Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: “Todo...”

Lo concreto es que, después de haber confirmado públicamente la separación días atrás, la propia modelo terminó reconociendo que el romance continúa y que ambos decidieron volver a intentarlo.

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En ese contexto, Gustavo Méndez recordó que desde el programa sospechaban que la reconciliación era inminente. “Lo dijimos acá que obviamente iban a volver. Por eso ella no lo quería confirmar prácticamente”, señaló el periodista.

A su vez, el panelista contó un detalle clave que habría sido determinante para recomponer la relación: Martín Pepa viajó especialmente a la Argentina para recuperar a Pampita. “Hay que cruzar una lanza por Martín Pepa, porque en esta pelea vino a la Argentina. Vino y la fue a reconquistar”, destacó.

Según revelaron al aire, ambos habrían compartido una cena familiar durante la noche del miércoles, un gesto que terminó de alimentar las versiones sobre la reconciliación.

Aunque todavía no trascendieron los motivos exactos de la crisis, en el programa dieron a entender que la distancia habría complicado la relación. “Amor de lejos, amor de pendejos. Es muy difícil una relación a distancia”, sostuvo Méndez.

De todas maneras, quienes frecuentan el entorno íntimo de Pampita aseguran que Martín Pepa logró integrarse rápidamente y generar un excelente vínculo con todos. “Lo ama todo el mundo. Los amigos de Pampita, los hijos de Pampita. Es buen tipo, encantador, sociable”, afirmaron.

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Cuál fue la letal frase de Moria Casán contra Pampita que reavivó su guerra mediática

La breve separación de Pampita y Martín Pepa generó todo tipo de repercusiones y, en ese contexto, Moria Casán volvió a lanzar durísimas declaraciones contra la modelo, con quien mantiene una histórica rivalidad mediática desde sus recordados cruces en la pista de Showmatch. La conductora habló sin filtros el martes pasado desde su programa La mañana con Moria, el programa que conduce por la pantalla de El Trece, y sus palabras no tardaron en causar revuelo.

Todo se dio mientras en el ciclo repasaban viejos enfrentamientos televisivos entre La One y Carolina Ardohain. En plena charla con el periodista Gustavo Méndez, la diva dejó una frase explosiva que rápidamente se volvió tema de conversación: “Ella tiene más brotes que la soja”, disparó con ironía.

Lejos de poner paños fríos, Moria siguió profundizando sobre las diferencias que mantuvo con la modelo durante distintas etapas de sus carreras. Incluso recordó las discusiones que ambas protagonizaron años atrás frente a Marcelo Tinelli en el histórico certamen de baile. “Cada tanto saca temas de la galera y se victimiza. Seguís siendo la número uno, no hace falta que hables de cosas que no querés. Nadie la ataca”, sostuvo filosa al referirse a Pampita.

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Más adelante, la conductora también explicó cómo interpreta las reacciones públicas de la modelo cuando se la menciona en los medios. “Piensan que lo que yo digo es un ataque, cuando nada que ver. En ese video me cuestionó por la nota que puse”, comentó, en referencia a una antigua polémica televisiva que tuvo gran repercusión en su momento.

En otro tramo del programa, Moria Casán fue todavía más contundente y lanzó una fuerte definición sobre la personalidad de la jurado. “La quiso atropellar a su mamá, agarró de los pelos a Isabel Macedo, después pasó lo de La China… tiene brotes. Todo esto lo vi en la prensa, no es que lo inventé yo”, expresó, enumerando distintos episodios que fueron muy comentados mediáticamente a lo largo de los años.

En medio del debate, Gustavo Méndez tomó posición y defendió a la modelo. “Yo cruzo una lanza por Pampita, porque ella defiende lo suyo”, señaló el panelista intentando bajar la tensión en la conversación.

Sin embargo, Moria decidió cerrar el tema con otra frase cargada de sarcasmo y fiel a su estilo provocador. “Esto era show, nadie se fue a las manos, ninguna pelea se fue a algo más. Aunque a algunos sí les costó terapia”, concluyó picante.