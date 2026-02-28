En vivo Radio La Red
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: cuál fue la reacción de los principales líderes del mundo

El impacto global no se hizo esperar y Rusia habló de una “peligrosa aventura”, Francia pidió una reunión urgente de la ONU y países de América Latina reclamaron volver a la diplomacia. Canadá y Australia respaldaron la ofensiva.

Rusia habló de una “peligrosa aventura”

El ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán provocó una inmediata reacción internacional, con posturas que oscilaron entre el apoyo explícito, la condena abierta y los llamados urgentes a retomar la diplomacia para evitar una escalada en Medio Oriente. La ofensiva encendió alarmas en distintos gobiernos y organismos internacionales ante el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance.

Más de 20 muertos en una escuela de mujeres en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos

Desde Moscú, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó la operación como una “peligrosa aventura” que podría derivar en una “catástrofe” regional. En la misma línea, la cancillería rusa denunció el ataque como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano” y exigió el cese inmediato de la campaña militar, además de un retorno a las negociaciones diplomáticas.

En Europa, varias potencias expresaron preocupación por la situación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que la escalada es “peligrosa para todos” y reclamó que “debe cesar”. Además, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y llamó a reactivar las negociaciones para reducir la tensión en torno al programa nuclear iraní.

El humo generado por el ataque de Israel en Irán. (Foto: AP)

España también adoptó una postura crítica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la “acción militar unilateral” por considerar que contribuye a un escenario internacional más incierto, aunque cuestionó al mismo tiempo las políticas del régimen iraní. En el Reino Unido, el Ejecutivo instó a evitar que el conflicto derive en una guerra regional de mayor escala.

Otros países europeos, como Suecia, Noruega y Países Bajos, hicieron foco en la necesidad de moderación. La canciller sueca, Maria Malmer Stenergard, pidió un retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas. Desde Oslo se puso en duda que la ofensiva pueda encuadrarse en el derecho internacional bajo el argumento de “acción preventiva”, mientras que el gobierno neerlandés llamó a evitar nuevas escaladas para preservar la estabilidad.

América Latina y Medio Oriente: condenas y preocupación

Desde América Latina también hubo fuertes pronunciamientos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques y sostuvo que la negociación es “el único camino viable para la paz”, al tiempo que expresó “profunda preocupación” por la escalada y pidió respeto al derecho internacional.

En Colombia, el mandatario Gustavo Petro calificó la ofensiva como un error y reclamó una reunión urgente de la ONU para defender la paz mundial y evitar la proliferación nuclear.

Rusia habló de una “peligrosa aventura” y Francia pidió una reunión urgente de la ONU.

En Medio Oriente, el canciller de Omán, Badr Albusaidi, quien había actuado como mediador entre Washington y Teherán, se mostró “consternado” por el impacto del ataque en las negociaciones en curso e instó a Estados Unidos a no profundizar su involucramiento en el conflicto.

Por su parte, el primer ministro de Líbano advirtió que su país no aceptará ser arrastrado a la confrontación, en medio de la preocupación por una eventual participación de Hezbollah y un posible frente de guerra adicional en la región.

Apoyos a la ofensiva y advertencias sobre el programa nuclear

En contraste, algunos gobiernos respaldaron la operación. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reafirmó “el derecho de Israel a defenderse” y calificó a Irán como una fuente central de inestabilidad regional.

En la misma línea, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su apoyo a la ofensiva y señaló que el programa nuclear iraní representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

China, por su parte, evitó una condena directa, pero describió la situación como “extremadamente grave y compleja”. Además, pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y seguir de cerca la evolución del conflicto.

Crece la presión internacional para evitar un conflicto mayor

El abanico de reacciones refleja el impacto global de la ofensiva y el temor a una escalada que involucre a más países y actores armados en Medio Oriente. Mientras algunos gobiernos justifican la acción por razones de seguridad, otros alertan sobre las consecuencias de una confrontación abierta.

En este escenario, la comunidad internacional coincide en un punto central: la necesidad de reactivar los canales diplomáticos y evitar que la crisis derive en un conflicto regional de consecuencias imprevisibles. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si prevalece la negociación o si la tensión continúa en aumento.

