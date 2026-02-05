Ya es oficial: Decretaron triple feriado en todo el país

Triple feriado en el calendario: cuándo serán los próximos fines de semana largos

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados federales, los próximos tres asuetos que se celebrarán en todo el país son los siguientes:

Día de los Presidentes (Presidents Day): lunes 16 de febrero

Día de los Caídos (Memorial Day): lunes 25 de mayo

Juneteenth: viernes 19 de junio

La combinación de dos lunes y un viernes permite configurar tres fines de semana extendidos, una situación que históricamente favorece el turismo interno, las reuniones familiares y el aumento del consumo en determinados sectores comerciales.

Si bien no todos los trabajadores del ámbito privado cuentan con estos días libres de manera automática, sí lo hacen los empleados federales y gran parte del personal estatal, además de muchas instituciones educativas.

Febrero abre la seguidilla: qué se conmemora en el Día de los Presidentes

El primero de estos fines de semana largos llegará en cuestión de días. El tercer lunes de febrero se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, una fecha que en 2026 caerá el lunes 16.

En sus orígenes, el feriado fue establecido en 1885 para conmemorar exclusivamente el nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos y figura central en la independencia del país. Sin embargo, el sentido de la celebración evolucionó con el tiempo.

Desde 1971, tras la implementación de la Ley de Feriados Uniformes (Uniform Monday Holiday Act), la festividad pasó a honrar a todos los presidentes que ocuparon la Casa Blanca, transformándose en una jornada de reconocimiento institucional más amplia.

Un feriado con impacto educativo y comercial

Durante el Día de los Presidentes, muchas escuelas organizan actividades alusivas, actos escolares y proyectos educativos destinados a profundizar en la historia política del país.

En paralelo, el sector comercial suele aprovechar la fecha para lanzar promociones especiales y campañas de descuentos, particularmente en rubros como electrodomésticos, tecnología, indumentaria y automóviles.

Así, mientras el país recuerda a sus líderes históricos, el mercado también encuentra en la fecha una oportunidad estratégica.

Memorial Day: homenaje a los soldados caídos

El segundo de los fines de semana largos tendrá lugar el lunes 25 de mayo, cuando se celebre el tradicional Día de los Caídos (Memorial Day).

Se trata de uno de los feriados más significativos del calendario estadounidense. La jornada está destinada a honrar a los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en servicio, especialmente en conflictos bélicos.

Ceremonias, banderas y memoria

Durante el Memorial Day, cementerios militares y monumentos en todo el país se convierten en escenarios de actos oficiales y homenajes. Es habitual ver banderas estadounidenses colocadas en las tumbas de soldados, así como desfiles y ceremonias conmemorativas.

Además del componente solemne, el Memorial Day también marca simbólicamente el inicio de la temporada de verano en Estados Unidos. Muchas familias organizan reuniones al aire libre, viajes cortos o actividades recreativas aprovechando el fin de semana extendido.

Juneteenth: una fecha clave en la historia de los derechos civiles

El tercer fin de semana largo llegará con el viernes 19 de junio, fecha en la que se celebra Juneteenth, uno de los feriados federales más recientes del calendario estadounidense.

Juneteenth conmemora el día en que, en 1865, los últimos esclavos en el estado de Texas fueron informados oficialmente de su libertad, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln.

Un reconocimiento nacional reciente

Aunque la celebración tiene más de un siglo de tradición en comunidades afroamericanas, recién en 2021 fue reconocida como feriado federal, consolidándose como una fecha de reflexión sobre la historia de la esclavitud y la lucha por los derechos civiles.

En distintas ciudades del país se organizan festivales culturales, eventos educativos y actividades comunitarias que ponen en valor la herencia afroamericana y la importancia de la igualdad.

Qué sucede con bancos, oficinas y servicios durante estos feriados

Cada feriado federal implica modificaciones en el funcionamiento de múltiples servicios. Según recuerda el portal oficial USA.gov, durante estas fechas:

Cierran las oficinas gubernamentales no esenciales.

No hay atención presencial en agencias federales.

Los bancos suspenden su actividad habitual.

Sin embargo, la suspensión no es absoluta en todos los casos.

Servicios que siguen operando

Si bien las sucursales bancarias físicas suelen permanecer cerradas, los cajeros automáticos (ATMs) y las aplicaciones bancarias digitales continúan operando con normalidad.

Asimismo, determinados comercios del sector privado pueden optar por abrir sus puertas, aunque en algunos casos con horarios reducidos o especiales.

Por eso, las autoridades recomiendan consultar previamente la normativa específica de cada establecimiento para evitar inconvenientes, especialmente si se trata de trámites urgentes o pagos con fecha límite.

Impacto económico y movimiento turístico

La coincidencia de tres fines de semana largos en un lapso relativamente corto genera expectativas en sectores clave de la economía.

Las aerolíneas, hoteles y destinos turísticos internos suelen registrar un aumento en las reservas durante estos períodos. Los parques nacionales, las playas y las grandes ciudades se convierten en polos de atracción para quienes buscan aprovechar los días libres.

Al mismo tiempo, el comercio minorista —especialmente durante el Día de los Presidentes y el Memorial Day— implementa campañas agresivas de descuentos que incentivan el consumo.

Un calendario que combina historia, memoria y derechos civiles

Más allá del descanso que implican estos asuetos, el calendario federal estadounidense cumple una función simbólica de gran peso.

Cada uno de estos tres feriados representa un aspecto distinto de la identidad nacional:

El liderazgo político y la institucionalidad democrática , en el caso del Día de los Presidentes.

El reconocimiento y homenaje a quienes dieron su vida en servicio militar , durante el Memorial Day.

La memoria histórica y la lucha por la libertad y la igualdad, en Juneteenth.

En conjunto, estas fechas reflejan la diversidad de acontecimientos que moldearon la historia de Estados Unidos y que continúan influyendo en su presente.

Recomendaciones para quienes planean aprovechar los fines de semana largos

Ante la proximidad del primer feriado, especialistas en viajes y planificación financiera sugieren:

Reservar con anticipación vuelos y alojamientos , ya que la demanda suele incrementarse.

Verificar horarios de transporte público y servicios esenciales.

Confirmar fechas de pago o vencimientos bancarios para evitar demoras.

Consultar políticas laborales específicas en el caso de empleados del sector privado.

Un respiro en la agenda anual

En un contexto laboral cada vez más dinámico, los fines de semana largos representan una oportunidad para equilibrar obligaciones y descanso.

La seguidilla que comienza en febrero y se extiende hasta junio ofrece a millones de estadounidenses la posibilidad de organizar viajes, reencontrarse con familiares o simplemente desconectarse de la rutina cotidiana.

Mientras tanto, las instituciones del país se preparan para rendir homenaje a su historia, recordar a sus héroes y reafirmar valores fundamentales como la libertad y la democracia.