La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto de 2026, luego de aplicar el aumento del 1,89% correspondiente a la movilidad de las prestaciones.
La Asignación Universal por Hijo aumenta 1,89% en agosto. Cuánto corresponde por cada hijo, cuánto reciben los beneficiarios de AUH por discapacidad y cuándo se paga según la terminación del DNI.
ANSES confirmó los nuevos montos de AUH: cuánto se cobra en agosto 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto de 2026, luego de aplicar el aumento del 1,89% correspondiente a la movilidad de las prestaciones.
La actualización también alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
Según informó oficialmente ANSES, el monto de la AUH en agosto asciende a $150.848 por hijo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173.
Con el aumento del 1,89%, los valores de la AUH para agosto quedan de la siguiente manera:
En el caso de la AUH, ANSES retiene mensualmente el 20% del monto, que queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Por eso, el monto que se deposita mensualmente es inferior al valor total de la asignación.
La AUH tiene un esquema de pago en el que ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante.
Sobre el valor de $150.848, el 80% representa aproximadamente $120.678 por hijo.
El 20% restante se acumula y puede cobrarse posteriormente una vez presentada la documentación requerida por ANSES.
En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto oficial asciende a $491.173 y se aplica el mismo esquema de retención correspondiente a la prestación.
El calendario de pagos de la AUH comenzó este lunes 10 de agosto y se organiza según la terminación del DNI:
El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que ese día no habrá pagos y las acreditaciones se retoman el martes 18.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tengan hijos menores de 18 años y se encuentren en determinadas situaciones laborales, como estar desocupados, tener un trabajo informal o ser trabajadores de casas particulares.
En el caso de los hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para acceder a la prestación.
Además del monto correspondiente a la AUH, algunas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, que se acredita de manera automática cuando se cumplen los requisitos.
En agosto, los montos de la Prestación Alimentar son:
El beneficio se acredita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación correspondiente.
Por ejemplo, una familia que recibe AUH por un hijo y además cumple con los requisitos de la Prestación Alimentar puede recibir ambos conceptos durante el mismo período de pago.
Los titulares pueden consultar el monto exacto de su liquidación y la fecha de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En la plataforma también pueden verificar si tienen asignado el beneficio de la Prestación Alimentar y consultar el detalle de los conceptos que serán acreditados.