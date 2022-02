Eje antinorteamericano: Rusia y China estrechan su alianza mientras Argentina potencia el vínculo con ambos países

Dos viejos socios y rivales

China y Rusia tuvieron una relación compleja durante el siglo XX. Pese a ser los dos países comunistas más importantes del mundo (Rusia dentro de la Unión Soviética), avanzaron juntos desde la revolución de Mao Zedong en 1949 en China, pero en la década del 70, separaron sus caminos como "compañeros de ruta".

La diplomacia norteamericana inició en la presidencia de Richard Nixon la apertura de relaciones bilaterales. China quedó "al margen" de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que potenció la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles.

Pero con la caída del muro de Berlín, el cambio recayó en la Cortina de Hierro aliada a la fenecida URSS. Mijail Gorbachov, con la "perestroika y la glastnov" (reestructuración y transparencia, en ruso) permitió que la Unión Soviética se desmembrara con el fin del comunismo. Los países de la URSS se volvieron capitalistas y muchos de ellos son socios de los Estados Unidos en la Alianza del Atlántico Norte ( la OTAN). Países como Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía y Croacia entre ellos.

Ahora, el caso de la pretensión de Ucrania de sumarse a la OTAN mantiene en vilo al mundo por la tensión rusonorteamericana.

Rusia, mientras tanto, vio como Vladimir Putin se consolidó en el poder desde 1999 mientras redirigió el mal industrialismo soviético hacia otros objetivos para la economía rusa. Tanto así que hoy los "commodities" son su primer fuente de ingresos internacionales. Como la Argentina. Nosotros con alimentos, ellos con petróleo y gas.

China, el comunismo central maneja una economía capitalista

La apertura al mundo que significó abrir relaciones diplomáticas con EE.UU. en 1979 (tras la llave que llevó Nixon en 1972) llevó a China por otro sendero. El comunismo como forma de gobierno y organización política no se discute. Sólo que con Deng XiaoPing, en 1979, supuso un cambio para la economía global. Mantuvo el poder para el Partido Comunista Chino, pero volcó un país de 969 millones al capitalismo productivo (hoy son 1.400 millones).

China se transformó en 30 años (1980-2010) en la segunda economía del mundo. Y a diferencia de Rusia, comenzó a expandir su influencia económica en el mundo globalizado. Allí es donde entra la Argentina.

alberto y putin.jpg Argentina, puerta de entrada para Rusia en América Latina (Foto: Télam)

Puerta de entrada para Rusia en América Latina

Alberto Fernández dejó dos frases polémicas en Moscú con Putin como oyente privilegiado: "Yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y Estados Unidos", apuntó en el Kremlin. Y agregó: "Tenemos que ver que Argentina sea una puerta de entrada, para que Rusia entre a América Latina".

Vamos por partes: sobre esa "dependencia" habrá que ver qué pasa en plena discusión con el FMI que tiene a EE.UU. como accionista principal. Pero para ser una puerta de ingreso para Rusia, falta recorrer un largo camino.

En el Comercio, del dicho al hecho

El año 2021 marcó una recuperación de la balanza comercial argentina, uno de los países que más cayó en la pandemia ( 10% del PBI en 2020). Pero cuando se ven los datos del INDEC, las palabras del presidente entran en colisión. La Argentina tiene tres principales socios comerciales: Brasil, China y Estados Unidos.

argentina.jpg En la economía argentina, China es el segundo y Estados Unidos el tercero de la balanza comercial. Rusia, muy atrás en volumen viene en el décimo lugar ( Fuente INDEC)

Según los datos anuales del INDEC (2021) Brasil es el primer socio comercial de nuestro país. China el segundo. Pero con una diferencia, con Brasil tenemos un exiguo balance a favor, producto del cepo a las importaciones. Con China, en cambio, el balance es altamente desfavorable: los chinos nos venden más del doble de lo que nosotros les vendemos a ellos.

En tercer lugar, tanto en exportaciones como importaciones aparecen.... los Estados Unidos. (Párrafo aparte, el incidente con las vacunas de Pfizer, de las cuales llegaron muy tardíamente más de tres millones de dosis, la más recomendada para aplicar en jóvenes y niños. También como refuerzo).

Ah, Rusia. El país de Putin aparece en el 10° lugar en el comercio mundial de la Argentina. No solo eso, el comercio con Brasil, China y Estados Unidos, cada uno, alcanza entre los US$ 10.000 a US$ 20.000 millones.

Con Rusia, el comercio bilateral llega sólo a US$ 1.200 millones de dólares anuales. Diez veces menos (o más) que con los integrantes del podio económico de nuestros "socios principales".

Una puerta un tanto estrecha como para que Rusia llegue a América Latina.

"No podemos perder amigos"

Diego Guelar, ex embajador argentino en China, señala que hoy "la Argentina necesita a todos los países como 'amigos' para resolver el problema de la deuda."

En el FMI, EE.UU. es el principal accionista, pero China y Rusia también están dentro, analizando la negociación con ese organismo. "Mientras esto no ocurra, la Argentina no juega en ninguna liga", apunta acertadamente Guelar.

Y deja una reflexión muy interesante: "La incoherente política exterior de Donald Trump provocó este 'acercamiento entre China y Rusia' y Joe Biden sigue con la misma hoja de ruta por ahora".

jjoo beijing.jpg Alberto Fernández coincidió con Putin y XiJinping para la inauguración de los JJ.OO. de invierno en Beijing (Foto: AP)

En Beijing, coincidieron Xi Jinping, Vladimir Putin y Alberto Fernández. Para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Pero por encima del estadio, la mirada de esos dos líderes mundiales es diferente a la del presidente argentino.