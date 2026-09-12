Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El mandatario estadounidense sostuvo que podría ser convocado para intervenir en la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

“Estoy seguro de que me llamarán para ese desastre potencial”, afirmó, y agregó que probablemente podría “resolverlo”.

Las declaraciones se producen pocos días después de que el presidente Javier Milei volviera a poner el reclamo argentino por las Malvinas en el centro de la agenda.

Durante una cadena nacional realizada el 3 de septiembre, el jefe de Estado afirmó que “las Islas Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y señaló que su administración utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la posición argentina.

En ese marco, el Gobierno anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y planteó el fortalecimiento de la presencia naval en el Atlántico Sur.