Incertidumbre por el paradero de ayatollah Ali Khamenei: Israel lo dio por muerto, pero Irán no lo confirmó
La máxima autoridad política y religiosa fue declarada a salvo, aunque no se lo volvió a ver tras los ataques y crecen los rumores sobre su fallecimiento durante la embestida militar.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, permanece con vida tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News. Sin embargo, sus declaraciones dejaron dudas sobre el verdadero estado del máximo dirigente tras la ofensiva e Israel lo dio como fallecido durante el operativo militar.
“Hasta donde yo sé”, respondió Araghchi de manera enigmática cuando fue consultado sobre la situación de Khamenei, lo que alimentó la incertidumbre en medio de la escalada militar en Medio Oriente. En tanto, medios de Israle dieron por muerto a Ali Khamenei.
Tras los bombardeos, el canciller iraní remarcó que “todos los altos funcionarios están vivos” y garantizó la continuidad del liderazgo político y militar del país. Según indicó, tanto el presidente del Parlamento como el jefe del poder judicial sobrevivieron a la ofensiva, aunque desde Israel sostuvieron que hallaron el cuerpo del líder religioso en su palacio.
No obstante, el cansiller iraní confirmó la muerte de al menos dos comandantes durante los ataques. El funcionario también condenó que la operación militar se haya producido mientras continuaban las negociaciones nucleares con potencias internacionales. NBC News señaló que no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones del gobierno iraní.
“Todos los altos funcionarios están vivos. Estamos gestionando esta situación y todo está bien”, sostuvo el ministro, en un intento por transmitir estabilidad institucional tras los bombardeos, y la información contrasta con la de la emitida por los países que llevaron adelante la ofensiva militar.
El complejo de Khamenei, entre los principales objetivos
Horas después de la ofensiva, imágenes satelitales difundidas por medios internacionales mostraron daños en el complejo de seguridad que alberga la residencia y oficinas del líder supremo en Teherán. En las fotografías se observó una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en una de las zonas más custodiadas de la capital iraní.
El lugar suele funcionar como centro de operaciones de Khamenei y punto de encuentro de altos funcionarios del régimen. Según fuentes israelíes, la campaña de bombardeos “de gran envergadura” tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del poder en la república islámica.
Además, Israel confirmó que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también fue uno de los blancos de la ofensiva, aunque hasta el momento no se precisó el resultado de ese ataque.
Explosiones, refuerzo de seguridad y cortes de comunicación
Testigos en Teherán reportaron al menos tres explosiones cerca del complejo y un fuerte despliegue de seguridad tras los ataques. Las autoridades reforzaron la custodia en áreas sensibles y bloquearon accesos viales en los alrededores.
En paralelo, se registraron cortes de comunicación y restricciones de internet en distintas regiones del país, lo que dificulta la circulación de información oficial y la verificación del estado de los principales dirigentes iraníes.
La incertidumbre sobre el paradero exacto de Khamenei y el alcance de los daños en la cúpula del régimen mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crece el temor a una escalada regional y aumentan los llamados a retomar la vía diplomática.