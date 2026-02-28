A24.com

No le dejan pasar una

Aniquilaron a Andrea del Boca en redes sociales por un hecho insólito en Gran Hermano: "Presa la quiero"

Andrea del Boca protagonizó un momento dentro de Gran Hermano que, aunque parecía irrelevante, en redes sociales la criticaron sin piedad. Mirá las reacciones.

28 feb 2026, 17:16
Aniquilaron a Andrea del Boca en redes sociales por un hecho insólito en Gran Hermano: "Presa la quiero"

Andrea del Boca se volvió protagonista no solo dentro de la casa de Gran Hermano, sino también fuera de ella. Su nombre es moneda corriente tanto en los programas de televisión como en las redes sociales, donde cada gesto suyo se analiza y comenta. Desde sus romances del pasado hasta sus problemas con la Justicia, pasando por actos cotidianos que parecían irrelevantes, nada escapa al escrutinio de los seguidores y críticos digitales.

En las últimas horas, con su nombre nuevamente en tendencia, se viralizó un video de Del Boca cortando fideos spaghetti antes de hervirlos en el reality. Lo que podría haber sido un momento trivial se transformó en un verdadero debate: mientras algunos lo tomaron con humor, otros lo calificaron como una “aberración” culinaria, generando una grieta entre fans y detractores que se hizo sentir con fuerza en redes.

Uno de los usuarios en X bromeó: "Italia declaró a Andrea del Boca persona no grata tras viralizarse el video donde parte los tallarines a la mitad antes de hervirlos".

Otro fue más extremista y recordó viejos conflictos de la actriz: "Te puedo perdonar la bosta de novelas que hiciste, te puedo perdonar lo que afanaste con De Vido, te puedo perdonar hasta las falsas denuncias contra tu ex, pero como vas a partir la pasta. Presa, la quiero presa"."¡Eso es un pecado!", se sumó uno más al rechazo.

Hasta Ángel de Brito se sumó al llamado 'tallaríngate', haciendo repost de un tuit que compartía la indignación y la “pena” que le cabría por el hecho: "¡Presa la quiero! ¿Cómo vas a cortar los fideos?".

Lo cierto es que, aunque Andrea no lo busque, cada movimiento suyo dentro del reality termina generando contenido. Es un arma de doble filo: hay quienes la aman y celebran cada gesto, y otros que no dudan en criticarla sin piedad.

Cuánto cobra Andrea del Boca en Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) despertó todo tipo de comentarios y especulaciones. Sin dudas, es la concursante que más controversia generó, debido a su estatus de megafamosa y a su larga trayectoria en la televisión argentina.

Desde el inicio, quedó claro que su ingreso no era solo una apuesta personal por el juego, sino que había un incentivo detrás. No se trata de una participante cualquiera: su nombre tiene peso propio y su presencia eleva automáticamente el perfil de la edición. Por eso, rápidamente surgió la gran pregunta entre los seguidores y los medios: ¿cuánto habría cobrado para aceptar el desafío de encerrarse en la casa más famosa del país?

"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", anunció Ángel de Brito en Bondi Live, dejando a sus compañeros con la boca abierta.

Si esta cifra se confirma, queda claro que la presencia de Andrea no solo responde a una apuesta artística, sino también a una fuerte inversión de la producción, diseñada para potenciar la edición antes de su pausa.

     

 

Andrea del Boca Gran Hermano

