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Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos habló sobre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento por las islas y puso en duda que el Reino Unido esté dispuesto a enviar fuerzas hasta el archipiélago.

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Donald Trump volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y habló sobre un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

Donald Trump volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y habló sobre un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un “desastre potencial”.

Leé también Estados Unidos autorizó la venta de helicópteros militares a la Argentina en medio de la tensión por Malvinas
La operación fue aprobada por el Departamento de Estado y contempla la incorporación de cuatro helicópteros Black Hawk junto con motores, sistemas de navegación, equipamiento técnico y repuestos. (Foto: Reuters)

Las declaraciones fueron realizadas durante su visita a Irlanda, donde fue consultado por la situación en torno al archipiélago. En ese contexto, Trump puso el foco en la distancia que existe entre el Reino Unido y las islas y en las dificultades que implicaría trasladar fuerzas hasta allí.

Qué dijo Trump sobre las Malvinas

Al referirse a la posibilidad de un nuevo enfrentamiento, Trump puso en duda que el Reino Unido esté dispuesto a enviar fuerzas hasta las islas.

“Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos”, afirmó.

El mandatario estadounidense sostuvo que podría ser convocado para intervenir en la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

“Estoy seguro de que me llamarán para ese desastre potencial”, afirmó, y agregó que probablemente podría “resolverlo”.

Las declaraciones se producen pocos días después de que el presidente Javier Milei volviera a poner el reclamo argentino por las Malvinas en el centro de la agenda.

Durante una cadena nacional realizada el 3 de septiembre, el jefe de Estado afirmó que “las Islas Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y señaló que su administración utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la posición argentina.

En ese marco, el Gobierno anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y planteó el fortalecimiento de la presencia naval en el Atlántico Sur.

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