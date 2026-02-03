Confirmado por el Gobierno: se adelanta en todo el país el feriado más esperado de febrero

El cambio definitivo llegó en 1971, cuando entró en vigor la Ley de Feriados Uniformes de los Lunes (Uniform Monday Holiday Act). Esta normativa trasladó varias conmemoraciones al lunes más cercano, con el objetivo de generar fines de semana largos que estimularan la actividad económica y el turismo interno. Desde entonces, el feriado se celebra cada año el tercer lunes de febrero, independientemente de la fecha exacta de nacimiento de Washington.

Así nació oficialmente el moderno Día de los Presidentes, destinado a honrar a todos los hombres que han ocupado el máximo cargo del Poder Ejecutivo estadounidense.

Por qué en 2026 se celebra el 16 de febrero

En 2026, el Día de los Presidentes caerá el lunes 16 de febrero, un día antes en comparación con 2025, cuando se celebró el 17. Esta variación responde a la regla fija que determina que el asueto se ubica siempre en el tercer lunes del mes.

El resultado es un nuevo fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero inclusive. Para muchas familias, esta fecha representa una oportunidad ideal para realizar viajes cortos, escapadas invernales o actividades recreativas.

En varios estados del norte del país, el feriado coincide con la temporada alta de esquí y turismo de nieve, mientras que en estados del sur se aprovecha el clima más templado para actividades al aire libre.

Qué cierra en Estados Unidos durante el Día de los Presidentes

Como ocurre con todos los feriados federales, el impacto del Día de los Presidentes se extiende a múltiples áreas de la vida cotidiana. Las oficinas gubernamentales permanecen cerradas al público, lo que incluye:

Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

Oficinas administrativas estatales y federales

Tribunales

Dependencias públicas

Asimismo, los bancos también suspenden la atención presencial, aunque los servicios digitales continúan funcionando con normalidad.

En el sector privado, muchas empresas optan por otorgar el día libre a sus empleados, aunque no todas están obligadas a hacerlo. Grandes cadenas comerciales suelen permanecer abiertas, e incluso aprovechan la fecha para lanzar promociones especiales bajo el lema de “President’s Day Sales”.

Servicios que siguen funcionando

A pesar del cierre de oficinas públicas y entidades bancarias, algunos servicios esenciales continúan operando:

Cajeros automáticos (ATM) disponibles las 24 horas.

Aplicaciones y plataformas de banca online.

Comercios minoristas y centros comerciales (en su mayoría).

Servicios de emergencia.

Transporte público en muchas ciudades, aunque con horarios reducidos.

Esto significa que quienes necesiten realizar operaciones financieras básicas podrán hacerlo de manera digital, aunque los trámites administrativos deberán postergarse hasta el siguiente día hábil.

El significado histórico del Día de los Presidentes

Más allá del descanso, la fecha invita a reflexionar sobre el liderazgo presidencial y la evolución política del país. Desde George Washington hasta el mandatario en ejercicio, la historia de Estados Unidos ha estado marcada por decisiones que moldearon el rumbo interno y externo de la nación.

Algunos presidentes dejaron huellas indelebles por su rol en momentos críticos:

Abraham Lincoln , por su liderazgo durante la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud.

Franklin D. Roosevelt , por su gestión durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

John F. Kennedy , símbolo de una nueva generación política.

Ronald Reagan, figura clave en el final de la Guerra Fría.

El Día de los Presidentes funciona así como un recordatorio del peso institucional del cargo y del impacto que las decisiones presidenciales tienen sobre millones de personas.

El calendario completo de feriados federales en 2026

El Día de los Presidentes es solo uno de los asuetos contemplados en el calendario federal de 2026. Las fechas confirmadas son:

Día de los Presidentes: 16 de febrero

Día de los Caídos (Memorial Day): 25 de mayo

Juneteenth: 19 de junio

Día de la Independencia: 4 de julio

Día del Trabajo (Labor Day): 7 de septiembre

Columbus Day: 12 de octubre

Día de los Veteranos: 11 de noviembre

Acción de Gracias (Thanksgiving): 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Cada uno de estos feriados tiene su propia carga histórica y cultural, pero el de febrero destaca por ser el único que interrumpe el segundo mes del año.

Impacto económico del fin de semana largo

Los fines de semana extendidos generan un movimiento económico significativo. El sector turístico, hotelero y gastronómico suele experimentar un incremento en la demanda, especialmente en destinos de invierno.

Asimismo, el comercio minorista impulsa fuertes campañas de descuentos. Electrodomésticos, muebles, vehículos y tecnología suelen protagonizar las promociones asociadas al President’s Day, convirtiendo la fecha en uno de los eventos comerciales más importantes del primer trimestre.

Este fenómeno responde en parte al espíritu original de la reforma de 1971, que buscaba precisamente estimular la economía a través de descansos prolongados.

Una tradición que combina memoria y descanso

El Día de los Presidentes representa una síntesis entre homenaje histórico y pausa laboral. Si bien para muchos ciudadanos es simplemente un día libre más, su trasfondo conecta con los cimientos de la nación.

Recordar a George Washington implica volver al momento fundacional de Estados Unidos, cuando el país comenzaba a consolidarse como república independiente. Ampliar el reconocimiento a todos los presidentes supone, además, valorar la continuidad institucional y el rol del liderazgo en contextos cambiantes.

En 2026, el lunes 16 de febrero volverá a marcar esa tradición, ofreciendo un nuevo capítulo en una celebración que combina historia, política y vida cotidiana.