En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Feriado
Colombia
MUNDO

El Gobierno decretó feriado también para este lunes

Las decisiones sobre el calendario de feriados no son un asunto menor. Cada anuncio despierta expectativa en trabajadores, estudiantes, comerciantes y empresarios que miran con atención el almanaque en busca de oportunidades para descansar, viajar o planificar actividades económicas.

El Gobierno decretó feriado también para este lunes

Las decisiones sobre el calendario de feriados en Colombia no son un asunto menor. Cada anuncio despierta expectativa en trabajadores, estudiantes, comerciantes y empresarios que miran con atención el almanaque en busca de oportunidades para descansar, viajar o planificar actividades económicas. En marzo, una conmemoración histórica y religiosa vuelve a ocupar el centro del debate: el Día de San José, una fecha que, aunque tradicional, genera dudas cada año por la manera en que se aplica el descanso oficial.

Leé también Ya es oficial: Decretaron triple feriado en todo el país
ya es oficial: decretaron triple feriado en todo el pais

La clave no está únicamente en el 19 de marzo, día en que históricamente se honra a San José en el calendario católico. El punto determinante es cómo la legislación colombiana regula el traslado de ciertos festivos para favorecer la organización laboral y económica del país. Detrás de esta modificación se encuentra una norma que ha cambiado la dinámica de los descansos nacionales: la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

Un feriado que no siempre cae en su fecha original

En Colombia, el Día de San José se celebra tradicionalmente el 19 de marzo. Sin embargo, a diferencia de otras fechas que se mantienen inamovibles, esta conmemoración forma parte del grupo de festivos que pueden trasladarse al lunes siguiente si no coinciden naturalmente con ese día.

La Ley Emiliani, aprobada en 1983, establece que varios feriados religiosos y cívicos deben moverse al lunes posterior cuando caen entre martes y domingo. El objetivo fue claro desde su creación: concentrar los días de descanso al inicio de la semana, fomentar el turismo interno y facilitar la planificación empresarial.

Gracias a esta normativa, cuando el 19 de marzo no es lunes, el descanso oficial se traslada. Así, en los años en que el calendario ubica el lunes festivo el 23 de marzo, se configura un fin de semana largo de carácter nacional, válido para todo el territorio colombiano.

Esta modalidad ha permitido que miles de familias organicen viajes cortos, actividades recreativas y encuentros sociales, dinamizando sectores como el transporte, la hotelería y el comercio.

El impacto económico de los fines de semana largos

Más allá de su significado religioso, el traslado del Día de San José tiene implicancias económicas concretas. Los llamados “puentes festivos” se han convertido en una herramienta estratégica para impulsar el turismo interno. Según datos históricos del sector, los fines de semana largos suelen aumentar la ocupación hotelera y el movimiento en destinos turísticos tradicionales y emergentes.

Ciudades como Cartagena, Santa Marta, Medellín, Bogotá y Cali, así como destinos naturales en el Eje Cafetero y Santander, suelen registrar un incremento significativo de visitantes cuando se configura un puente.

Para el comercio, en cambio, el efecto puede ser mixto. Mientras sectores vinculados al ocio y la gastronomía se benefician, algunas industrias ajustan su producción debido a la suspensión de actividades. No obstante, la previsibilidad del calendario trasladado permite anticipar decisiones operativas.

Qué feriados quedan en Colombia en 2026

El año 2026 ofrece múltiples oportunidades de descanso. A continuación, el calendario oficial de festivos nacionales:

  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo (inamovible).

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (inamovible).

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (inamovible).

  • Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús (trasladado).

  • Lunes 8 de junio: Corpus Christi (traslado).

  • Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (traslado).

  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (traslado).

  • Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (inamovible).

  • Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá (inamovible).

  • Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen María (trasladado).

  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado).

  • Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos (trasladado).

  • Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado).

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (inamovible).

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Este esquema confirma que Colombia continúa apostando por la concentración de descansos en lunes, consolidando una estructura que ya forma parte de la cultura laboral del país.

Los feriados trasladables según la Ley Emiliani

El Día de San José no es el único que se rige por esta normativa. Dentro del grupo de festivos trasladables se encuentran:

  • Reyes Magos

  • San Pedro y San Pablo

  • La Asunción de la Virgen

  • Día de la Raza

  • Todos los Santos

Este conjunto de fechas comparte una característica: su importancia histórica o religiosa permanece intacta, pero su conmemoración laboral se adapta para favorecer fines de semana largos.

Feriados inamovibles: cuáles no cambian nunca

No todos los festivos pueden trasladarse. En Colombia existen fechas consideradas inamovibles, entre ellas:

  • Jueves y Viernes Santo

  • 1° de mayo (Día del Trabajo)

  • 20 de julio (Independencia de Colombia)

  • 7 de agosto (Batalla de Boyacá)

  • 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

  • 25 de diciembre (Navidad)

Estas celebraciones mantienen su carácter fijo por razones históricas, patrióticas o religiosas.

Una ley que transformó el calendario laboral colombiano

La Ley Emiliani marcó un antes y un después en la organización del tiempo laboral en Colombia. Antes de su implementación, los festivos que caían en mitad de semana generaban interrupciones menos predecibles en la dinámica económica.

Con el traslado sistemático a lunes, el país logró ordenar la actividad productiva y, al mismo tiempo, ofrecer descansos más extensos que fortalecen la vida familiar y el turismo.

Aunque la norma fue debatida en su momento, con el paso de los años se consolidó como una práctica aceptada por la mayoría de sectores.

Planificación y previsión: claves para trabajadores y empresas

Para los trabajadores, conocer con anticipación el calendario oficial permite organizar vacaciones, viajes y actividades personales. Para las empresas, en cambio, la planificación resulta esencial para evitar contratiempos operativos.

Sectores como educación, banca, administración pública e industria manufacturera ajustan cronogramas en función de estos descansos. La previsibilidad, en este contexto, es una herramienta clave.

El valor cultural del Día de San José

Más allá de su impacto laboral, el Día de San José conserva un profundo significado religioso para millones de colombianos. San José es considerado el patrono de la Iglesia universal y símbolo de trabajo, humildad y familia.

En diversas regiones del país se celebran misas, procesiones y actividades comunitarias que mantienen viva la tradición. El traslado del festivo no elimina la conmemoración religiosa del 19 de marzo, sino que redefine el día de descanso oficial.

Un calendario que combina tradición y estrategia económica

El esquema colombiano de festivos refleja un equilibrio entre tradición histórica y estrategia económica. La posibilidad de crear fines de semana largos sin alterar el sentido original de cada celebración es vista como una fórmula efectiva para dinamizar el país.

En 2026, el calendario vuelve a mostrar cómo la normativa permite organizar descansos estratégicos. El Día de San José será, una vez más, protagonista de esa dinámica que cada año genera consultas y expectativa.

Mientras trabajadores revisan el almanaque y empresas ajustan agendas, el país se prepara para un nuevo ciclo de puentes festivos que combinan fe, historia y planificación económica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Feriado Colombia Gobierno
Notas relacionadas
Confirmado por el Gobierno: se adelanta en todo el país el feriado más esperado de febrero
Es oficial el feriado de febrero que refuerza la educación cívica
Ya es oficial: decretan feriado el viernes 6 de febrero

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar