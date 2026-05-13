¡Oh la lá!: un libro revela por qué la primera dama le dio un cachetazo y lo arañó a Macron

En mayo de 2025, un libro parece traer la respuesta de ese episodio: se llama "Una pareja (casi) perfecta", escrito por Florian Tardif, periodista de Paris Match. Allí, el periodista dice que Brigitte leyó un mensaje personal a su esposo, el presidente de Francia. Y no era sobre un asunto de gobierno. La autora es la conocida y más que interesante actriz y cantante francesa de origen árabe, Golshiteh Farahni, de solo 42 años. Es que con esa edad, podría ser la hija de la primera dama, que tiene 73 años. Y lo que leyó no le gustó nada.