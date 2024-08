El extraordinario hallazgo en Marte que sorprendió a los científicos

Embed

Los datos de la sonda marciana también dicen que el depósito de agua líquida está a unos 15 km de profundidad bajo la superficie del planeta. Pero podría ser un paso fundamental para tener ese elemento vital para poder cumplir el sueño del hombre durante siglos: llegar a pisar el suelo marciano.

Agua en Marte, pero líquida

Hasta ahora, las exploraciones había podido establecer la presencia de agua en Marte, pero en estado gaseoso - en nubes - o congelada como pequeñas gotas atrapadas en los polos. Los primeros datos se tuvieron con la observación desde la Tierra. Luego con los telescopios espaciales, el Hubble primero y ahora con el James Webb. Pero desde que nuevas sondas, con mayores capacidades, pudieron llegar al planeta rojo, la investigación progresó hasta este descubrimiento que maravilla a científicos de la NASA.

marte.jpg Marte, el planeta rojo. En su interior, hay depósitos de agua líquida, según informó la NASA. (Foto: Gentileza NASA)

En Marte hay agua, y agua líquida. Clave para la vida humana, que necesita tomar el líquido elemento para no morir. Si los depósitos de agua líquida son suficientes, podría pensarse en que se ha dado un gran avance para lo que eventualmente necesitaría un astronauta para sobrevivir en Marte.

El "hallazgo del agua líquida" en realidad se debe a una interpretación de datos como se hace aquí en la Tierra. La sonda analizó unos 1319 sismos que de produjeron en Marte. Del análisis del registro de las vibraciones de las capas subterráneas de ese planeta los científicos hallaron dos tipos bien diferenciados. Al menos, que repiten patrones como los observados en la Tierra. En los registros sismológicos los datos son similares a los que se dan en la Tierra en las capas subterráneas que tienen agua en estado líquido.

agua líquida en Marte ubicación .jpg La sonda marciana halló los mismos registros sismológicos del agua a profundidades de 15 kilómetros de la superficie. (Foto: A24.com)

Los datos por comparación permiten comprender cómo se fue dando la evolución del planeta Marte durante miles de millones de años. Hay fotografías de verdaderos "ríos de agua" que alguna vez surcaron su superficie. Pero el clima cambió tanto en el planeta rojo, que desde hace por lo menos 3.000 millones de años que su superficie es un desierto.

ríos secos por la superficie marciana.jpg En la superficie de Marte hay "cauces" de lo que fueron ríos en algún momento de su evolución. Desde hace 3.000 millones de años, es un desierto. (Foto: Gentileza NASA)

Si hay agua, ¿podríamos vivir en Marte?

Esa pregunta no tiene una respuesta por el momento. No solo es necesaria el agua en estado líquido para que podamos vivir. Marte está tan alejado del Sol que su temperatura oscila entre los entre los 20 °C y los -153 °C. Vivir en una primavera fresca o agradable ( 20 grados Celsius) sería posible aunque no muy divertido. Pero soportar 153 grados bajo cero es imposible. Y aunque la media es de -65 °C, estaríamos condenados a vivir en nuestros hogares porque salir a la intemperie nos mataría en muy poco tiempo. Necesitaríamos construir muchos elementos prioritarios para resistir en ese planeta desértico y gélido.

Además, con los cohetes de la actualidad necesitaríamos muchísimos días de navegación contínua por el espacio, sin escalas. Como los planetas se mueven, hay momentos en que la Tierra y Marte están mas cerca. A unos 55 millones de kilómetros de distancia. Con los cohetes actuales, una nave tripulada podría tardar entre 9 meses y más de un año en llegar. Insoportable, por más que al llegar nos reciban con agua marciana.

Habría que instalar pozos que hicieran prospecciones como con el petróleo, para extraer el agua ubicada a 15 kilómetros de profundidad y tampoco se sabe cuánta reserva de agua hay a esa distancia. Por lo tanto, es una buena noticia para los que imaginan vivir, alguna vez en otro planeta. Pero por el momento, mejor cuidemos el único hogar que tenemos 8.000 millones de seres humanos.