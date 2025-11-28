"Tercer mundo": Donald Trump anunció la medida antiinmigratoria más dura desde su presidencia

También ha añadido que arrebatará la nacionalidad estadounidense a los "inmigrantes que socaven la tranquilidad interna". Quedará la administración nacional habilitada para deportar de manera inmediata a cualquier extranjero que suponga una amenaza para la seguridad o sea "no compatible con la civilización occidental".

En su cuenta personal escribió: “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Trump pausa las inmigraciones Donald Trump suspendió las migraciones de personas del "Tercer Mundo". (foto: Cuenta de Donald Trump en su red social)

Donald Trump: "Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo..."

En su último y más duro mensaje, el presidente Trump habló de la resolución que tomó sobre los "inmigrantes del Tercer mundo". Algo que en ese mismo comunicado no tiene precisión alguna. De hecho, si se le pregunta a ChatGPT que considera como "Tercer mundo" presenta un mapa como este:

el tercer mundo según la casa Blanca El mapa que genera ChatGPT a partir de la declaración del "Tercer mundo" según Donald Trump. (Foto: ChatGPT)

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden's Autopen (el dormilón Joe Biden que uso la firma digital automática) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país, terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país..."

Hay que aclarar que la falta de definiciones de la Casa Blanca, provoca que en el mapa, por ejemplo, aparezca la Argentina, que es, quizá, el aliado más fuerte que tiene Trump en toda América Latina.

la mujer de la guardia nacional asesinada Por la muerte de la mujer de la Guardia Nacional, de solo 20 años, Trump endurece su política migratoria con un impreciso "Tercer Mundo". (Foto: A24.com)

Pero el mandatario insiste en esa política antiinmigración desde su primera campaña electoral, 10 años antes. Y a medida que pasaron los años, fue endureciendo esta definición. Por eso empoderó a la oficina de migraciones y a los encargados de "detectar" a los inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos aunque no estén documentados. A todos se los expulsa. Algunos - delincuentes- fueron a parar a la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador, pagando una cuota por su manutención.