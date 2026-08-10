ANSES confirmó los nuevos montos de AUH: cuánto se cobra en agosto 2026

AUH por hijo: $150.848.

$150.848. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.

$491.173. Asignación por Embarazo (AUE): $150.848.

En el caso de la AUH, ANSES retiene mensualmente el 20% del monto, que queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Por eso, el monto que se deposita mensualmente es inferior al valor total de la asignación.

¿Cuánto recibe de bolsillo un titular de AUH?

La AUH tiene un esquema de pago en el que ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante.

Sobre el valor de $150.848, el 80% representa aproximadamente $120.678 por hijo.

El 20% restante se acumula y puede cobrarse posteriormente una vez presentada la documentación requerida por ANSES.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto oficial asciende a $491.173 y se aplica el mismo esquema de retención correspondiente a la prestación.

ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

¿Cuándo cobra la AUH en agosto?

El calendario de pagos de la AUH comenzó este lunes 10 de agosto y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que ese día no habrá pagos y las acreditaciones se retoman el martes 18.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH?

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tengan hijos menores de 18 años y se encuentren en determinadas situaciones laborales, como estar desocupados, tener un trabajo informal o ser trabajadores de casas particulares.

En el caso de los hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para acceder a la prestación.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto pueden recibir las familias

Además del monto correspondiente a la AUH, algunas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, que se acredita de manera automática cuando se cumplen los requisitos.

En agosto, los montos de la Prestación Alimentar son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación correspondiente.

Por ejemplo, una familia que recibe AUH por un hijo y además cumple con los requisitos de la Prestación Alimentar puede recibir ambos conceptos durante el mismo período de pago.

Cómo consultar cuánto cobro de AUH

Los titulares pueden consultar el monto exacto de su liquidación y la fecha de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la plataforma también pueden verificar si tienen asignado el beneficio de la Prestación Alimentar y consultar el detalle de los conceptos que serán acreditados.