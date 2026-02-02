Es oficial el feriado de febrero que refuerza la educación cívica

“Washington es realmente una clase por sí mismo como fundador de este país”, sostuvo el gobernador durante su discurso, subrayando que el primer presidente de los Estados Unidos no solo lideró la independencia, sino que sentó las bases institucionales de la república moderna.

Qué implica el feriado estatal del 16 de febrero de 2026

El feriado tendrá impacto directo en el funcionamiento del estado y en la vida cotidiana de millones de residentes y visitantes. De acuerdo con lo informado por la administración de DeSantis, Florida cerrará sus oficinas públicas y agencias estatales, suspendiendo trámites administrativos y servicios gubernamentales no esenciales.

Además, como parte de la celebración, el estado permitirá el ingreso gratuito a los parques estatales y tierras públicas durante un período extendido, que irá del 12 al 16 de febrero de 2026. Esta medida busca fomentar el turismo interno y ofrecer a las familias floridanas la posibilidad de disfrutar de los espacios naturales sin costo.

Qué servicios dejarán de funcionar durante el feriado

Tal como ocurre en otros feriados estatales y federales, varios servicios quedarán suspendidos durante la jornada del 16 de febrero. Entre ellos se encuentran:

Oficinas estatales y agencias públicas

Trámites administrativos

Bancos

Servicio postal (USPS)

Algunas dependencias municipales

Estas suspensiones están contempladas en los decretos firmados por el gobernador en 2024 y 2025, que establecen el calendario oficial de feriados y días no laborables en Florida.

Qué pasará con comercios y supermercados

A diferencia de los organismos públicos, los comercios y empresas privadas no están obligados a cerrar durante el feriado. Grandes cadenas minoristas como Walmart o Costco suelen operar con normalidad o con horarios reducidos, una decisión que queda a criterio de cada empresa.

En general, estas compañías informan con anticipación si modificarán sus horarios de atención, por lo que se recomienda a los consumidores consultar días antes del feriado.

Florida y su rol en la historia: la idea de la “colonia número 14”

El feriado no es una medida aislada, sino que forma parte de un programa más amplio impulsado por DeSantis, que busca reforzar la identidad histórica y cívica del estado. Dentro de este plan, el gobernador ha sostenido en reiteradas ocasiones que, aunque Florida no fue una de las 13 colonias originales que declararon su independencia de la corona británica en 1776, le gusta considerarse a sí misma como la “decimocuarta colonia”.

Esta idea simbólica se traduce en acciones concretas, como la entrega de banderas especiales a campos de golf históricos, donde se identifican los hoyos número 14 como parte del homenaje.

La revalorización de los Padres Fundadores

Otra de las iniciativas que generó atención es la adquisición de estatuas de los Padres Fundadores para ser instaladas en condados que llevan sus nombres. Según informó la administración estatal, Florida ya obtuvo monumentos de Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, que serán colocados en los condados de Jefferson y Franklin, respectivamente.

DeSantis explicó que esta política responde a una situación particular: otros estados están retirando este tipo de monumentos, lo que le permite a Florida adquirirlos a precios reducidos.

“Mientras algunos lugares eliminan estas figuras de su espacio público, nosotros creemos que es fundamental preservar y enseñar la historia”, señalaron desde el gobierno estatal.

Educación cívica obligatoria en las escuelas

El plan conmemorativo también pone un fuerte énfasis en la educación cívica. A partir de esta iniciativa, las escuelas intermedias y secundarias de Florida deberán reforzar la enseñanza sobre la historia nacional, los valores fundacionales y el rol de los líderes que impulsaron la independencia.

El alcalde de Vero Beach, John Cotugno, destacó que este enfoque educativo clarifica los objetivos de la conmemoración y busca que las nuevas generaciones comprendan el significado histórico de los 250 años de independencia.

Historias de familias floridanas y participación ciudadana

La Secretaría de Estado de Florida, encabezada por Cord Byrd, también tendrá un rol activo en los festejos. El organismo anunció que recolectará historias de familias floridanas vinculadas a la trayectoria histórica del país, utilizando las redes sociales como plataforma principal.

“Deberíamos estar orgullosos de ser estadounidenses. Estamos orgullosos de ser floridanos”, afirmó Byrd, invitando a la ciudadanía a compartir relatos, documentos y recuerdos que reflejen el vínculo del estado con la historia nacional.

Un festejo que se extiende a nivel federal

Las celebraciones estatales coinciden con una iniciativa de alcance nacional. A nivel federal, se creó la Fuerza de Tarea 250, un organismo encargado de coordinar los eventos y homenajes por el semicuadrigentésimo aniversario de la Declaración de Independencia.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció recientemente que Washington D.C. será sede de una carrera de IndyCar, que se disputará el fin de semana del 21 al 23 de agosto, como parte del calendario de celebraciones.

El 4 de julio de 2026, el punto culminante

Si bien el feriado del 16 de febrero será uno de los hitos más destacados en Florida, el aniversario oficial de la independencia se celebrará el 4 de julio de 2026, fecha en la que se espera una agenda cargada de eventos, actos oficiales y celebraciones masivas en todo el país.

Para Florida, el reconocimiento del natalicio de George Washington representa una oportunidad de reafirmar su identidad histórica, fortalecer la educación cívica y posicionarse como un actor central dentro de las conmemoraciones nacionales.