Meghan Markle y el príncipe Harry publicaron fotos inéditas de su hija Lilibet

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Aunque parezca mentira, el nombre elegido fue motivo de un fuerte disgusto para la entonces reina Isabel II. Nunca se dijo abiertamente, pero los expertos en temas de la casa de Windsor revelaron que la elección del nombre fue mal recibido por la monarca. Los padres le pusieron Lilibet como un homenaje a la abuela de Harry. Pero la reina no tomó con simpatía que la llamaran "Lilibet", ya que ese era el nombre "familiar" con que llamaban a la mujer que más años reinó en toda la historia del Reino Unido.

Pero fue su error, porque el homenaje era doble. La niña, que festeja su cumpleaños número 5, se llama, además, Diana, por su abuela, la madre de Harry y la "reina de los corazones" británicos.

Los duques de Sussex siempre han sido muy cuidadosos con la exposición de sus hijos. Por eso el valor de estas fotografías. Hay que esperar ocasiones como estas para ver como es el paso del tiempo en los pequeños herederos al trono real británico.

La primera vez que se vio la cara de la bebita Lilibet fue en una foto en blanco y negro, sostenida por un padre más que emocionado. Ahora, se la vio en dos fotos: en una junto a unas flores y otra, la del mensaje por Instagram, junto a sus padres, todos sonrientes.

lilibet antes y ahora A la izquierda, la primera foto en que se vio la cara de Lilibet. A la derecha, la foto al cumplir estos primeros 5 años de vida. (Foto: A24.com)

Fuera de Windsor, pero heredera al trono británico

Lilibet vive como sus padres. Tratando de hacer la vida más normal posible. Pero aunque no representan a la corona, siguen siendo herederos. Es la quinta nieta del actual rey Carlos III. Delante de su hermano mayor y sus tres primos están William y su padre, Harry.

sucesión al trono británico La lista sucesoria de la corona británica. Lilibet, es la 7ma. (foto: A24.com)

Por lo tanto, Lilibet es la 7 heredera al trono de la familia Windsor-Mountbaten. Aunque sus chances están limitadísimas, pero está por delante del desclasado príncipe Andrés, acusado de abusos deshonestos (a menores).

Una vida lejos del palacio

Por decisiones de los padres, viven en California y lejos, muy lejos del palacio de Buckhingham en Londres. No pudo reconciliarse con su padre, el rey Carlos III y menos aún con William. Su hermano era su amigo y confidente. Pero se pelearon duramente. A tal punto que las pocas veces que Harry fue a Gran Bretaña, se vio con su padre, pero evitó a su hermano.

LOS SUSSEX EN FAMILIA Lejos del palacio. La pequeña Lilibet crece con su familia en California. (Foto: Instagram)

Por lo tanto, Lilibet crece en California con sus padres y su hermano mayor, Archie. Diferentes libros biográficos, aunque no estén autorizados, revelaron dos datos de la ruptura que afectan a la niña. Ella nació podo más tarde de la explosiva nota de Harry y Meghan a Oprah Winfrey. Fue el 8 de marzo de 2021. Luego se fueron a Estados Unidos y Lilibet nació el 4 de junio.

El otro tema lo reveló el reciente libro "Reina Isabel II, una historia personal" en el que cuenta: "Lilly. Ese era el apodo 'puertas adentro del palacio' para la reina. Especialmente, dicho por Felipe y por su gran amiga y consejera: su hermana Margarita". La reina nunca aceptó que su bisnieta se llamara Lilibet.

Pero, ella apenas debe tener un recuerdo de la longeva monarca británica. Celebra los 5 primeros años de su vida rodeada por sus seres más queridos. Papá Harry, mamá Meghan y el hermano Archie. Disfrutando del sol de California.