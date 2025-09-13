La desgarradora despedida de la viuda de Charlie Kirk a su esposo: "Te extraño mucho"

Una de las secuencias más conmovedoras fue un video en el que se escucha a Erika Kirk repetir entre lágrimas: “Te amo, te amo, lo sé, te extraño mucho ”, mientras besa por última vez la mano del cuerpo inerte de Charlie.

Embed

La publicación incluye también una imagen de la viuda abrazando el cuerpo sin vida, junto al mensaje: "Te amo. Que Dios te bendiga". La escena refleja la intensidad del momento, la conexión emocional de la pareja y el dolor que atraviesa la familia.

Un crimen que sacudió a Estados Unidos

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre por Tyler Robinson, un joven de 22 años cuyo nombre ya figura en los portales de noticias de todo el país. Aunque los detalles del crimen aún se investigan, el impacto político y social fue inmediato. Kirk, reconocido activista conservador y fundador de Turning Point USA, mantenía una agenda activa y era una figura de fuerte presencia mediática.

El asesinato generó repudio en diversos sectores y motivó homenajes oficiales, entre ellos el gesto del expresidente Donald Trump, quien ordenó izar la bandera a media asta hasta el domingo siguiente.

WFKJBBC4QNEBNPMK2RQ2S2L5BQ Charlie Kirk con su familia.

La última despedida, entre lágrimas y silencios

Entre las imágenes difundidas por Erika, se observa el momento del traslado del féretro, llevado por un grupo de hombres hasta un auto fúnebre. Entre ellos, se encontraba el vicepresidente JD Vance, quien participó activamente de la ceremonia junto a su esposa Usha.

El cortejo se dirigió hacia un aeródromo, desde donde el cuerpo fue transportado a Arizona en el Air Force Two, lo que sumó aún más solemnidad al adiós. Durante el trayecto, la comitiva pasó frente a una bandera a media asta, símbolo del homenaje presidencial.

En otro fragmento audiovisual, se ve a Erika recibiendo el abrazo de Vance y de su esposa, así como un emotivo momento en el que la Segunda Dama sostiene a la viuda mientras llora desconsoladamente junto al coche fúnebre.

Captura La viuda de Charlie Kirk con el vice presidente de EEUU, J.D. Vance (@mrserikakirk)

“No tienen idea de lo que acaban de despertar en esta esposa”

El mensaje final que escribió Erika Kirk en el pie de foto de su publicación fue directo, visceral y movilizador. “No tienen idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande ahora... no tienen idea ”, expresó, marcando un antes y un después en su vida pública.

En una segunda frase, aún más desafiante, prometió: “Ustedes. Todos ustedes. Nunca. Jamás. Olvidarán a mi esposo. Me aseguraré de que así sea”.

El tono de su mensaje no solo reflejó el dolor personal, sino también una voluntad firme de continuar el legado de su marido. Erika dejó en claro que la lucha por sus ideales no terminó con su muerte, sino que se amplificó.