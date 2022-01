La transpiración del príncipe Andrés: una clave para una acusación de supuesto abuso que toca a la Corona Británica

andres en la bbc.jpg El príncipe Andrés, en una entrevista clave con la BBC (Foto: BBC News)

Relaciones peligrosas

Virginia Giuffre es la joven de 31 años que denuncia haber sufrido abusos cuando era una menor. Al menos en 3 oportunidades vincula al príncipe Andrés, heredero en séptimo lugar a la corona británica.

no suda.jpg "Su sequedad real" publica en tapa el sensacionalista New York Post, burlándose de los dichos del príncipe Andrés sobre su incapacidad para transpirar ( Foto: NY Post)

El lunes de esta semana, el juzgado de Nueva York que tiene el caso hizo una grave revelación. La joven habría cobrado 500.000 dólares como garantía de su silencio y no revelar los autores de esos abusos. Pero el Príncipe Andrés, que reconoció ser amigo de Epstein ( el "facilitador" de las menores, por lo que fue condenado) está en el centro de la tormenta. Se sospecha que él pudo ser el autor de los abusos.

andres dice que no transpira.jpg El príncipe Andrés, en el momento que le revela a la BBC que no puede transpirar (Foto: BBC)

El príncipe que no puede transpirar

En su relato al juez Lewis Kaplan, Virginia Giuffre reveló que el príncipe Andrés bailó durante mucho tiempo con ella y que transpiraba demasiado. También en los íntimos momentos en que tuvieron juntos, siempre según Virginia.

En un momento de una nota que le dio a la BBCE, Giuffre dice: "Es el bailarín más espantoso que he visto en mi vida. Era horrible, y no paraba de sudar encima de mí. Su sudor se esparcía por todos lados como si fuera lluvia. Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerle estar contento, porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí".

Por recomendación de Epstein, habrían ido esa noche al nightclub londinense "Tramp".

tramp.jpg El night club "Tramp" de Londres, en donde Virginia habría estado con el príncipe Andrés (Foto: Archivo)

Pero también en la BBC en 2019, el príncipe Andrés desmintió los dichos de Virginia.

"Eso no es verdad porque tengo un problema peculiar", dijo Andrés en la entrevista, "no puedo transpirar, o al menos no podía en esa época de mi vida".

Esa confesión causó gran polémica, pues diferentes medios británicos publicaron fotografías del duque empapado en sudor en diferentes momentos.

virginia.jpg Virginia Giuffre también eligió a la BBC para revelar sus encuentros con el príncipe Andrés (Foto: BBC)

Es por eso David Boies y Sigrid McCawley, abogados de Giuffre, hicieron un pedido directo y específico al juez neoyorquino. Que la casa real británica informe oficialmente si eso es verdad. Le piden que revele “todos los documentos relacionados con su presunta condición médica de anhidrosis o la incapacidad para transpirar” del príncipe Andrés.

Pedido en la BBC

En la nota reveladora Virginia le habló directamente a la opinión publica británica: "Ayúdenme a librar esta batalla. No acepten sin más que no pasó nada. No se trata de una sórdida historia sexual. Cuento cómo se traficó conmigo, cuento una historia de abusos y en ella está implicado alguien de vuestra realeza", dijo.

Ahora, saber si el príncipe Andrés puede o no transpirar es una prueba clave en un juicio.