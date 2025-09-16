El asesino de Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado y podría enfrentar la pena de muerte

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, organización que promueve ideas conservadoras entre estudiantes, y mantenía un fuerte vínculo con el expresidente Donald Trump. Padre de dos hijos, recorría el país con su gira “America Comeback” cuando fue baleado mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos, violencia armada y personas transgénero.

El director del FBI, Kash Patel, informó que pruebas de ADN vincularon a Robinson con una toalla que envolvía el arma y con un destornillador hallado en la azotea. También reveló que el acusado dejó una nota en la que expresaba su intención de atentar contra Kirk. Patel señaló ante el Comité Judicial del Senado que se investiga a todos los miembros de un chat en Discord que Robinson frecuentaba, aunque no se hallaron pruebas de que otros hubieran participado en el ataque.

El gobernador Spencer Cox declaró que las autoridades aún trabajan para establecer el móvil. Confirmó que la pareja sentimental del imputado es una persona transgénero, dato que generó especulaciones políticas, aunque los investigadores no han acreditado que exista relación directa con el crimen. Según Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, esa persona colaboró con la investigación y no hay indicios de que alguien más ejecutara el disparo.

La muerte de Kirk provocó homenajes en Washington, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, encabezó un minuto de silencio en el Capitolio.