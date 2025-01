El sorprendente giro de Google tras los polémicos dichos de Donald Trump

Solo falta una condición: que la modificación del nombre de "Golfo de México" por el de "American Gulf" sea aceptado por la Geographic Names Information System (GNIS), la oficina federal que regula el Sistema de información de Nombres geográficos. Si esto ocurre, México volverá a perder frente a los Estados Unidos, como perdió medio país en la guerra de 1846 al 48.

El "nuevo American Gulf"

Trump, fiel a su estilo, sin dar detalles, dijo que Estados Unidos es el país que "hace todo el trabajo en ese lugar" por lo que sería fantástico cambiarle el nombre al golfo. No necesitó más tiempo para convencerse de lo extraordinaria de su idea. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentó un contraataque discursivo bastante flojo. Dijo que, entonces, el sur de Estados Unidos debería llamarse "American Mexican", ya que ese país le quitó medio territorio en la guerra.

Sheinbaum presentó un mapa con ese "nuevo nombre", pero chocó con un dato no menor: México no tiene ninguna chance de recuperar el territorio perdido. La iniciativa de la sucesora de AMLO quedó casi como una ocurrencia de estudiante secundario.

En cambio, Trump tiene cómo aplicar ese cambio, que es más que discutible, por cierto. Como primer elemento, cuenta con el ya mencionado GNIS, el sector oficial que acepta y designa los nombres para la cartografía en los Estados Unidos.

Y eso no solo será para consumo o dominio interno. La vida hoy es online, en las computadoras y en los celulares, y ahí hay un gigante que sabe hacerse valer.

contraataque de Sheinbaum.jpg La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al responderle al presidente Donald Trump (Foto: archivo).

Si Google lo dice, el golfo, ¿cambia de nombre?

Google es una empresa de tecnología, con sede en California, Estados Unidos. Se dedica a la Inteligencia Artificial, publicidad en línea, tecnología, motores de búsqueda, computación en la nube, comercio electrónico, etc., etc., etc.

Con Google maps y Google earth domina gran parte del mercado mundial de la cartografía. Basta escribir un nombre, dar un "clik" y uno o varios mapas se desplegarán en nuestras pantallas. Solo resta navegar online por esos lugares. Ahora, tras la decisión de Trump, Google ha sido muy clara. Está en todo el mundo disponible, pero si la GNIS adopta "American Gulf", ellos harán lo mismo. Será el fin internacional del "golfo de México.

google y el golfo de méxico .jpg El comunicado de Google sobre el criterio a seguir con el "golfo de México. (Cuenta de X de Google News)

“En línea con nuestras políticas, Google Maps aplicará estas actualizaciones en EE.UU. una vez que el Departamento del Interior de ese país publique oficialmente las modificaciones en el GNIS", afirmaron desde la empresa. Pero Google también sabe de relaciones públicas para no perder mercados. Ya aclaró que las personas que usen Google Maps en México seguirán viendo ‘Golfo de México" Y para aquellos que lleguen a esa zona desde cualquier lugar del mundo (fuera de EE.UU.) se verán ambos nombres en los mapas.

El comunicado dice: "Otra práctica que se viene aplicando desde hace tiempo es la siguiente: cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Maps ven el nombre oficial local. En el resto del mundo, todos ven ambos nombres. Esto también se aplica en este caso". Y sigue: "Para las características geográficas de los EE. UU., este es el momento en que se actualiza el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS)".

Y entonces, ¿qué nombre le damos al golfo del Atlántico norte?

El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos (UNGEGN) es el encargado de definir los nombres geográficos a nivel internacional. Es un ente internacional que debe lidiar a veces con cuestiones muy duras porque los nombres de sitios son polémicos en muchos rincones del planeta. Un solo ejemplo: nadie verá un mapa de la Argentina con otro nombre que no sea el de "Islas Malvinas", a las que Gran Bretaña ocupa ilegalmente desde 1833.

Ahora se viene un debate mundial. Y empecemos por casa: ¿seguiremos con el "golfo de México" o se impondrá "Golfo de Estados Unidos?"