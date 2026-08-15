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Marruecos frenó un nuevo intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta

Más de un centenar de personas fueron interceptadas y hubo 61 detenidos. España también había reforzado su dispositivo ante la posibilidad de que se repitiera una llegada masiva.

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Marruecos frenó un nuevo intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta. (Foto: Reuters)

Marruecos frenó un nuevo intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta. (Foto: Reuters)

Las fuerzas de seguridad marroquíes desplegaron un fuerte operativo en la frontera con Ceuta ante una convocatoria difundida en redes sociales. Más de un centenar de migrantes fueron interceptados y 61 personas quedaron detenidas por presuntamente promover cruces irregulares.

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Según informaron las autoridades marroquíes, más de un centenar de migrantes fueron interceptados en las inmediaciones de Fnideq, también conocida como Castillejos, una localidad situada a pocos kilómetros de Ceuta. Durante el procedimiento, efectivos de la policía antidisturbios dispersaron a distintos grupos que intentaban aproximarse a la frontera y utilizaron gases lacrimógenos para evitar que continuaran avanzando.

La convocatoria había encendido las alarmas tanto en Marruecos como en España, especialmente por el antecedente de la crisis migratoria registrada a fines de julio. En ese contexto, las autoridades marroquíes informaron que 61 personas fueron detenidas acusadas de incitar a la migración irregular.

Además, algunos de los migrantes interceptados llevaban picos y otras herramientas que, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, podían ser utilizadas para intentar superar la valla fronteriza de Ceuta.

Dos intentos de llegar a la frontera con Ceuta

El primer movimiento se registró durante la madrugada, cuando un grupo comenzó a desplazarse por una zona montañosa ubicada al suroeste de Ceuta. Las fuerzas marroquíes consiguieron bloquear su avance antes de que llegara a la frontera.

Horas más tarde se produjo un segundo intento de cruce, esta vez en un sector más próximo al enclave español. El operativo volvió a impedir que los migrantes alcanzaran territorio español.

Del otro lado de la frontera, España también había reforzado su dispositivo ante la posibilidad de que se repitiera una llegada masiva. Más de 500 agentes fueron enviados desde la península y se incrementó la vigilancia tanto terrestre como marítima.

El operativo español incluyó además el despliegue de militares y la instalación de una barrera flotante en el sector marítimo para reforzar el control fronterizo.

Las fuerzas armadas espa&ntilde;olas custodian la zona (Foto: REUTERS)

Las fuerzas armadas españolas custodian la zona (Foto: REUTERS)

El antecedente que encendió las alarmas en Ceuta

El nuevo operativo se produjo apenas dos semanas después de una de las mayores crisis migratorias registradas recientemente en Ceuta. A fines de julio, decenas de miles de personas intentaron ingresar al enclave desde Marruecos, en medio de mensajes difundidos a través de redes sociales que hablaban de una supuesta apertura de la frontera.

Las estimaciones sobre la cantidad de personas que participaron de aquella movilización difieren según las fuentes. Algunos reportes situaron la cifra por encima de las 70.000 personas, mientras que otras estimaciones la ubicaron cerca de las 80.000.

La llegada masiva provocó una situación crítica en Ceuta y dejó decenas de muertos, además de miles de migrantes varados en distintos puntos del enclave español. Una parte regresó posteriormente de manera voluntaria a Marruecos, mientras que otros permanecieron en territorio español.

El nuevo operativo se produjo apenas dos semanas despu&eacute;s de una de las mayores crisis migratorias. (Foto: Reuters)

El nuevo operativo se produjo apenas dos semanas después de una de las mayores crisis migratorias. (Foto: Reuters)

La posibilidad de un nuevo intento de ingreso comenzó a circular durante los últimos días mediante WhatsApp, Facebook y otras plataformas sociales. Ante esos mensajes, las autoridades de España y Marruecos reforzaron sus respectivos dispositivos de seguridad.

En pocas palabras

  • Marruecos frenó un intento de cruce masivo de migrantes hacia Ceuta, interceptando a más de cien personas.
  • Detuvieron a 61 personas acusadas de promover cruces irregulares y de incitar a la migración.
  • España reforzó su dispositivo con más de 500 agentes ante la posibilidad de una llegada masiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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