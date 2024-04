"El nuevo fascismo": la dura crítica de Nicolás Maduro a las políticas de Javier Milei

Embed

En Argentina la gente salió a decir "No al fascismo"

En su discurso, tuvo por lo menos dos momentos en los que se refirió a Javier Milei. Siempre lo calificó de tener una actitud fascista. Sobre la marcha del pasado día martes en defensa de la educación pública, Maduro aprovechó para criticar expresamente: "Ya Argentina salió ayer: un millón de hombres y mujeres salieron a las calles a decir 'no al fascismo', 'no a la venta del país', 'no a la destrucción de la educación pública', 'no a la destrucción de los derechos sociales'", sostuvo.

marcha por la educacion.jpg "Argentina salió a la calle", dijo Nicolás Maduro para volver a criticar al presidente Javier Milei. (Foto: Gentileza Nueva Data)

Enfatizó en la figura del mandatario argentino como representante de un "nuevo colonialismo": "La carta que se están jugando (por los Estados Unidos) es la guerra, el extremismo, el fascismo, el nuevo colonialismo. Si no, veamos a Milei en Argentina: es el nuevo colonialismo", apuntó contra el presidente.

Embed

Aunque luego dijo que este movimiento de partidos de derecha que resurge en América Latina, a su criterio es el "viejo monstruo expoliador, saqueador, esclavizador de los pueblos".

Ya el pasado 15 de abril, Maduro había dicho sobre el líder libertario: "Javier Milei quiere ser más arrastrado que los arrastrados en los temas del sionismo, fue a Miami a declarar que le parecía muy bien lo que estaba haciendo el Gobierno de Israel con Palestina en Gaza, que iba muy bien, que contaban con su apoyo, y salió la derecha a apoyarlo". Así se refirió desde su habitual aparición por la televisión en Venezuela al mensaje de solidaridad y apoyo de Milei a Israel tras el ataque con 300 cohetes enviados por el gobierno de Teherán.

El líder bolivariano está en plena campaña para las elecciones nacionales del próximo 28 de julio. Y ha elegido a Javier Milei como su contrafigura en América Latina. Para él, el presidente argentino es como un "nuevo dios" para la derecha y ultraderecha en esta parte del mundo.