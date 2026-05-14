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Se confirmó el bono de ANSES para jubilados: cuánto cobran en mayo

Se estableció el esquema de ingresos definitivo para el sector pasivo correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó el pago del refuerzo extraordinario que, sumado al aumento por movilidad, define el nuevo piso de ingresos para los jubilados de ANSES en mayo.

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Bono de ANSES para jubilados: informan el monto oficial y el haber mínimo

Bono de ANSES para jubilados: informan el monto oficial y el haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de haberes incorporando la actualización basada en el IPC de marzo. Se informa que el incremento por movilidad para este periodo es del 3,38%, porcentaje que impacta en el haber básico bruto del sistema previsional. Esta medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca que las prestaciones sigan la evolución mensual de los indicadores oficiales de precios.

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Se confirma, además, la vigencia del soporte financiero extraordinario para los sectores con menores ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el pago del bono de $70.000, suma que se otorga de forma no remunerativa para apuntalar las jubilaciones mínimas. De esta manera, el ingreso unificado para los beneficiarios de la escala básica de la ANSES presenta un nuevo tope de cobro garantizado.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que la totalidad de los fondos se encuentren disponibles según el cronograma de documentos. Se establece que el pago unificado busca otorgar previsibilidad financiera a los hogares que dependen de la cobertura previsional, facilitando que el incremento y el bono lleguen a las cuentas bancarias de los jubilados de la ANSES en una sola jornada.

¿Cómo se conforma el monto total de $463.174 para la mínima?

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Bono de ANSES para jubilados: informan el monto oficial y el haber m&iacute;nimo

Bono de ANSES para jubilados: informan el monto oficial y el haber mínimo

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 unifica dos conceptos claros en la acreditación bancaria. El primero es el haber previsional contributivo que, tras la suba del 3,38%, llega a los $393.174. El segundo componente es el bono de $70.000, suma que la Administración Nacional de la Seguridad Social destina a los beneficiarios que perciben un solo haber mínimo.

Se establece que los titulares encontrarán este valor final disponible el día asignado por su terminación de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social efectúa el pago de manera conjunta para simplificar el retiro de los fondos por cajero automático. Este ingreso total de mayo de 2026 representa el compromiso del organismo de sostener un piso de ingresos acorde a los últimos datos de inflación registrados por el INDEC.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación técnica para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el límite unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta completar los $463.174,10, evitando que los haberes intermedios queden excluidos de los refuerzos previstos por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Se establece que este cálculo es automático y no requiere de trámites adicionales ante el organismo. Por el contrario, quienes ya perciban un haber básico superior al tope unificado no serán alcanzados por el refuerzo de mayo. Estos jubilados de la ANSES deben supervisar el impacto del incremento por movilidad en su liquidación habitual a través de los canales de consulta remota, como la aplicación móvil o la web oficial.

¿A cuánto ascienden los haberes máximos en mayo de 2026?

Se informa que la escala superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social también recibe la actualización mensual. Para mayo de 2026, el haber máximo previsional se ubica en $2.645.689, cifra que representa el límite contributivo del sistema. Se establece que este sector no percibe bonos adicionales, ya que la asistencia extraordinaria se focaliza en las escalas con menor capacidad de consumo.

Se confirma que este valor fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como referencia para todo el padrón previsional. Al actualizarse bajo el esquema de movilidad mensual, el organismo busca mantener la proporcionalidad entre las distintas categorías de haberes. Se informa que el incremento se verá reflejado directamente en los cajeros automáticos según la fecha de cobro asignada en el calendario oficial de mayo de 2026.

¿Cuándo es la fecha de cobro según la terminación de DNI?

Se informa que el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa esta semana para los haberes mínimos, mientras que las jubilaciones superiores iniciarán su pago el viernes 22 de mayo.

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