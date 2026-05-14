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Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: "Todo..."

La One se refirió a la nueva oportunidad amorosa que se dieron Pampita y Martín Pepa, y fue letal. Mirá todo lo que dijo Moria Casán. Aquí, el video.

14 may 2026, 12:39
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Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: “Todo...”
Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: “Todo...”

Moria Casán hizo un lapidario comentario de Pampita tras su reconciliación con Martín Pepa: “Todo...”

Luego de varios rumores de crisis y separación, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a apostar por la relación y fue nada menos que Moria Casán quien reaccionó con dureza ante esta nueva reconciliación. En La mañana con Moria (El Trece), la diva opinó sin filtro sobre las idas y vueltas de la pareja y llegó a definir toda la situación como “un juego mediático”.

Fiel a su estilo frontal, la conductora dejó en claro que no cree demasiado en los constantes acercamientos y distanciamientos entre ambos.“Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”, expresó apenas comenzó el debate en el programa. Pero lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una definición todavía más picante: “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.

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Más adelante, Moria también reflexionó sobre la distancia que existe entre ambos y sugirió que ese habría sido uno de los principales conflictos de la pareja. “Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor? La distancia, 10.000 kilómetros, es una distancia para estar separados”, comentó con ironía.

Además, la conductora describió el vínculo entre Pampita y Martín Pepa con su habitual humor ácido. “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”, lanzó entre risas.

Lo concreto es que, después de haber confirmado públicamente la separación días atrás, la propia modelo terminó reconociendo que el romance continúa y que ambos decidieron volver a intentarlo.

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En ese contexto, Gustavo Méndez recordó que desde el programa sospechaban que la reconciliación era inminente. “Lo dijimos acá que obviamente iban a volver. Por eso ella no lo quería confirmar prácticamente”, señaló el periodista.

A su vez, el panelista contó un detalle clave que habría sido determinante para recomponer la relación: Martín Pepa viajó especialmente a la Argentina para recuperar a Pampita. “Hay que cruzar una lanza por Martín Pepa, porque en esta pelea vino a la Argentina. Vino y la fue a reconquistar”, destacó.

Según revelaron al aire, ambos habrían compartido una cena familiar durante la noche del miércoles, un gesto que terminó de alimentar las versiones sobre la reconciliación.

Aunque todavía no trascendieron los motivos exactos de la crisis, en el programa dieron a entender que la distancia habría complicado la relación. “Amor de lejos, amor de pendejos. Es muy difícil una relación a distancia, sostuvo Méndez.

De todas maneras, quienes frecuentan el entorno íntimo de Pampita aseguran que Martín Pepa logró integrarse rápidamente y generar un excelente vínculo con todos. “Lo ama todo el mundo. Los amigos de Pampita, los hijos de Pampita. Es buen tipo, encantador, sociable”, afirmaron.

pampita martin pepa

Cuál fue la letal frase de Moria Casán contra Pampita que reavivó su guerra mediática

La breve separación de Pampita y Martín Pepa generó todo tipo de repercusiones y, en ese contexto, Moria Casán volvió a lanzar durísimas declaraciones contra la modelo, con quien mantiene una histórica rivalidad mediática desde sus recordados cruces en la pista de Showmatch. La conductora habló sin filtros el martes pasado desde su programa La mañana con Moria, el programa que conduce por la pantalla de El Trece, y sus palabras no tardaron en causar revuelo.

Todo se dio mientras en el ciclo repasaban viejos enfrentamientos televisivos entre La One y Carolina Ardohain. En plena charla con el periodista Gustavo Méndez, la diva dejó una frase explosiva que rápidamente se volvió tema de conversación: “Ella tiene más brotes que la soja”, disparó con ironía.

Lejos de poner paños fríos, Moria siguió profundizando sobre las diferencias que mantuvo con la modelo durante distintas etapas de sus carreras. Incluso recordó las discusiones que ambas protagonizaron años atrás frente a Marcelo Tinelli en el histórico certamen de baile. “Cada tanto saca temas de la galera y se victimiza. Seguís siendo la número uno, no hace falta que hables de cosas que no querés. Nadie la ataca”, sostuvo filosa al referirse a Pampita.

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Más adelante, la conductora también explicó cómo interpreta las reacciones públicas de la modelo cuando se la menciona en los medios. “Piensan que lo que yo digo es un ataque, cuando nada que ver. En ese video me cuestionó por la nota que puse”, comentó, en referencia a una antigua polémica televisiva que tuvo gran repercusión en su momento.

En otro tramo del programa, Moria Casán fue todavía más contundente y lanzó una fuerte definición sobre la personalidad de la jurado. “La quiso atropellar a su mamá, agarró de los pelos a Isabel Macedo, después pasó lo de La China… tiene brotes. Todo esto lo vi en la prensa, no es que lo inventé yo”, expresó, enumerando distintos episodios que fueron muy comentados mediáticamente a lo largo de los años.

En medio del debate, Gustavo Méndez tomó posición y defendió a la modelo. “Yo cruzo una lanza por Pampita, porque ella defiende lo suyo”, señaló el panelista intentando bajar la tensión en la conversación.

Sin embargo, Moria decidió cerrar el tema con otra frase cargada de sarcasmo y fiel a su estilo provocador. “Esto era show, nadie se fue a las manos, ninguna pelea se fue a algo más. Aunque a algunos sí les costó terapia”, concluyó picante.

Moria Casán y PAmpita

     

 

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