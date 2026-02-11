Masacre en Canadá: el impactante detalle del autor del brutal ataque a tiros en una escuela

canadá tiroteo

La policía recibió el alerta de un tirador activo alrededor de las 13:20 hora local y desplegó un amplio operativo en la zona. Los agentes ingresaron al edificio para localizar la amenaza y durante el procedimiento hallaron múltiples víctimas y al presunto atacante sin vida.

El superintendente jefe de la RCMP, Ken Floyd, describió la escena como “muy dramática” y señaló que varias personas continúan recibiendo atención médica, por lo que el número de víctimas podría modificarse en las próximas horas.

Hasta ahora, no se informó oficialmente el motivo del ataque ni la identidad del presunto agresor pero sí, que se trata de una mujer, lo que suma una nota más de sorpresa en este caso que sacude a Canadá.

Conmoción en Canadá

La policía canadiense confirmó que la atacante era de sexo femenino. Tras la confusión, los gritos y las corridas, la mujer fue encontrada sin vida con lo que aparenta ser otro caso de un asesino mútiple que se suicida luego de su acto demencial. Las autoridades dijeron que ya saben quién es, pero aún no publicaron su nombre y el móvil del ataque sigue bajo investigación. Para tratar de comprender qué sucedio, se investigan posibles vínculos entre la atacante y las personas asesinadas, incluyendo dos muertos en una vivienda asociada al caso.

El hecho vuelve a instalar el debate sobre la seguridad pública y el control de armas, así como sobre los mecanismos de prevención de violencia en entornos educativos, temas que ya habían generado discusión en la sociedad canadiense tras episodios similares en el pasado.

Mientras tanto, el gobierno federal y las autoridades provinciales continúan evaluando la situación y coordinando la asistencia a los heridos, algunos de los cuales presentan lesiones graves.

Investigación en curso

La Real Policía Montada de Canadá señaló que no existen sospechosos adicionales ni una amenaza activa para la población, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del ataque, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las motivaciones del agresor.

Peritos y equipos forenses trabajan tanto en el establecimiento educativo como en la vivienda vinculada al episodio, mientras las autoridades buscan establecer la relación entre ambas escenas y confirmar la identidad de todas las víctimas.

El país permanece en estado de conmoción ante una tragedia que golpeó a una comunidad pequeña y que vuelve a poner en evidencia el impacto devastador de la violencia armada. La investigación continúa y las autoridades prometieron brindar nueva información a medida que avance el esclarecimiento del caso. Mentras tanto, cada vez gana más fuerza las propuesta para hacer aún más duras la formas para que la población puea acceder a las armas, para no tener - en poco tiempo más - números de casos similares a los de sus vecinos del sur, con quienes están en un mal momento entre los gobiernos.