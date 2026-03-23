¿Hay diálogo real entre Irán y EE.UU.? La tajante respuesta del portavoz iraní a los dichos de Trump

Para Teherán, lejos de buscar una negociación, el presidente Trump solo hace apariciones grandilocuentes con el solo propósito de influir en los mercados comerciales. Como por ejemplo, con el petróleo y el gas para evitar que se descontrolen. Cuando comenzó la guerra, Irán dijo que estaba en condiciones de provocar una crisis mundial llevando el precio del barril de crudo por encima de los 200 dólares.

Las declaraciones del canciller se producen en un contexto de máxima tensión, con ataques cruzados, amenazas sobre infraestructuras energéticas y el riesgo latente de un cierre del estratégico Golfo Pérsico. Analistas consideran que la brecha entre ambas posturas sigue siendo profunda y que, por ahora, no hay señales concretas de desescalada.

Trump, en un extenso diálogo este lunes con los periodistas no quiso especificar con qué líder iraní había hablado. Se limitó a decir que quedan pocos con vida pero entre ellos hay quienes quieren llegar a un acuerdo.

Irán: Trump no dialogó con nadie y solo quiere influir en los mercados

Ese es el resumen apropiado para la contundente respuesta desde la canciller iraní. Trump encadenó dos momentos que realmente, trajeron tranquilidad a los mercados y al mundo en general. Primero, por su red social Truth, habló de un diálogo constructivo con autoridades de Irán durante el fin de semana. Luego, al pie del avión presidencial, le dijo a los periodistas que su yerno - virtual canciller paralelo - Jared Kushner - pasó buena parte del fin de semana dialogando con autoridades iraníes. No quiso identificarlo, solo dijo que era uno de los pocos líderes - vivos, por supuesto - que querían llegar a un entendimiento con la Casa Blanca. Como siempre, Trump dijo que todo se realiza bajo el supuesto de la negativa total a que Irán posea armas nucleares y siga actuando como un enemigo para Israel y otros países.

Las palabras de Trump tuvieron efecto en los mercados. En especial en el del petróleo. El precio de barril Brent se desplomó más de 10 dólares y quedó por debajo de los 100 dólares y cerca de los 90. Señal de alivio para el mundo.

Sin embargo, desde Teherán, ese fue el único propósito del mandatario republicano. Aplacar a los mercados, tranquilizar a las petroleras e inversores. Porque de inmediato, Irán negó todo lo que dijo Trump. Y lo hizo por medio del portavoz de la cancillería. Por lo que hay que deducir que quienes manejan las relaciones diplomáticas del fundamentalismo de los Ayatolás, no están en la lista de los "pocos dirigentes dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos" que dijo Trump desde Washington, sin enumerar o nombrar.

Por lo tanto, Trump no dijo la verdad - según la cancillería iraní - y solo dijo lo que el mundo quería escuchar para estar más tranquilos. Los iraníes hicieron algo más: dijeron que como ellos no empezaron esta guerra - es verdad, la iniciaron Israel y EE.UU. al atacar y matar en Teherán a Alí Khamenei, máximo líder de Irán, ello no tienen ningún motivo para pedir dialogar. Son los Estados Unidos los que deben cesar con sus ataques.

Estaos Unidos vs Irán la cancillería iraní, que dirige Abbas Araghchi, desmitió con toda crudeza las palabras de Donald Trump sobre un diálogo constructivo con Teherán. (Foto: A24.com)

Ratificación de la desmentida

Esta vez no fue IRNA, la agencia oficial iraní, pero se usó un canal similar. Por medio de Mehr, una agencia semioficial, se rechazó contundentemente haber mantenido conversaciones con Estados Unidos, contradiciendo las declaraciones del presidente Donald J. Trump, y la existencia de “conversaciones productivas” entre ambas partes.

La agencia semioficial Mehr, citando una fuente iraní, aseguró que “no hay diálogo” entre Teherán y Washington. Y entonces se dijo que la palabrería de Trump forma parte de sus esfuerzos “para bajar los precios de la energía y ganar tiempo para implementar planes militares”. Sin embargo, el funcionario iraní reconoció que países de la región han presentado iniciativas destinadas a reducir las tensiones.

Si esto es como afirma Teherán, una frase de Trump se vuelve de mucho cuidado: "La pausa dependerá del éxito de las reuniones en curso". Se refirió al parate por 5 días de los ataques sobre Irán en base a ese "diálogo constructivo" que Irán niega. ¿Entonces?

Todo esto ocurre en medio de una escalada regional iniciada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que dejó más de 1.340 muertos, incluido el entonces líder supremo Ali Khamenei.

Teherán respondió con ataques con drones y misiles contra Israel, además de Jordania, Irak y países del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses, provocando víctimas, daños a infraestructuras y alteraciones en los mercados globales y la aviación.

Trump asegura que tras su conversación - o de los representantes de los Estados Unidos - hay una pausa de 5 días y la alternativa de negociar una paz. Irán niega por completo todo lo dicho. ¿Con quién hablo entonces Donald Trump? Hace falta que lo diga. Fuerte y claro. Alguna de las dos partes miente y el resto del mundo no se lo merece.