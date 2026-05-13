RIGI: el Gobierno aprobó la ampliación del Gasoducto Perito Moreno

Según precisó el texto oficial, el proyecto prevé la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

La ampliación fue incorporada dentro del sector “Petróleo y Gas”, en el subsector “Transporte y Almacenamiento”, y recibió los beneficios contemplados por el RIGI luego de la evaluación técnica realizada por la Secretaría de Energía, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos.

Expectativas de la obra

De acuerdo con las proyecciones presentadas por la empresa, la obra permitiría generar más de U$S 700 millones anuales para la balanza comercial y un ahorro fiscal cercano a los U$S 450 millones por año, debido a una menor importación de GNL y combustibles líquidos destinados a la generación eléctrica.

La normativa fijó como fecha de adhesión formal al régimen el 30 de abril de 2026, día en el que la compañía completó la documentación requerida para acceder a los beneficios.

Además, el Ejecutivo aprobó el listado de mercaderías que podrán ser importadas con ventajas aduaneras y ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitir una CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único (VPU) creado para la ejecución de la obra.

La resolución también instruyó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a aplicar los incentivos cambiarios previstos por el régimen, aunque aclaró que la empresa no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

gasoducto.avif La obra demandará un plazo estimado de 18 meses y comenzará a operar el 1 de abril de 2027.

Cuánto durará la obra

Según la documentación presentada, la obra demandará un plazo estimado de 18 meses y comenzará a operar el 1 de abril de 2027.

Entre los compromisos asumidos por TGS SD1 figura la contratación de proveedores locales por al menos el 20% del monto total de inversión.

El texto oficial sostuvo que el proyecto cumple con los objetivos del RIGI vinculados con el impulso de inversiones estratégicas, el incremento de exportaciones, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura energética nacional.

El anuncio de Caputo

El anuncio llega luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara en una conferencia de prensa en Casa Rosada el pasado viernes que el nuevo RIGI podría atraer inversiones de entre U$S 20.000 millones y U$S 30.000 millones y que "viene a transformar la matriz productiva argentina, incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales".

luis-caputo (1) Caputo precisó que el Súper RIGI podría acercar inversiones de hasta U$S 30.000 millones.

El Súper RIGI incorpora nuevos cambios relevantes respecto del esquema vigente. Las empresas alcanzadas por el nuevo régimen tributarán una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias, por debajo del 25% contemplado actualmente en el RIGI.

El ministro también explicó que el programa incluirá un sistema de amortización acelerada que permitirá deducir el 60% de la inversión durante el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.