El legado del Papa Francisco: las 40 frases que marcaron su papado y cambiaron a la Iglesia

A continuación, algunas citas memorables del papa Francisco según los temas que surgieron durante su papado.

Las frases del papa Francisco por la guerra

El papa Francisco en su visita a Irak.jpg El Papa Francisco reza por las víctimas de la guerra en 'Hosh al-Bieaa', Plaza de la Iglesia, en la ciudad antigua de Mosul, Irak, el 7 de marzo de 2021. (Foto: Reuters)

-"La hostilidad, el extremismo y la violencia no nacen de un corazón religioso: son traiciones a la religión", dijo durante una visita a Ur (Irak) en marzo de 2021.

-"En Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. No se trata sólo de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria", dijo el 6 de marzo de 2022, refiriéndose a la invasión rusa de Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022.

-"Que cesen los ataques y las armas, por favor, porque hay que entender que el terrorismo y la guerra no traen soluciones, sino sólo la muerte y el sufrimiento de muchas vidas inocentes. La guerra es una derrota, toda guerra es una derrota", dijo el 8 de octubre de 2023, al día siguiente de que combatientes de Hamás atacaran el sur de Israel.

-El 22 de noviembre de ese año, Francisco dijo que sentía el dolor de israelíes y palestinos, mientras Israel continuaba sus ataques de represalia contra Gaza. "Esto no es una guerra. Esto es terrorismo", dijo.

Inmigración

Papa Francisco visita un pueblo musulmán.jpg Una multitud saluda al Papa Francisco mientras visita a los residentes del barrio mayoritariamente musulmán de PK5 en la capital, Bangui. (Foto: Reuters)

-"No debemos dejarnos desconcertar por su número, sino verlos como personas, viendo sus rostros y escuchando sus historias", dijo ante el Congreso de Estados Unidos en septiembre de 2015.

-"Es violencia construir muros y barreras para detener a quienes buscan un lugar de paz", dijo en una carta a una asociación de la Iglesia en Albania en septiembre de 2015.

-"Es hipocresía llamarse cristiano y echar a un refugiado o a alguien que busca ayuda, a alguien que tiene hambre o sed, echar a alguien que necesita mi ayuda", dijo en una reunión de fieles alemanes en el Vaticano en octubre de 2016.

Economía y capitalismo

-"Las graves crisis financieras y económicas de la época actual (...) han empujado al hombre a buscar la satisfacción, la felicidad y la seguridad en el consumo y en las ganancias fuera de toda proporción con los principios de una sana economía", dijo el 12 de diciembre de 2013, en un mensaje para el Día Mundial de la Paz.

-"El liberalismo (económico) desenfrenado sólo hace más fuertes a los fuertes y más débiles a los débiles y excluye a los más excluidos", dijo al diario La Repubblica en octubre de 2013.

-"Es cada vez más intolerable que los mercados financieros configuren el destino de las personas en lugar de servir a sus necesidades, o que unos pocos obtengan inmensas riquezas de la especulación financiera mientras la mayoría sufre profundamente las consecuencias", dijo en un seminario sobre inversión ética celebrado en el Vaticano en junio de 2014.

Derechos LGTBQ+

-"Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?", afirmó el 29 de julio de 2013, hablando con periodistas en el avión de regreso de Brasil.

-"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o hecho desgraciado por ello", dijo en un documental publicado en octubre de 2020, en el que pedía que las parejas del mismo sexo fueran protegidas por leyes de uniones civiles.

-Preguntado por lo que consideraba más importante que las personas LGBTQ+ supieran de Dios, el Papa respondió en una carta fechada en mayo de 2022: "Dios es Padre y no repudia a ninguno de sus hijos. Y 'el estilo' de Dios es 'cercanía, misericordia y ternura'".

-En una reunión a puerta cerrada con obispos italianos en mayo de 2024, el papa Francisco causó revuelo al decir que los colegios sacerdotales estaban demasiado llenos de "frociaggine", un término vulgar italiano que se traduce aproximadamente como "mariconez". Más tarde pidió disculpas.

Mujeres

-"Creo que sería (...) (menos conflictivo) en la Curia si hubiera más mujeres. Algunas personas han dicho que llevaría a más chismes, pero no lo creo", dijo a Reuters en junio de 2018, refiriéndose a la administración central de la Iglesia católica romana.

-Sin embargo, descartó que las mujeres se conviertan en sacerdotes. "El papa Juan Pablo II fue claro y cerró la puerta y no voy a volver a esa cuestión", dijo.

-"La lucha por los derechos de la mujer es una lucha continua. Tenemos que seguir luchando por ello porque la mujer es un don. Dios no creó al hombre y luego le dio un perrito faldero para que jugara con él. Creó a ambos por igual, al hombre y a la mujer. (...) Una sociedad que no es capaz (de permitir que la mujer tenga mayores funciones) no avanza", dijo a la prensa en noviembre de 2022.

-"Me he dado cuenta de que cada vez que a una mujer se le da un puesto (de responsabilidad) en el Vaticano, las cosas mejoran", añadió.

Aborto y anticoncepción

- "¿Es legítimo, es correcto, eliminar una vida humana para resolver un problema? Es una vida humana: eso es ciencia. La cuestión moral es si es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema. De hecho, ¿es correcto contratar a un asesino a sueldo para resolver un problema?", dijo a Reuters en julio de 2022.

