El Gobierno invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: la carta que le envió

El año 2026 tiene la ventaja para la Argentina de no ser electoral, con lo cual, su eventual visita no sería usado como un elemento político. Además, marcaría un hito. El último papa en la Argentina fue el polaco Juan Pablo II en 1987. En sus 12 años de papado, Francisco nunca vino a su país y está enterrado en Roma.

Excelente momento entre la Santa Sede y la Argentina

Eso pone de manifiesto la carta que le llevó el canciller Quirno con membrete especial para el papa León XIV. Sumado a que, como siempre se ha dicho, se evita hacer viajes pastorales en tiempos electorales, el momento parace ideal para que el Jefe de la Iglesia Católica en el mundo , venga a la Argentina. Sería la teercera vez en la historia que un Papa pise suelo argentino. Las únicas dos anteriores, las realizó Juan Pablo II en 1982 (plena guerra de Malvinas) y en 1987.

invitacion al papa León XIV El canciller Quirno, con el Papa León XIV. (Foto: Argentina. gob.ar)

A partir de esta situación debería ponerse en marcha el mecanismo formal y complejo para cumplir con este anhelo que no pudo ser con el papa Francisco.

León XIV: Quiero ir a México, visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina”

Eso dijo en noviembre del año pasado. El sumo pontífice estuvo en nuestro país al menos en dos oportunidades, mientras cumplía su misión pastoral en Perú.

bergoglio y prevost en la Argentina Con Bergoglio, cuando era cardenal, concelebrando una misa en Buenos Aires. (Foto: Archivo)

visita de Estado o visita Pastoral

Son las dos posibilidades y aunque tienen una gestación diferente, en los hechos se mezclan muchísimo. Para que se cumpla una visita pastoral, el procedimiento es así:

Procedimiento formal para invitar al Papa a un viaje pastoral

1. Iniciativa de la Iglesia local

El proceso comienza dentro del propio país.

La Conferencia Episcopal (obispos del país) acuerda solicitar la visita.

Evalúan motivos pastorales: necesidades de la Iglesia local aniversarios o eventos religiosos situación social o humanitaria gran convocatoria de fieles

Se vota o consensúa formalmente el pedido.

Sin el apoyo de los obispos locales, el Vaticano no suele considerar la visita.

En esta caso, con la intervención de la cancillería, hay que tratarla como una eventual Visita de Estado. El Papa llega como jefe del Estado Vaticano, entonces, el procedimiento es así:

Invitación del gobierno Es la invitación oficial como visita de Estado.

Solicitud diplomática oficial

El gobierno envía una carta formal al Vaticano.

Se dirige al Papa a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede .

Puede entregarse mediante el embajador del país ante el Vaticano.

Pedido de la Iglesia local

El Papa decide personalmente, pero el proceso lo gestiona la Secretaría de Estado.

Aceptación y anuncio oficial

Si el Papa acepta, el Vaticano confirma el viaje.

Lo hecho por cancillería fue apenas el primer paso de un proceso complejo.