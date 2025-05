El duro relato de la familia de Priscila Sand, la argentina amenazada por su marido en México

Embed - EL DRAMA DE PRISCILA SAND: LOGRÓ ESCAPAR CON SU HIJO PERO SIGUE EL TERROR

"Estamos pidiendo que alguien de Argentina se puede meter y facilitarle la salida a Pri . Como bien dice Pri allá los jueces y fiscales están comprados, que alguien de acá.. el Presidente, pueda mandar a alguien de acá para facilitarle las cosas a Pri y al bebé", reclamó Ludmila Sand, la hermana gemela de Priscila, desde un móvil de A24 en Campana junto a sus papá, Julio, y madre, Lilian.

"Él al bebe lo utiliza como a un títere para manipularla. Pri está bien, con miedo, escondida porque el es un loco tiene a varia gente comprada buscándola a ella y al bebé", relató Ludmila y precisó que "ya Cancillería se comunicó con nosotros".

"Ayer nos llamaron desde el Ministerio de Seguridad de (Patricia) Bullirch y nos dijeron que nadie de acá puede hacer nada, que nadie de acá se puede hacer cargo porque Priscila está en México y el bebé es mexicano. Hoy se comunicó Cancillería con nosotros pero del Gobierno de argentina no tenemos ningún apoyo", advirtió.

Además, pidió "no dejar de compartir" el caso "hasta que Pri esté acá en Argentina con el bebé". "Donde él la encuentre a Priscila la mata. Por eso también nuestro pedido de ayuda que hasta Priscila no esté en Argentina no se pare", manifestó.

La última vez que Ludmila vio a su hermana, según contó, fue "a fines de febrero" cuando viajó hasta México. En esa oportunidad, pudo registrar en su celular una situación de violencia que vivió junto a su hermana.

En el audio Zubirán Rabay le dice a Priscila sobre sus padres: "Que venga Jorge de Argentina a defenerla, marcale a tu pinche mamá, marcale a tu pinche papá, que te venga a defender".

Tras la exposición del audio en vivo, Ludmila contó: "Él tenía un arma. Por eso era el miedo, con la locura que él tenía decíamos 'Va a sacar la pistola y nos va a matar a todos'"

"Él nos echó esa noche, me tuve que volver a Argentina sin poder saludar a mi hermana, sin verla más que por videollamada. Ella me pedía que por favor le pidiera perdón a él porque si no él le cortaba el contacto, como ya lo había hecho una vez. Le hacía cambiar el número, y perdía contacto con nosotros y no sabíamos después nada más de ella", confió y agregó que la familia tenía "que seguir el juego de él, que estaba todo bien, que Priscila estaba enamorada de él porque después no podíamos hablar con ella".

"Mi hija se tenía que encerrar en el baño para llamarme"

La madre de Priscila, Lilian expresó: "Estamos muy desesperados. Yo sé que él a mí me odia, me detesta porque yo le saqué la ficha desde el primer momento" y añadió que "él le prohibió hablar conmigo, mi hija se tenía que encerrar en el baño para llamarme y cuando él se enteraba no sé qué sucedía".

"Él cuando comienza la relación era un chico fascinante a nosotros también nos llegó a convencer. Era un chico ideal. Cuando conocimos a la familia, una familia hermosa, armónica, se juntaban todos los domingos, comíamos juntos. Pero no me cerraba que mi hija no podía acompañarnos a conocer México", relató Lilian.

familia sand.png

Además, contó que desde Campana viajaron tres veces a México, donde Zubirán Rabay se comportó como "un señorito inglés" pero, señaló, "mi hija siempre cautiva, no podía salir a caminar con nosotros en el barrio cerrado, teníamos que pedir permiso".

"Tuvimos una videollamada, mi hija estaba sentada en un silla y le dije 'Hija siento que sos una prisionera de Hamas que está hablando' yo sé que él está detrás del teléfono como que te estuviese apuntando", replicó y continuó sobre la conversación con su hija "'Te pegó a vos amamantando a su hijo, si él está seguro que esta situación no se va a repetir por qué no te firma un permiso para salir de México cuando vos decidas con tu bebé'".

La mujer confió que además del temor de que Zubirán Rabay haga algo contra su hija, también tienen "miedo haga algo con mis nietos de acá en Argentina".

El relato del padre de Priscila y una expareja de Zubirán Rabay

Jorge, el padre de Priscila, afirmó que en "todo momento intenté tener una relación acorde con mi yerno porque sabía que la iba a pagar el pato era Priscila". "Espero por una Justicia que creo que tiene que actuar, la vida de mi hija y de mi nieto corren peligro y quiero preservarlas", señaló.

A la transmisión se sumó Ximena Oteiza, una de las expareja de Zubirán Rabay. Desde México, la mujer relató que sufrió por parte del hombre "agresiones de todo tipo, como bien comentó Priscila, todo el tiempo estar vigiladas, en mi caso yo no podía salir ni a la calle".

"Corté todo tipo de comunicación con mi familia y amigos. Se filtró una foto viral que subieron mis familiares, me obligó grabar un video. Yo nunca hablé porque es una persona muy influyente aquí en México y los alcances que tiene y las amenazas yo sé que las puede cumplir", explicó.

Además, señaló se encuentra "en contacto" con Priscila. "Ahorita está muy vulnerable Priscila y todas las demás porque ya empezamos a hablar. Le está cayendo una bomba", relató y confió está por "hacer una denuncia colectiva entre todas las víctimas, para que nos den luz verde" desde la Justicia.

Al igual que Ludmila, consideró que "lo mejor que podemos hacer es hacerlo viral por redes sociales". "El día de hoy tenemos una presidenta mujer, tengo fe de que ella por favor actúe y haga justicia para este feliz", señaló en referencia a la mandataria, Claudia Sheinbaum.