- "Algunos piensan, perdón si uso la palabra, que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos, pero no", dijo durante un vuelo de regreso a casa desde Filipinas el 19 de enero de 2015, añadiendo que la Iglesia promovía la "paternidad responsable".

Abusos sexuales del clero

Papa Francisco reza por los abusos en la Iglesia.jpg El Papa Francisco reza frente a una vela encendida para recordar a las víctimas de abusos por parte de la Iglesia, dentro de la Catedral de Santa María la Mayor durante su visita a Dublín. (Foto: Reuters)

- "Me siento obligado a asumir personalmente todo el mal que algunos sacerdotes —bastante pocos en número, (aunque) obviamente no en relación con el número total de los sacerdotes— a pedir perdón personalmente por el daño que han hecho por haber abusado sexualmente de niños", dijo en comentarios sin guion a la Oficina Internacional Católica de la Infancia el 11 de abril de 2014.

- "El abuso sexual es un crimen tan feo (...) porque un sacerdote que hace esto traiciona el cuerpo del Señor. Es como una misa satánica", dijo Francisco el 27 de mayo de 2014.

- "Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y graves delitos de abuso sexual clerical cometidos contra ustedes. Y pido humildemente perdón", dijo en una homilía el 7 de julio de 2014 en el Vaticano, dirigiéndose a seis víctimas de abusos.

- "Tenemos que luchar contra cada uno de los casos. (...) Como sacerdote, tengo que ayudar a las personas a crecer y salvarlas. Si abuso, las mato. Esto es terrible. Tolerancia cero", dijo a Reuters en julio de 2022.

Sobre los clérigos y la Iglesia

- "Ay, cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres", dijo en marzo de 2013.

- "Prefiero una Iglesia magullada, herida y sucia porque ha salido a la calle, que una Iglesia malsana por estar encerrada y por aferrarse a su propia seguridad", dijo en un documento de noviembre de 2013, en el que expuso su papado.

- "La hipocresía de los consagrados y consagradas que profesan votos de pobreza y, sin embargo, viven como ricos, hiere el alma de los fieles y daña a la Iglesia", dijo en Corea del Sur el 16 de agosto de 2014.

- "Reformar Roma es como limpiar la Esfinge de Egipto con un cepillo de dientes", dijo en diciembre de 2017.

Mafia

- Francisco tachó al mayor grupo de crimen organizado de Italia, la 'Ndrangheta, de "adoración del mal y desprecio del bien común" en comentarios improvisados en una misa en Sibari, al sur de Italia, el 21 de junio de 2014.

- "Aquellos que en su vida siguen este camino del mal, como hacen los mafiosos, no están en comunión con Dios. Están excomulgados", dijo en la misma ocasión.

China

- "Los chinos merecen el Nobel de la paciencia, porque son buena gente, saben esperar, el tiempo es suyo y tienen siglos de cultura. Son un pueblo sabio, muy sabio. Respeto mucho a China", dijo a Reuters en una entrevista en junio de 2018.

- "La diplomacia es el arte de lo posible y de hacer cosas para que lo posible se convierta en realidad", dijo a Reuters en julio de 2022, hablando del acuerdo secreto y cuestionado de 2018 del Vaticano con China.

- "Siempre estoy dispuesto a ir a China", dijo en Kazajistán, en septiembre de 2022.

Drogas

"La drogadicción es un mal y con el mal no se puede ceder ni transigir", dijo en una conferencia sobre lucha antidroga en Roma el 20 de junio de 2014.

Fama

En un avión de regreso de Corea del Sur el 18 de agosto de 2014, Francisco dijo que aprendió a manejar su fama mundial pensando en sus "pecados y errores" y en su mortalidad.

"Representar al papa como una especie de superhombre, una especie de estrella, me parece ofensivo. El papa es un hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todo el mundo, una persona normal", dijo en una entrevista concedida el 5 de marzo de 2014 a un periódico italiano.

Ciencia

"El 'Big Bang' que hoy se considera el origen del mundo, no contradice la intervención creadora de Dios, al contrario la requiere. La evolución en la naturaleza no está en contraste con la noción de creación (divina), porque la evolución requiere la creación de los seres que evolucionan", dijo a la Pontificia Academia de las Ciencias en octubre de 2014.

"Cuando leemos en el Génesis el relato de la creación (corremos) el peligro de imaginar que Dios era un mago, completo con una varita mágica que puede hacer todas las cosas. Pero no lo es."

Medio ambiente

"La Tierra, nuestra casa, empieza a parecerse cada vez más a un inmenso montón de porquería. (...) El ritmo del consumo, del despilfarro y de cambio medioambiental ha sobrepasado de tal modo la capacidad del planeta que nuestro estilo de vida contemporáneo, por insostenible que sea, no puede sino precipitar catástrofes". De una importante encíclica papal, carta a la Iglesia, dedicada al medio ambiente y publicada el 18 de junio de 2015.

"Una sed egoísta e ilimitada de poder y prosperidad material conduce tanto al mal uso de los recursos naturales disponibles, como a la exclusión de los débiles y desfavorecidos", dijo en comentarios a las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

"El mundo en el que vivimos se está derrumbando y puede estar acercándose al punto de ruptura", afirmó en un documento publicado el 4 de octubre de 2023. "A pesar de todos los intentos de negar, ocultar, maquillar o relativizar la cuestión, los signos del cambio climático están aquí y son cada vez más evidentes."