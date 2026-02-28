Aniquilaron a Andrea del Boca en redes sociales por un hecho insólito en Gran Hermano: "Presa la quiero"

Hasta Ángel de Brito se sumó al llamado 'tallaríngate', haciendo repost de un tuit que compartía la indignación y la “pena” que le cabría por el hecho: "¡Presa la quiero! ¿Cómo vas a cortar los fideos?".

Lo cierto es que, aunque Andrea no lo busque, cada movimiento suyo dentro del reality termina generando contenido. Es un arma de doble filo: hay quienes la aman y celebran cada gesto, y otros que no dudan en criticarla sin piedad.

Cuánto cobra Andrea del Boca en Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) despertó todo tipo de comentarios y especulaciones. Sin dudas, es la concursante que más controversia generó, debido a su estatus de megafamosa y a su larga trayectoria en la televisión argentina.

Desde el inicio, quedó claro que su ingreso no era solo una apuesta personal por el juego, sino que había un incentivo detrás. No se trata de una participante cualquiera: su nombre tiene peso propio y su presencia eleva automáticamente el perfil de la edición. Por eso, rápidamente surgió la gran pregunta entre los seguidores y los medios: ¿cuánto habría cobrado para aceptar el desafío de encerrarse en la casa más famosa del país?

"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", anunció Ángel de Brito en Bondi Live, dejando a sus compañeros con la boca abierta.

Si esta cifra se confirma, queda claro que la presencia de Andrea no solo responde a una apuesta artística, sino también a una fuerte inversión de la producción, diseñada para potenciar la edición antes de su pausa.