Donald Trump habló con el primer ministro británico tras sus declaraciones sobre las islas Malvinas

La cuestión de las Malvinas no apareció en el comunicado oficial de Downing Street sobre la conversación entre Trump y Burnham. (Foto: Reuters)

Sus declaraciones se produjeron luego de que medios británicos informaran que la Casa Blanca analizaba retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas como una forma de presionar al Reino Unido para que incrementara su inversión en defensa.

La administración de Trump busca que Londres eleve su gasto militar hasta el 5% de su PBI en el marco de la OTAN.

El tema también tuvo repercusión en Argentina. El 3 de septiembre, Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de medidas destinadas a reforzar la estrategia argentina sobre las islas Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación petrolera en el área del archipiélago.

Entre las medidas anunciadas figuran sanciones contra empresas e individuos que participen en actividades relacionadas con negocios petroleros en las islas.

El conflicto diplomático había comenzado después de que Trump dejara abierta la posibilidad de modificar la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía británica sobre las islas. (Foto: Reuters)

Ucrania y Medio Oriente, en el centro de la conversación

La cuestión de las Malvinas no apareció en el comunicado oficial sobre la conversación entre Trump y Burnham. En cambio, Downing Street informó que ambos mandatarios abordaron la guerra en Ucrania y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un alto el fuego.

“El Primer Ministro reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos”, declaró un portavoz de Downing Street, citado por Reuters.

La situación en Medio Oriente también formó parte del intercambio. Según el funcionario británico, Burnham “subrayó la importancia de la solución de dos Estados, la reapertura del estrecho de Ormuz y garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear”.

La conversación entre Trump y Burnham se produjo un día después del encuentro entre los enviados de paz estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev. La reunión tuvo lugar el domingo, luego de que ambos funcionarios mantuvieran el sábado un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú.