Marruecos frenó un nuevo intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta

Dos intentos de llegar a la frontera con Ceuta

El primer movimiento se registró durante la madrugada, cuando un grupo comenzó a desplazarse por una zona montañosa ubicada al suroeste de Ceuta. Las fuerzas marroquíes consiguieron bloquear su avance antes de que llegara a la frontera.

Horas más tarde se produjo un segundo intento de cruce, esta vez en un sector más próximo al enclave español. El operativo volvió a impedir que los migrantes alcanzaran territorio español.

Del otro lado de la frontera, España también había reforzado su dispositivo ante la posibilidad de que se repitiera una llegada masiva. Más de 500 agentes fueron enviados desde la península y se incrementó la vigilancia tanto terrestre como marítima.

El operativo español incluyó además el despliegue de militares y la instalación de una barrera flotante en el sector marítimo para reforzar el control fronterizo.

Las fuerzas armadas españolas custodian la zona (Foto: REUTERS)

El antecedente que encendió las alarmas en Ceuta

El nuevo operativo se produjo apenas dos semanas después de una de las mayores crisis migratorias registradas recientemente en Ceuta. A fines de julio, decenas de miles de personas intentaron ingresar al enclave desde Marruecos, en medio de mensajes difundidos a través de redes sociales que hablaban de una supuesta apertura de la frontera.

Las estimaciones sobre la cantidad de personas que participaron de aquella movilización difieren según las fuentes. Algunos reportes situaron la cifra por encima de las 70.000 personas, mientras que otras estimaciones la ubicaron cerca de las 80.000.

La llegada masiva provocó una situación crítica en Ceuta y dejó decenas de muertos, además de miles de migrantes varados en distintos puntos del enclave español. Una parte regresó posteriormente de manera voluntaria a Marruecos, mientras que otros permanecieron en territorio español.

El nuevo operativo se produjo apenas dos semanas después de una de las mayores crisis migratorias. (Foto: Reuters)

La posibilidad de un nuevo intento de ingreso comenzó a circular durante los últimos días mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas sociales. Ante esos mensajes, las autoridades de España y Marruecos reforzaron sus respectivos dispositivos de seguridad.