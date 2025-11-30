Donald Trump confirmó que mantuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro
El presidente de Estados Unidos evitó calificar el diálogo como positivo o negativo y no precisó qué asuntos se abordaron ni los alcances del intercambio.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de una nueva escalada de tensión por el espacio aéreo venezolano y las recientes advertencias difundidas por Washington.
La revelación del diálogo entre ambos mandatarios se produjo pocas horas después de que el senador republicano Markwayne Mullin asegurara que el gobierno norteamericano le ofreció a Maduro la posibilidad de abandonar Venezuela e irse a Rusia u otro país.
“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, expresó Trump ante periodistas, luego de que el diario The New York Times diera a conocer la existencia del contacto. Con un tono distante, el mandatario norteamericano evitó profundizar en los detalles: “No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”.
La confirmación pública del intercambio llega en un momento delicado para la relación bilateral. En los últimos días, Trump difundió un mensaje en su red social Truth en el que advertía que las aerolíneas deberían considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado en su totalidad”, lo que generó un fuerte rechazo del gobierno chavista.
“No supongan nada”: Trump negó planes de un ataque aéreo
Consultado sobre el sentido de esa advertencia, Trump aclaró que su mensaje no implicaba la inminencia de un ataque militar. “No supongan nada al respecto”, dijo, minimizando las especulaciones sobre un posible movimiento ofensivo.
Mientras tanto, desde el Congreso estadounidense, el senador Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas, sostuvo que Washington presionó a Maduro para que abandone Venezuela. “Por cierto, le dimos la oportunidad de irse”, declaró en una entrevista con CNN. Según detalló, la propuesta incluía la posibilidad de trasladarse a Rusia u otro país dispuesto a recibirlo.
Sin embargo, el legislador descartó que Estados Unidos esté evaluando enviar tropas al territorio venezolano. “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”, afirmó.
Venezuela denuncia ante la OACI “violación de su soberanía”
La reacción desde Caracas no tardó en llegar. El gobierno venezolano anunció que presentó una denuncia formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por lo que consideran una “violación de su soberanía”. El encargado de comunicarlo fue el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, quien publicó y posteriormente eliminó, un comunicado en redes sociales.
“El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la OACI las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, señaló el funcionario, al cuestionar la advertencia de Trump sobre un supuesto cierre total del espacio aéreo venezolano.
Velásquez Araguayán sostuvo que el presidente estadounidense “no tiene la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”. Y agregó que se trata de un acto catalogado como “interferencia ilícita” según el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al “poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa”.
Caracas acusa presión sobre aerolíneas internacionales
El ministro también remarcó que el único organismo con jurisdicción para regular el espacio aéreo venezolano es la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC), y advirtió que “ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana”.
En esa línea, el gobierno de Maduro acusó a la administración Trump de “pretender amedrentar y presionar” a las empresas aéreas que operan en Venezuela o sobrevuelan la región FIR Maiquetía, afectando con ello a aerolíneas de países como Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá. La comunicación oficial calificó como “fraudulento” el supuesto control del espacio aéreo anunciado por Trump.
El mensaje de advertencia del mandatario estadounidense, difundido el sábado, mencionaba explícitamente a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. “Les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió Trump.