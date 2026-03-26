Donald Trump extendió el ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz y crece la expectativa en Medio Oriente

TRUMP FRENA ATAQUES TRAS EL ULTIMÁTUM A IRÁN PARA REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ TRUMP FRENA ATAQUES TRAS EL ULTIMÁTUM A IRÁN PARA REABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ

Desde la Casa Blanca aseguran que hubo avances en las negociaciones, luego de que Irán permitiera el paso de varios petroleros estadounidenses. Trump calificó ese gesto como una señal de voluntad para alcanzar un acuerdo.

El equipo negociador estadounidense incluye al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. A través de la mediación de Pakistán, Washington presentó un plan de 15 puntos para desescalar el conflicto, sin embargo, Teherán respondió con exigencias de garantías y cuestionó la estrategia estadounidense por combinar presión militar con llamados al diálogo.

estrecho de ormuz Donald Trump extendió el ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz.

Bombardeos, muertos y escalada militar

El conflicto se intensificó desde fines de febrero con bombardeos casi diarios por parte de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Según cifras oficiales iraníes, los ataques dejaron más de 1.500 muertos, incluyendo figuras clave del régimen como Alí Khamenei y otros altos funcionarios de seguridad.

En paralelo, Israel confirmó la muerte de altos mandos militares iraníes en nuevas ofensivas, mientras el Pentágono evalúa escenarios para un posible “golpe final”, que podría incluir operaciones terrestres.

mojtaba-jamenei-donald-trump-1 El conflicto en Medio Oriente sigue con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales.

La tensión se expande en el Golfo

El conflicto ya impacta en toda la región. Se reportaron ataques con misiles y drones en países del Golfo, con un proyectil iraní interceptado cerca de Abu Dabi que dejó víctimas fatales. También hubo ataques contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudita y Kuwait, en un escenario de creciente inestabilidad.

Las idas y vueltas en las negociaciones ya afectan los mercados internacionales. El precio del petróleo volvió a subir ante el temor de una escalada militar que comprometa el flujo energético global.