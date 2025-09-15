La perturbadora frase con la que el acusado de matar a Kirk anticipó su ataque

El operativo para su detención se concretó luego de que su padre lo convenciera de entregarse. Paralelamente, el equipo federal y las autoridades estatales siguen recopilando datos que ayuden a comprender por qué decidió atacar a Kirk, quien encabezaba una sesión de preguntas y respuestas cuando recibió el impacto en el cuello.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, sostuvo que Robinson “no le gustaba Kirk y es posible que se haya ‘radicalizado’ en Internet". Según explicó en ABC News, los casquillos del rifle contenían grabados particulares y, además, un compañero de habitación entregó mensajes de una aplicación de chat que reforzaban esa hipótesis.

Personas cercanas al acusado describieron un viraje político en los últimos años, con largas horas dedicadas a “rincones oscuros de Internet”. Cox añadió que su compañero de piso —una persona que transiciona de hombre a mujer, mantenía una relación sentimental con él— colaboró de inmediato con la policía y aseguró desconocer cualquier plan violento.

Las conversaciones en plataformas digitales se convirtieron en un elemento clave. El propio gobernador confirmó que, poco después del crimen, Robinson participó en intercambios de tono burlón dentro de Discord, donde otros usuarios comentaban su parecido con el tirador. “Todo era una broma hasta que admitió que era él”, dijo Cox.

Cox remarcó que los datos entregados a las agencias locales y federales son “hallazgos factualmente precisos”. Y defendió la divulgación de la información: "Creo que este incidente es de tal importancia pública que el público tiene derecho a saberlo. Y les dije que estoy comprometido con la transparencia, y eso es lo que estoy haciendo”.

La investigación también analiza por qué algunos interlocutores del sospechoso no alertaron antes. Según mensajes citados por The New York Times, en el chat circularon fotos de cámaras de seguridad y comentarios como “¡Tyler mató a Charlie!”. Robinson respondió con ironía: “Mi doble está tratando de meterme en problemas”.

La búsqueda del atacante se extendió casi dos días, hasta que fue localizado en Washington, Utah, a unos 386 kilómetros al suroeste de Orem. Los agentes habían allanado su casa familiar y entrevistado a parientes en busca de pistas sobre su paradero y posibles motivos.

Documentos estatales muestran que Robinson figura como votante no afiliado y en condición inactiva, mientras que sus padres están inscriptos como republicanos. En lo académico, fue alumno destacado en la secundaria y obtuvo en 2021 una beca de honor para la Utah State University, aunque solo cursó un semestre. Actualmente asiste al tercer año del programa de electricidad en Dixie Technical College, en St. George.

El arresto incluyó cargos preliminares por homicidio capital, tenencia de armas y obstrucción. La acusación formal estaba prevista para el martes, antes de la primera audiencia judicial.

Mientras tanto, Erika, la viuda de Kirk, habló desde la oficina donde él grababa su pódcast. “Amaba Estados Unidos, la naturaleza y a los Chicago Cubs. Pero, sobre todo, amaba a sus hijos y me amaba con todo su corazón”, recordó. Y dirigió un mensaje a quienes considera responsables: “No tienes idea del fuego que has encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.