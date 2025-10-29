En vivo Radio La Red
Mundo
RIO DE JANEIRO

El impactante testimonio del periodista argentino que recorrió las favelas por dentro: "Nunca vi tanta muerte"

Un operativo policial desembocó en una batalla urbana en dos favelas de la ciudad brasileña. El grupo narco conocido como "Comando Vermelho" respondió con drones con granadas, lanzadas contra la Policía.

JOACO SANTOS, EL PERIODISTA QUE RECORRIÓ LAS FAVELAS POR DENTRO: "ADENTRO HAY FRONTERAS INVISIBLES"

El reciente operativo policial en las favelas del norte de Río de Janeiro, especialmente en el Complejo do Alemão y Vila Cruzeiro, resultó en al menos 132 muertos. La intervención expuso la profunda fractura social y política que atraviesa a Brasil: mientras el gobierno federal liderado por Lula da Silva se muestra reticente a intervenir directamente, autoridades locales como el gobernador Claudio Castro celebran los operativos como un éxito contra el narcoterrorismo. El alcalde Eduardo Paes también respaldó la acción policial pese a su postura más moderada.

Leé también Las desgarradoras palabras que un sargento le envió a su mujer antes de morir en el operativo
Heber Carvalho da Fonseca, integrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope). (Foto: O Globo)

La cobertura incluyó testimonios directos desde las favelas. Joaco Santos, creador argentino de contenido, relató su experiencia viviendo una semana dentro del complejo: "Es otro mundo... hay zonas controladas por bandas armadas con fusiles modernos; la policía está acorralada en sus propias comisarías". Las fronteras invisibles o físicas entre territorios controlados por distintas facciones criminales marcan la vida cotidiana. Vecinos describen una aparente tranquilidad basada en códigos internos pero conviven con ráfagas de disparos y fuegos artificiales usados como señales ante incursiones policiales.

El arsenal incautado incluye fusiles AK, AR-15, M4, ametralladoras ligeras y drones adaptados para transportar explosivos. La situación es percibida por algunos sectores como una guerra contra el crimen organizado; otros denuncian un exterminio selectivo sobre poblaciones pobres y racializadas. El impacto social es devastador: "Nunca vi tanta muerte", lamenta un taxista local.

