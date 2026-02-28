Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: cuál fue la reacción de los principales líderes del mundo

Otros países europeos, como Suecia, Noruega y Países Bajos, hicieron foco en la necesidad de moderación. La canciller sueca, Maria Malmer Stenergard, pidió un retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas. Desde Oslo se puso en duda que la ofensiva pueda encuadrarse en el derecho internacional bajo el argumento de “acción preventiva”, mientras que el gobierno neerlandés llamó a evitar nuevas escaladas para preservar la estabilidad.

América Latina y Medio Oriente: condenas y preocupación

Desde América Latina también hubo fuertes pronunciamientos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques y sostuvo que la negociación es “el único camino viable para la paz”, al tiempo que expresó “profunda preocupación” por la escalada y pidió respeto al derecho internacional.

En Colombia, el mandatario Gustavo Petro calificó la ofensiva como un error y reclamó una reunión urgente de la ONU para defender la paz mundial y evitar la proliferación nuclear.

rusia-hablo-de-una-peligrosa-aventura-francia-pidio-una-reunion-urgente-de-la-onu-y-paises-de-america-latina-reclamaron-volver-a-la-diplomacia-foto-reuters-G56XP3BQWVGZHOUI4JUL3QH55M Rusia habló de una “peligrosa aventura” y Francia pidió una reunión urgente de la ONU.

En Medio Oriente, el canciller de Omán, Badr Albusaidi, quien había actuado como mediador entre Washington y Teherán, se mostró “consternado” por el impacto del ataque en las negociaciones en curso e instó a Estados Unidos a no profundizar su involucramiento en el conflicto.

Por su parte, el primer ministro de Líbano advirtió que su país no aceptará ser arrastrado a la confrontación, en medio de la preocupación por una eventual participación de Hezbollah y un posible frente de guerra adicional en la región.

Apoyos a la ofensiva y advertencias sobre el programa nuclear

En contraste, algunos gobiernos respaldaron la operación. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reafirmó “el derecho de Israel a defenderse” y calificó a Irán como una fuente central de inestabilidad regional.

En la misma línea, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su apoyo a la ofensiva y señaló que el programa nuclear iraní representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Embed #Comunicado La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán,… pic.twitter.com/LlYrLEKXtM — Yvan Gil (@yvangil) February 28, 2026

China, por su parte, evitó una condena directa, pero describió la situación como “extremadamente grave y compleja”. Además, pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y seguir de cerca la evolución del conflicto.

Crece la presión internacional para evitar un conflicto mayor

El abanico de reacciones refleja el impacto global de la ofensiva y el temor a una escalada que involucre a más países y actores armados en Medio Oriente. Mientras algunos gobiernos justifican la acción por razones de seguridad, otros alertan sobre las consecuencias de una confrontación abierta.

En este escenario, la comunidad internacional coincide en un punto central: la necesidad de reactivar los canales diplomáticos y evitar que la crisis derive en un conflicto regional de consecuencias imprevisibles. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si prevalece la negociación o si la tensión continúa en aumento.