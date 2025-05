El desgarrador pedido de la madre de Priscila Sand: "No voy a parar hasta que mi hija esté acá, con su bebé"

Embed - PRISCILA SAND, ATRAPADA EN MÉXICO: TUVO QUE HUIR CON SU BEBÉ POR MIEDO A QUE LA MATE

"Mi hija puede perder a su bebé y yo puedo perder a mi hija", afirmó Lilian entre lágrimas y pidió que para evitar esto la presidenta de México, Cladia Sheinbaum Pardo, "se haga parte de esta causa". "No puede ser que siendo mujer tenga en su país tantos casos de femicidio. Ella prometió en sus discursos que iba a trabajar para erradicar el feminicidio. Quiero tener a mi hija y a mi nieto acá", reclamó a la mandataria.

Y agregó al incluir también a las autoridades nacionales: "No sé de leyes, no sé qué puerta tengo que tocar pero no voy a parar hasta que mi hija esté viva acá, con su bebé. Le pido a todas las autoridades que me escuchen, que me atiendan, que traigan a mi hija, que la protejan, es una ciudadana argentina".

La familia se reunió este lunes con Cancillería argentina, Ludmila comentó que sus funcionarios les dijeron que "nos estamos moviendo, estamos haciendo lo que podemos". Aunque reconoció que no le pudieron decir "si ella está segura o no".

La madre de Priscila también señaló que por medio de una nota solicitaron ser atendidas en una próxima reunión por el canciller Gerardo Werthein y que van a "presentar un petitorio".

Además, Lilian añadió que para cualquier emergencia en la que Priscila necesita salir del lugar donde se encuentra escondida, como rige la alerta Amber, "le sacarían el bebé". "Le tomaron la denuncia al progenitor del bebé y nunca dijo que la criatura salió con la mamá. Él lo denuncia como desaparecido", apuntó contra su exyerno.

La última denuncia de Priscila por redes sociales

La mujer de 27 años oriunda de la ciudad bonaerense de Campana subió un nuevo video en sus redes sociales donde apunta a jueces mexicanos que intervinieron en causas donde Zubirán Rabay fue denunciado. De esa manera, acusó de "corruptos" a los magistrados María Cristina Torres Sánchez, Andrés Miranda y María del Carmen Ortega Loera.

Sobre su expareja y padre de su hijo, señaló: "Me ha demandado para quedarse con la custodia de mi hijo, lo hace mientras tiene múltiple denuncias en su contra. Yo tengo miedo que vuelva a comprar jueces. Por favor, a los jueces que tienen esta demanda en sus manos, no vendan a mi hijo".