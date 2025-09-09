En vivo Radio La Red
El impactante video del aterrizaje forzoso de un avión en Sint Maarten que llevaba 164 pasajeros

Un Boeing 737-800 que viajaba desde Toronto realizó un brusco aterrizaje en el aeropuerto Princesa Juliana y sufrió daños en el fuselaje. Aunque no hubo heridos, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá envió investigadores a la isla caribeña para determinar las causas del incidente.

El vuelo había partido de Toronto con 164 pasajeros y era operado por un Boeing 737-800. Según reportó ABC7, la aeronave descendió de manera brusca sobre la pista del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana el domingo, en una maniobra que impactó con violencia contra el suelo.

Durante la aproximación, el piloto emitió un llamado de emergencia de tipo “mayday” y solicitó asistencia inmediata de los equipos de respuesta. De acuerdo con los reportes, el golpe contra la pista dañó de forma considerable la parte inferior del fuselaje.

Tras la maniobra, los pasajeros permanecieron dentro del avión durante casi una hora antes de ser evacuados, de acuerdo con CBC News. Aunque no hubo heridos, la situación generó momentos de tensión entre los ocupantes.

Un vocero de WestJet confirmó a ese medio que la tripulación cumplió con los protocolos de seguridad previstos y que la evacuación se realizó sin inconvenientes.

La TSB anunció que enviará un grupo de especialistas a Sint Maarten para examinar lo ocurrido. El organismo explicó a CTV News que sus peritos recopilarán información técnica, entrevistarán a la tripulación y revisarán los registros de vuelo para establecer las causas del aterrizaje. “Nuestro objetivo es comprender qué ocurrió y por qué, para mejorar la seguridad aérea”, afirmó el organismo.

El avión involucrado fue identificado como el vuelo WS2276, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto con destino al Caribe. Los reportes iniciales señalan que las condiciones meteorológicas eran buenas al momento de la aproximación, lo que refuerza la presunción de que la maniobra resultó inusualmente violenta.

La aerolínea confirmó que la aeronave permanecerá en tierra hasta que se realicen inspecciones técnicas y reparaciones, mientras avanza la investigación. En un comunicado, WestJet aseguró que está colaborando de manera plena con las autoridades canadienses y locales. “La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad”, subrayó la compañía.

El episodio puso en marcha un operativo internacional de investigación y despertó preocupación en la comunidad aeronáutica, que aguarda los primeros resultados oficiales de la pesquisa. La TSB anticipó que cualquier hallazgo de relevancia será difundido públicamente a medida que se analicen las pruebas recolectadas.

