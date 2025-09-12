En vivo Radio La Red
Cómo fue la captura y qué familiar delató a Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Estados Unidos volvió a quedar sacudido por un crimen que ya se proyecta como uno de los más polémicos y oscuros en la historia política reciente. El FBI confirmó la detención de Tyler Robinson, un joven de apenas 22 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aliado de confianza de Donald Trump y figura central de la derecha estadounidense.

“Lo tenemos”, declaró con crudeza el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa que se sintió como un golpe seco. Robinson está tras las rejas en la cárcel del condado de Utah y enfrentará cargos a principios de la próxima semana.

El drama comenzó en casa. Según revelaron fuentes policiales a la cadena CBS News, el padre de Robinson reconoció a su hijo en las imágenes que el FBI había difundido horas antes. La tensión familiar explotó: Tyler le confesó que había sido él. El padre, desesperado, intentó convencerlo de entregarse.

Lo que siguió fue aún más inesperado. Incapaz de manejar el peso de la verdad, el hombre confió el secreto a un clérigo cercano a la familia. Ese dato fue el que llegó directo a las autoridades y terminó sellando la suerte del joven.

El jueves por la noche, alrededor de las 22:00, Robinson fue arrestado. Llevaba puesta la misma ropa con la que se lo había visto en las cámaras de seguridad de la Universidad del Valle de Utah, lugar en el que Kirk recibió el disparo mortal dos días antes.

Los detalles hielan la sangre: un rifle envuelto en una toalla, balas con inscripciones irónicas y violentas —entre ellas frases como “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!” y “Oh, bella ciao”. Todo formaba parte de un guion macabro que parecía sacado de un thriller político.

Familiares aseguraron que Tyler había cambiado en los últimos años, volviéndose “más político ”. Durante una cena, habló abiertamente de su desagrado hacia Kirk y hasta mencionó la visita del activista a la universidad.

Mensajes filtrados de Discord revelan cómo planeaba moverse con el arma, dejarla en un arbusto y hasta cambiarse de ropa para despistar. Cada detalle coincidía con lo que los investigadores habían reconstruido.

La reacción del expresidente Donald Trump no tardó en llegar. En Fox & Friends, pidió un “juicio rápido” y aseguró que espera que Robinson reciba la pena de muerte. “Kirk era la mejor persona y no merecía esto”, sentenció.

El director del FBI, Kash Patel, también agradeció los recursos aportados por la Casa Blanca: “En 33 horas logramos un progreso histórico por Charlie”.

Charlie Kirk, de 31 años, murió tras ser baleado mientras daba un discurso en el campus universitario. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Con él, se fue uno de los estandartes más jóvenes y fuertes del conservadurismo estadounidense.

El caso recién empieza, pero ya muestra la crudeza de la fractura política de Estados Unidos: un país dividido donde un discurso puede costar la vida.

