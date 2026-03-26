Donald Trump extendió el ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y crece la expectativa en Medio Oriente
El Presidente estadounidense sostuvo que tomó la decisión de no atacar objetivos energéticos durante 10 días por “pedido del gobierno iraní” y aseguró que las conversaciones “están progresando muy bien”.
Donald Trump extendió el ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga hasta el 6 de abril del ultimátum a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. Esta decisión se da en medio de una escalada militar y negociaciones contrarreloj para evitar un conflicto mayor.
La noticia fue comunicada a través de su red Truth Social y responde a un pedido formal del gobierno iraní, que busca ganar tiempo en el marco de conversaciones indirectas con Washington.
El nuevo límite fue fijado para el lunes 6 de abril a las 20:00 (hora de Washington), extendiendo en diez días el plazo original. Trump había advertido previamente que, si Irán no reabría completamente el paso marítimo, Estados Unidos podría atacar su infraestructura energética.
El estrecho de Ormuz es clave para el comercio global, ya que por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier bloqueo en un factor crítico para los mercados internacionales.
TRUMP FRENA ATAQUES TRAS EL ULTIMÁTUM A IRÁN PARA REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ
TRUMP FRENA ATAQUES TRAS EL ULTIMÁTUM A IRÁN PARA REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ
Desde la Casa Blanca aseguran que hubo avances en las negociaciones, luego de que Irán permitiera el paso de varios petrolerosestadounidenses. Trump calificó ese gesto como una señal de voluntad para alcanzar un acuerdo.
El equipo negociador estadounidense incluye al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. A través de la mediación de Pakistán, Washington presentó un plan de 15 puntos para desescalar el conflicto, sin embargo, Teherán respondió con exigencias de garantías y cuestionó la estrategia estadounidense por combinar presión militar con llamados al diálogo.
Bombardeos, muertos y escalada militar
El conflicto se intensificó desde fines de febrero con bombardeos casi diarios por parte de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Según cifras oficiales iraníes, los ataques dejaron más de 1.500 muertos, incluyendo figuras clave del régimen como Alí Khamenei y otros altos funcionarios de seguridad.
En paralelo, Israel confirmó la muerte de altos mandos militares iraníes en nuevas ofensivas, mientras el Pentágono evalúa escenarios para un posible “golpe final”, que podría incluir operaciones terrestres.
La tensión se expande en el Golfo
El conflicto ya impacta en toda la región. Se reportaron ataques con misiles y drones en países del Golfo, con un proyectil iraní interceptado cerca de Abu Dabi que dejó víctimas fatales. También hubo ataques contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudita y Kuwait, en un escenario de creciente inestabilidad.
Las idas y vueltas en las negociacionesya afectan los mercados internacionales. El precio del petróleo volvió a subir ante el temor de una escalada militar que comprometa el flujo energético global.