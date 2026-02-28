Donald Trump le mandó un mensaje al pueblo iraní: "Tomen el control de su gobierno"

Embed

El mandatario aseguró que la operación militar está diseñada para destruir la industria de misiles iraní, así como sus capacidades navales, con el objetivo de reducir los riesgos para la seguridad regional y global.

Operación conjunta con Israel y escalada en Medio Oriente

Desde Florida, Trump calificó las maniobras como “de gran envergadura” y ratificó la coordinación con Israel en la ofensiva contra objetivos estratégicos en territorio iraní. La acción se produce en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, con temor a una escalada que involucre a otros actores regionales.

El presidente estadounidense también advirtió a la dirigencia iraní que enfrenta una disyuntiva: aceptar el desarme o afrontar consecuencias severas. Según trascendió, la operación busca debilitar las estructuras militares y tecnológicas vinculadas al programa nuclear y a la proyección de poder de Teherán en la región.

El Ministerio de Defensa israelí calificó la operación de "preventiva" para eliminar amenazas inminentes.

Teherán respondió y crece la incertidumbre global

Tras los bombardeos, Irán inició una contraofensiva, lo que elevó la preocupación internacional por un conflicto de mayor alcance. Diversos gobiernos y organismos multilaterales siguen de cerca la evolución de la crisis, mientras aumentan los llamados a retomar la vía diplomática.

En este escenario, la ofensiva anunciada por Trump marca un nuevo punto de tensión en el tablero geopolítico global y abre interrogantes sobre el impacto en la seguridad internacional, el mercado energético y la estabilidad de Medio Oriente. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si el conflicto se amplía o si se abre una instancia de negociación.