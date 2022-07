El multimillonario Elon Musk afronta problemas de paternidad: la polémica por tres hijos y dos mujeres

Elon Musk, tres hijos en un mes

musk y mellizos.jpg La revista "Insider" reveló que Elon Musk tuvo gemelos con la ejecutiva de una de sus empresas (Foto: "Insider")

La revista "Insider" en su versión online fue la que divulgó la noticia mantenida en secreto. Poco después de ser padre con Grimes, nacieron sus gemelas con una ejecutiva de la empresa "Neuralink". Insider asegura haber accedido a un documento muy preciso: en abril, Musk y Zilis presentaron una petición en un tribunal de Austin, Texas, para cambiar el nombre de los gemelos para que "tengan el apellido de su padre" y contengan el apellido de su madre como parte de su segundo nombre.

Esta noticia se sabe unos meses después del anuncio público sobre la otra paternidad de Elon Musk. El megamillonario tuvo en noviembre su segundo hijo con la cantante Grimes, de 34 años. Mediante el procedimiento de "vientre sustituto o de alquiler", fueron padres por segunda vez (Elon Musk ya tiene 9 hijos en total). Se trata de una niña a quien pusieron de nombre Exa Dark Sideræl Musk, para continuar con nombres muy particulares, como el de su otro hijo: X Æ A-12.

Padres "semiseparados"

musk y grimes.jpg Elon Musk y la cantante Grimes, tuvieron una hija en noviembre. Un mes más tarde, Musk tuvo gemelos con una ejecutiva de una empresa suya (Foto: gentileza Page Six)

La divulgación de Insider se suma a otra hecha por el propio Elon Musk a propósito de su "anterior" paternidad con Grimes. En otra publicación "Page Six" reconoce que al momento de tener a su hija, Exa Dark Sideræl Musk, su relación con la cantante era de "semiseparados".

Le dijo a los periodistas que "todavía nos queremos, nos vemos con frecuencia y estamos en muy buenos términos”. Lo suficiente como para seguir adelante, de manera conjunta con la crianza y el sostenimiento de sus dos hijos.

elon musk semiseparado.jpg Al mismo tiempo que anunció el nacimiento de su segunda hija con la cantante Grimes, Elon Musk dijo que están "semi separados" (Foto: Page Six)

Elon Musk, padre de 9 hijos

Sus dos hijos con Grimes pasaron a ser el séptimo y octavo descendiente del hombre más rico del planeta. Tuvo seis en su primer matrimonio con la autora Justine Wilson. El primero, un niño llamado Nevada Alexander, nació en 2002 y falleció a las 10 semanas de muerte súbita.

Después la pareja tuvo gemelos y, más tarde, trillizos. Se separaron en 2008. Como se ha dicho, luego llegaron estos dos hijos con Grimes y ahora la revelación de Insider: gemelos nacidos mediante el procedimiento de vientre de alquiler en diciembre de 2021, con la ejecutiva Shivon Zilis.

Shivon Zilis.jpg Shivon Zilis, la joven y prestigiosa ejecutiva de la empresa Neuralink, que acaba de tener gemelos con Elon Musk (Foto: Gentileza Shethepeople)

Lo que no se sabe es si a partir de ahora, Zilis es su nueva pareja sentimental. La madre de los flamantes gemelos Musk tiene un reconocido pasado como profesional: la propia Insider la describe como “la estrella emergente dentro del imperio de Musk”.

Es canadiense, tiene 36 años y es licenciada en Economía y Filosofía en 2008 en la prestigiosa Universidad de Yale. Inició su carrera en la multinacional IBM y luego trabajó en Bloomberg Beta. Más tarde ingresó a la empresa de innovación tecnológica "Neuralink", propiedad de Musk, de la que es una de sus principales ejecutivas. En su momento, la revista Forbes la consideró entre los 30 talentos de personas menores de 30 años.

Elon Musk no sólo se preocupa por la tecnología en todas sus variantes: inteligencia artificial, vehículos eléctricos y autónomos como TESLA y cohetes al espacio. Mientras define su compra aún no definida de Twitter, se preocupa por la merma en la cantidad de personas que nacen en el mundo. Sostiene que - pese a que somos 7.900 millones de personas - en un futuro no muy lejano, la población disminuirá sensiblemente.

tuit por la natalidad.jpg

Por eso, este 7 de julio, publicó un mensaje que tiene directa relación con sus tres nuevos hijos en un mes: "Haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar a la crisis de despoblación. El colapso de la tasa de natalidad es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización con diferencia", posteó en un mensaje de Twitter.

La fortuna personal del hombre más rico del mundo se calcula en 277.300 millones de dólares. Si piensa tener más hijos, a Elon Musk recursos no le van a faltar.