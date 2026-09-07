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TRAS SUS DECLARACIONES POR LA SOBERANÍA DEL ARCHIPIÉLAGO

Donald Trump habló con el primer ministro británico tras sus declaraciones sobre las islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con Andy Burnham, en el primer contacto entre ambos desde el contrapunto por la soberanía de las islas. La guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente estuvieron entre los temas abordados.

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El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico

El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham. (Foto: A24)

Donald Trump mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer contacto entre ambos desde la tensión diplomática generada por las declaraciones del presidente estadounidense sobre las islas Malvinas. La charla estuvo centrada en la guerra entre Rusia y Ucrania y en la situación de Medio Oriente, mientras que el comunicado difundido por Downing Street no hizo referencia al archipiélago.

Leé también La reacción del gobierno británico por la declaración de Donald Trump sobre Malvinas
El gobierno del Reino Unido reaccionó por las declaraciones del presidente Trump sobre Malvinas. (Foto: A24.com)

Durante la comunicación, Trump y Burnham coincidieron en “la necesidad de seguir trabajando para lograr un alto el fuego” que permita poner fin al conflicto en Ucrania, según informó Downing Street.

El cruce por las Islas Malvinas

El llamado tuvo lugar luego de varios días de tensión entre Washington y Londres. El conflicto diplomático había comenzado después de que Trump dejara abierta la posibilidad de modificar la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía británica sobre las islas.

El presidente estadounidense había sido consultado sobre el tema por un periodista el 31 de agosto, durante una conferencia en el Despacho Oval. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump ante la pregunta sobre el respaldo estadounidense a la soberanía británica.

La cuestión de las Malvinas no apareció en el comunicado oficial de Downing Street sobre la conversación entre Trump y Burnham. (Foto: Reuters)

La cuestión de las Malvinas no apareció en el comunicado oficial de Downing Street sobre la conversación entre Trump y Burnham. (Foto: Reuters)

Sus declaraciones se produjeron luego de que medios británicos informaran que la Casa Blanca analizaba retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas como una forma de presionar al Reino Unido para que incrementara su inversión en defensa.

La administración de Trump busca que Londres eleve su gasto militar hasta el 5% de su PBI en el marco de la OTAN.

El tema también tuvo repercusión en Argentina. El 3 de septiembre, Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de medidas destinadas a reforzar la estrategia argentina sobre las islas Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación petrolera en el área del archipiélago.

Entre las medidas anunciadas figuran sanciones contra empresas e individuos que participen en actividades relacionadas con negocios petroleros en las islas.

El conflicto diplomático había comenzado después de que Trump dejara abierta la posibilidad de modificar la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía británica sobre las islas. (Foto: Reuters)

El conflicto diplomático había comenzado después de que Trump dejara abierta la posibilidad de modificar la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía británica sobre las islas. (Foto: Reuters)

Ucrania y Medio Oriente, en el centro de la conversación

La cuestión de las Malvinas no apareció en el comunicado oficial sobre la conversación entre Trump y Burnham. En cambio, Downing Street informó que ambos mandatarios abordaron la guerra en Ucrania y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un alto el fuego.

“El Primer Ministro reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos”, declaró un portavoz de Downing Street, citado por Reuters.

La situación en Medio Oriente también formó parte del intercambio. Según el funcionario británico, Burnham “subrayó la importancia de la solución de dos Estados, la reapertura del estrecho de Ormuz y garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear”.

La conversación entre Trump y Burnham se produjo un día después del encuentro entre los enviados de paz estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev. La reunión tuvo lugar el domingo, luego de que ambos funcionarios mantuvieran el sábado un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú.

En pocas palabras

  • Trump y Burnham: El presidente estadounidense habló con el primer ministro británico Andy Burnham tras declaraciones sobre las islas Malvinas.
  • Temas de conversación: Abordaron la guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente, sin mención oficial a las Malvinas.
  • Tensión previa: El diálogo ocurrió tras la duda de Trump sobre el respaldo de EE. UU. a la soberanía británica de las islas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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