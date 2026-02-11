En vivo Radio La Red
¿Un Papa en la Argentina?

El Gobierno invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: la carta que le envió

Es algo que Mauricio Macri, Cristina Fernández ni Alberto Fernández pudieron lograr en sus mandatos con Francisco, el Santo Padre argentino.

La Argentina dejó una nota de la Cancillería con una invitación para que el papa venga en visita oficial a nuestro país. (Foto: Gentileza Arg.gob.ar)

La Argentina dejó una nota de la Cancillería con una invitación para que el papa venga en visita oficial a nuestro país. (Foto: Gentileza Arg.gob.ar)
Leé también "Un papa americano": la increíble canción viral que predijo la elección de Leon XIV

La nota destaca que "la relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales, hoy atraviesa un excelente momento".

invitacion al papa León

En ese contexto, define que la invitación "es una reafirmación de la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".

visita del papa

Desde el momento de su consagración como Jefe de la Iglesia Católica, León XIV exteriorizó su deseo de visitar a la Argentina. Estuvo en nuestro país mientras cumplía su misión sacerdotal en Perú. Allí despertó su aprecio por este país. Javier Milei fue uno de los primeros presidentes a los que recibió el cardenal norteamericano una vez que fuera ungido como papa.

El año 2026 tiene la ventaja para la Argentina de no ser electoral, con lo cual, su eventual visita no sería usado como un elemento político. Además, marcaría un hito. El último papa en la Argentina fue el polaco Juan Pablo II en 1987. En sus 12 años de papado, Francisco nunca vino a su país y está enterrado en Roma.

Excelente momento entre la Santa Sede y la Argentina

Eso pone de manifiesto la carta que le llevó el canciller Quirno con membrete especial para el papa León XIV. Sumado a que, como siempre se ha dicho, se evita hacer viajes pastorales en tiempos electorales, el momento parace ideal para que el Jefe de la Iglesia Católica en el mundo , venga a la Argentina. Sería la teercera vez en la historia que un Papa pise suelo argentino. Las únicas dos anteriores, las realizó Juan Pablo II en 1982 (plena guerra de Malvinas) y en 1987.

invitacion al papa León XIV
El canciller Quirno, con el Papa Le&oacute;n XIV. (Foto: Argentina. gob.ar)

El canciller Quirno, con el Papa León XIV. (Foto: Argentina. gob.ar)

A partir de esta situación debería ponerse en marcha el mecanismo formal y complejo para cumplir con este anhelo que no pudo ser con el papa Francisco.

León XIV: Quiero ir a México, visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina”

Eso dijo en noviembre del año pasado. El sumo pontífice estuvo en nuestro país al menos en dos oportunidades, mientras cumplía su misión pastoral en Perú.

bergoglio y prevost en la Argentina
Con Bergoglio, cuando era cardenal, concelebrando una misa en Buenos Aires. (Foto: Archivo)

Con Bergoglio, cuando era cardenal, concelebrando una misa en Buenos Aires. (Foto: Archivo)

visita de Estado o visita Pastoral

Son las dos posibilidades y aunque tienen una gestación diferente, en los hechos se mezclan muchísimo. Para que se cumpla una visita pastoral, el procedimiento es así:

Procedimiento formal para invitar al Papa a un viaje pastoral

1. Iniciativa de la Iglesia local

El proceso comienza dentro del propio país.

  • La Conferencia Episcopal (obispos del país) acuerda solicitar la visita.

  • Evalúan motivos pastorales:

    • necesidades de la Iglesia local

    • aniversarios o eventos religiosos

    • situación social o humanitaria

    • gran convocatoria de fieles

  • Se vota o consensúa formalmente el pedido.

Sin el apoyo de los obispos locales, el Vaticano no suele considerar la visita.

En esta caso, con la intervención de la cancillería, hay que tratarla como una eventual Visita de Estado. El Papa llega como jefe del Estado Vaticano, entonces, el procedimiento es así:

Invitación del gobierno Es la invitación oficial como visita de Estado.

Solicitud diplomática oficial

  • El gobierno envía una carta formal al Vaticano.

  • Se dirige al Papa a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

  • Puede entregarse mediante el embajador del país ante el Vaticano.

Pedido de la Iglesia local

  • El Papa decide personalmente, pero el proceso lo gestiona la Secretaría de Estado.
  • Aceptación y anuncio oficial
  • Si el Papa acepta, el Vaticano confirma el viaje.

Lo hecho por cancillería fue apenas el primer paso de un proceso complejo.

