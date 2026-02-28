Incertidumbre por el paradero de ayatollah Ali Khamenei: Israel lo dio por muerto, pero Irán no lo confirmó

Embed

“Todos los altos funcionarios están vivos. Estamos gestionando esta situación y todo está bien”, sostuvo el ministro, en un intento por transmitir estabilidad institucional tras los bombardeos, y la información contrasta con la de la emitida por los países que llevaron adelante la ofensiva militar.

El complejo de Khamenei, entre los principales objetivos

Horas después de la ofensiva, imágenes satelitales difundidas por medios internacionales mostraron daños en el complejo de seguridad que alberga la residencia y oficinas del líder supremo en Teherán. En las fotografías se observó una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en una de las zonas más custodiadas de la capital iraní.

El lugar suele funcionar como centro de operaciones de Khamenei y punto de encuentro de altos funcionarios del régimen. Según fuentes israelíes, la campaña de bombardeos “de gran envergadura” tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del poder en la república islámica.

RMNSESMB2RDCNDPK7HOTRUKFWU El complejo de seguridad del ayatollah Alí Khamenei (Créditos: The New York Times)

Además, Israel confirmó que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también fue uno de los blancos de la ofensiva, aunque hasta el momento no se precisó el resultado de ese ataque.

Explosiones, refuerzo de seguridad y cortes de comunicación

Testigos en Teherán reportaron al menos tres explosiones cerca del complejo y un fuerte despliegue de seguridad tras los ataques. Las autoridades reforzaron la custodia en áreas sensibles y bloquearon accesos viales en los alrededores.

En paralelo, se registraron cortes de comunicación y restricciones de internet en distintas regiones del país, lo que dificulta la circulación de información oficial y la verificación del estado de los principales dirigentes iraníes.

La incertidumbre sobre el paradero exacto de Khamenei y el alcance de los daños en la cúpula del régimen mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crece el temor a una escalada regional y aumentan los llamados a retomar la vía diplomática.