El príncipe Andrés se quedó sin títulos militares por el escándalo sexual que lo complica

Epstein habría "inducido/obligado" a la entonces menor de 17 años, Virginia Giuffré a mantener relaciones con el heredero al trono británico (en 7mo. lugar). La denuncia dice al menos en tres lugares, uno en Londres, otro en Nueva York y finalmente, en una isla del caribe, propiedad de Epstein.

De la negación, al acuerdo.... ¿al juicio y cárcel?

Esos han sido los pasos del duque de York hasta aquí. Primero dijo que jamás estuvo con esa joven a la que no conocía. Después confesó que tenía una incapacidad para transpirar para intentar demostrar que no había estado con ella (quien describió al príncipe como que sudaba profusamente mientras bailaba o en momentos íntimas con ella).

Sin embargo, esa afirmación fue un boomerang: si no la conocía, para que demostrar que no podía transpirar. Algo no encajó en esa declaración para el juez Lewis de Nueva York.

virginia.jpg Virginia Giuffré, la joven que puede acabar con la carrera del príncipe Andrés en la corona británica (Foto: Archivo)

La maldición de los jueves

El juez Lewis Kaplan parece elegir los jueves para herir legalmente al príncipe Andrés. La semana pasada trascendió un acuerdo que su alteza real evaluaba para cerrar el caso. Pero el juez recibió la negativa de la joven Virginia el pasado jueves. Este jueves, el que avanzó fue el magistrado: decidió que ya hay elementos suficientes para llevar el caso a una instancia superior: el juicio oral y público.

La peor noticia que podía llegar a oídos de la reina Isabel II que prepara su jubileo de platino, 70 años como reina de los británicos. Rápida para reaccionar, dejó a su hijo sin los honores militares que poseía.

Andrés ya no representaba más a la corona en aspectos oficiales. Como Harry y Meghan, pero por motivos bien diferentes. Unos por ¿"rebeldes"?; ¿Andrés por conductas delictivas?

Si Andrés esperaba la protección de su madre, hubo un hecho que lo hizo comprender que estaba acabado: más de 150 veteranos de la Marina Real, la RAF y el Ejército firmaron una carta abierta en la que pedían a la Reina que despojara a Andrew de sus papeles militares honoríficos.

Ahora, otro miembro de la Casa de Windsor tomará la posta en los asuntos militares que mantenía Andrés. Pese a todo, mantendrá el rango de vicealmirante de la Royal Navy. Eso solo se explica porque es de la familia real. Un militar de carrera habría sido exonerado en el acto.

isabel contrariada.jpg La reina Isabel II, contrariada por la delicada situación procesal de su hijo Andrés (Foto: Archivo)

Mientras tanto, en el juzgado de Nueva York...

En su fallo, el juez Kaplan dijo que aunque se llegara a un acuerdo económico entre las partes, esa "conciliación" no protege al príncipe Andrés de la acción civil que sigue en curso y que a criterio de magistrado, ya podría ir a un juicio oral.

El juez Lewis Kaplan ha aceptado el juicio por abusos sexuales del príncipe Andrés a partir de la denuncia de Virginia Giuffre y hasta el momento, ninguna prueba aportada por Andrés, lo ha hecho cambiar de perspectiva.

No más "H.R.H."

El calvario de Andrés parece haber apenas empezado. Tampoco podrá utilizar las siglas H.R.H. delante de su nombre. Son las letras iniciales de "His Royal Higness" ( su alteza real). El escándalo sexual lo ha rebajado. Ya no parece digno de ser llamado alteza, por el momento.

No es el mejor regalo para la reina en su jubileo de platino por los 70 años a la cabeza de la corona británica.