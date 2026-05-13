¡Oh la lá!: un libro revela por qué la primera dama le dio un cachetazo y lo arañó a Macron

"Un mensaje que jamás debió haber leído. Una puerta que quedaba entreabierta". Esta frase del libro parece explicar las imágenes que sorprendieron y despertaron una sonrisa en todo el mundo. El 25 de mayo de 2025, se abrió la puerta del avión presidencial de Francia. De pronto, se vio algo totalmente inesperado: el presidente Emmanuel Macron retrocede como puede, escapando de las manos de una mujer que parece intentar rasguñarlo luego de haberlo abofeteado. El personal que preparaba el descenso del matrimonio presidencial no sabía que hacer para zafar de ese incómodo momento.