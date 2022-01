El príncipe Andrés se convierte en un serio problema legal y de imagen para la Reina Isabel II

twitter out.jpg Cerraron la cuenta de Twitter del Duque de York un paria en la corona británica. (Foto: Cuenta de Twitter)

La red social "Twitter" decidió cancelar la cuenta "The Duke of York". No dejaron ningún dato disponible. Ni siquiera la foto del príncipe Andrés.

Otras redes sociales, están evaluando seguir el mismo camino. Por lo pronto "Instagram" solo la dejó abierta para los contactos particulares del heredero en 7mo. lugar al trono británico.

instagram.jpg La cuenta de Instagram del duque de York pasó a ser solo "privada" (Foto: Instagram)

Pero no es la única perdida de imagen de la figura real británica más cuestionada en la actualidad.

Cuánto más lejos de la reina, mejor

Esa parece ser la decisión oficial de la Casa de Windsor. La defensa inicial del príncipe Andrés fue mermando en la medida que el tribunal de Nueva York encontró más pruebas para que el miembro de la familia real termine, finalmente, enfrentando un juicio oral.

Los medios especializados en la familia real dicen que los ayudantes de Buckingham actualizaron el sitio web oficial de la monarquía británica, para poner distancia entre la institución con la batalla legal de Andrés.

El príncipe aún figura en la sección titulada "Miembros de la familia real", pero se eliminó la lista de sus afiliaciones y patrocinios militares.

Hay que recordar que ya la semana pasada, El Palacio de Buckingham anunció que Andrés tampoco tendrá los aspectos relacionados al protocolo militar ni representará a la Corona en cuestiones oficiales del Estado Británico.

A tal punto llega el intento por ralear al príncipe Andrés, que la semana pasada el mejor ejemplo lo dio William, el duque de Cambridge y sobrino del duque de York.

william se hace el sordo.jpg William se lleva un dedo a la oreja, como señal de no haber escuchado una pregunta sobre su tío Andrés, investigado por abuso de menores en Estados Unidos (Foto: gentileza "The Guardian")

William se retiraba de una fundación del Museo de Londres - acompañado por Kate Middleton - cuando un periodista le preguntó al paso si respaldaba a su tío en el caso Virginia Giuffre. Aunque estaba muy cerca del periodista, William pretendió no haber escuchado la pregunta y continuó su marcha sin detenerse.

escuela andres frente.jpg La escuela canadiense que va a cambiar de nombre por el escándalo del príncipe Andrés (Foto: Prince Andrew High School)

Una escuela y un pedido muy particular

Una escuela secundaria en Nueva Escocia, en Canadá tiene tomada una determinación drástica por el "escándalo Andrés". Quiere dejar de llamarse " Prince Andrew High School". Hasta conformaron un comité para realizar esa modificación. Publicaron un documento en el que explican por que ya no quieren llevar ese nombre: "El nombre de una escuela debe reflejar nuestra comunidad escolar y defender nuestros valores... con un nombre que coincida... ...Estamos emocionados de dar este próximo paso".

escuela andres.jpg La escuela "Prince Andrew High School" de Canadá, quiere deja de llevar el nombre del duque de York ( Foto: Prince Andrew High School)

La modificación ya tiene fecha. Para el inicio del próximo ciclo lectivo - septiembre de 2022 - la escuela secundaria tendrá nuevo nombre.

De mal en peor

Mientras tanto, las noticias que sobre su relación con el fallecido Jeffrey Epstein y dan para otro capítulo especial de la serie "The Crown".

Es que un documental de la cadena privada ITV asegura que Andrés tenía una relación muy estrecha con Epstein y Maxwell. Tanto, que se alude que el duque de York, incluso, pudo haber tenido como amante a Ghislaine, la pareja de Epstein. La cadena ITV dice que Ghislaine entraba sin limite ninguno al palacio de Buckingham para ver a Andrés.

Hay que recordar que, al otro lado del atlántico, en Nueva York, Ghislaine enfrenta un juicio por ser responsable de una red de trata, junto con su pareja, Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Ghislaine está señalada como haber facilitado y forzado los encuentros entre Andrés y Virginia Giuffré cuando la joven era menor de edad.

La investigación avanza en Nueva York y con cada paso que da, Andrés se convierte en un paria en la corona británica.