antes de llegar a instancias judiciales. La negociación temprana puede facilitar planes de pago o soluciones intermedias que eviten un litigio prolongado.

Una ley que sigue siendo clave en el mercado inmobiliario

A más de dos décadas de su entrada en vigencia, la Ley 820 continúa siendo una de las normas centrales del mercado de arrendamientos urbanos en Colombia.

Su aplicación cotidiana alcanza a millones de personas y regula aspectos fundamentales de la vida habitacional en el país. Aunque existen debates sobre posibles reformas y actualizaciones, la normativa sigue funcionando como una herramienta de equilibrio entre propietarios e inquilinos.

En un escenario económico donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más complejo, las garantías vinculadas a los contratos de arrendamiento adquieren una importancia creciente.

La posibilidad de evitar desalojos inmediatos, acceder a renovaciones automáticas y regularizar deudas antes de una sentencia judicial representa un alivio para miles de familias colombianas que dependen del alquiler como forma principal de acceso a la vivienda.

Mientras continúan las discusiones sobre el futuro del mercado inmobiliario y las políticas habitacionales, la Ley 820 permanece como un marco fundamental para ordenar las relaciones entre quienes alquilan y quienes ofrecen propiedades en arrendamiento.