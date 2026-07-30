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"¿Por qué no te morís?": detuvieron al cuidador del geriátrico que fue grabado maltratando a una jubilada

El hombre fue detenido luego de que las cámaras de seguridad del geriátrico registraran agresiones físicas y verbales contra dos residentes. La causa quedó caratulada provisoriamente como lesiones leves y la Justicia investiga si hubo más víctimas.

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¿Por qué no te morís?: detuvieron al cuidador del geriátrico que fue grabado maltratando a una jubilada

"¿Por qué no te morís?": detuvieron al cuidador del geriátrico que fue grabado maltratando a una jubilada

La Policía Bonaerense detuvo al cuidador de un geriátrico de Mar del Plata acusado de maltratar y amenazar a dos residentes de avanzada edad. El sospechoso, identificado como Nicolás Gastón Cichero, fue desvinculado de su puesto luego de que las cámaras de seguridad del establecimiento registraran las agresiones físicas y verbales.

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Los hechos ocurrieron en el centro de adultos mayores “David”, ubicado en la calle Rivadavia al 4000. Tras revisar las imágenes del sistema de vigilancia interna, los propietarios del lugar denunciaron al trabajador ante las autoridades.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Primera de Mar del Plata localizaron al acusado y lo detuvieron. El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.

Las agresiones contra una de las jubiladas quedaron registradas en video

Los videos de las cámaras de seguridad fueron incorporados a la investigación judicial como una de las principales pruebas contra el acusado. En una de las grabaciones se observa al cuidador mientras preparaba para dormir a una de las residentes. En ese momento, el hombre comenzó a insultarla y la agredió verbalmente.

¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, se escucha decir al acusado en el video. La mujer permanecía en la cama y comenzó a llorar. Según quedó registrado en las imágenes, el hombre continuó con las amenazas y le advirtió: “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”.

Luego, mientras la residente seguía llorando, el cuidador volvió a insultarla: “Llorando todo el día, esta vieja de m... Dejamos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Ante la angustia de la mujer, quien llegó a preguntarle qué había hecho de malo, el acusado respondió: “Molestás”. En ese mismo momento, según se observa en las imágenes, el hombre le colocó una prenda de vestir sobre la cabeza durante varios segundos y la manipuló de manera brusca sobre el colchón.

Golpeó a otra residente con una cuchara

Los propietarios del geriátrico también constataron, a partir de las cámaras de seguridad, otro episodio de violencia ocurrido minutos antes en el comedor del establecimiento.

En esa oportunidad, el cuidador habría golpeado a otra de las residentes con una cuchara, provocándole un corte superficial en el labio.

Cuando la mujer reaccionó entre lágrimas y manifestó su dolor por el impacto recibido, el acusado volvió a dirigirse a ella de manera amenazante.

¿Querés llorar? Vamos”, le habría dicho el hombre, según quedó registrado en las imágenes.

Investigan si hubo más víctimas de maltrato

La causa quedó caratulada provisoriamente como “lesiones leves” y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

Los investigadores analizan ahora los registros de las cámaras correspondientes a las semanas anteriores para determinar si existieron otros episodios de violencia y si podría haber más residentes que hayan sido víctimas de maltrato dentro del geriátrico.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades del cuidador y determinar el alcance de las agresiones registradas en el establecimiento de adultos mayores.

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