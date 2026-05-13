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¡Oh la lá!: un libro revela por qué la primera dama le dio un cachetazo y lo arañó a Macron

En mayo de 2025, la pareja presidencial gala llegaba en visita oficial a Vietnam. Mientras se terminaban con los preparativos para la bienvenida, de pronto, se vio una suerte de "batalla conyugal" al pie de la puerta del avión que terminó con el presidente Macron abofeteado.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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¡Oh la lá!: un libro revela por qué la primera dama le dio un cachetazo y lo arañó a Macron. (Foto: archivo)

¡Oh la lá!: un libro revela por qué la primera dama le dio un cachetazo y lo arañó a Macron. (Foto: archivo)

"Un mensaje que jamás debió haber leído. Una puerta que quedaba entreabierta". Esta frase del libro parece explicar las imágenes que sorprendieron y despertaron una sonrisa en todo el mundo. El 25 de mayo de 2025, se abrió la puerta del avión presidencial de Francia. De pronto, se vio algo totalmente inesperado: el presidente Emmanuel Macron retrocede como puede, escapando de las manos de una mujer que parece intentar rasguñarlo luego de haberlo abofeteado. El personal que preparaba el descenso del matrimonio presidencial no sabía que hacer para zafar de ese incómodo momento.

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En mayo de 2025, un libro parece traer la respuesta de ese episodio: se llama "Una pareja (casi) perfecta", escrito por Florian Tardif, periodista de Paris Match. Allí, el periodista dice que Brigitte leyó un mensaje personal a su esposo, el presidente de Francia. Y no era sobre un asunto de gobierno. La autora es la conocida y más que interesante actriz y cantante francesa de origen árabe, Golshiteh Farahni, de solo 42 años. Es que con esa edad, podría ser la hija de la primera dama, que tiene 73 años. Y lo que leyó no le gustó nada.

Tanto, que cuando se abrió la puerta del avión presidencial, lo que se vio fue un "sopapo a la francesa".

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