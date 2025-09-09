El impactante video del aterrizaje forzoso de un avión en Sint Maarten que llevaba 164 pasajeros

Embed

Un vocero de WestJet confirmó a ese medio que la tripulación cumplió con los protocolos de seguridad previstos y que la evacuación se realizó sin inconvenientes.

La TSB anunció que enviará un grupo de especialistas a Sint Maarten para examinar lo ocurrido. El organismo explicó a CTV News que sus peritos recopilarán información técnica, entrevistarán a la tripulación y revisarán los registros de vuelo para establecer las causas del aterrizaje. “Nuestro objetivo es comprender qué ocurrió y por qué, para mejorar la seguridad aérea”, afirmó el organismo.

El avión involucrado fue identificado como el vuelo WS2276, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto con destino al Caribe. Los reportes iniciales señalan que las condiciones meteorológicas eran buenas al momento de la aproximación, lo que refuerza la presunción de que la maniobra resultó inusualmente violenta.

La aerolínea confirmó que la aeronave permanecerá en tierra hasta que se realicen inspecciones técnicas y reparaciones, mientras avanza la investigación. En un comunicado, WestJet aseguró que está colaborando de manera plena con las autoridades canadienses y locales. “La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad”, subrayó la compañía.

El episodio puso en marcha un operativo internacional de investigación y despertó preocupación en la comunidad aeronáutica, que aguarda los primeros resultados oficiales de la pesquisa. La TSB anticipó que cualquier hallazgo de relevancia será difundido públicamente a medida que se analicen las pruebas recolectadas.