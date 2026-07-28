Milei recibió un Doctor Honoris Causa en Perú y destacó el avance de "las ideas de la libertad" en la región

Según informó la institución, la distinción fue concedida "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".

El reconocimiento fue entregado por las máximas autoridades de la universidad durante un acto del que participaron académicos, estudiantes e invitados especiales.

La distinción fue concedida "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado". (Foto: Presidencia)

El balance de su gestión

Durante su exposición, Milei repasó la situación económica que, según su visión, encontró al asumir la Presidencia y defendió las reformas impulsadas por su Gobierno: "Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo", sostuvo.

En contraposición, explicó que la estrategia oficial para impulsar el crecimiento económico se apoya en tres ejes principales: la desregulación, el capital humano y la apertura de la economía.

"Bajamos el gasto público un 30%. Redujimos los ministerios a la mitad. Devolvimos a los argentinos tres puntos del PBI en baja de impuestos. Le devolvimos al sector privado 100 mil millones de dólares", enumeró.

El mandatario destacó los indicadores sociales de su gestión y afirmó: "No es magia que haya caído la pobreza. Cuando llegamos era del 57% mensual, hoy es del 29%. Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza. La indigencia que era del 20% hoy es del 6%".

La reforma del Banco Central

En otro tramo de su exposición, Milei anticipó detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno enviará al Congreso y que, según indicó, presentará este jueves en cadena nacional.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formó parte de la comitiva oficial argentina durante las actividades desarrolladas en la capital peruana. (Foto: Presidencia)

El presidente viajó a Lima acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes integraron la comitiva oficial argentina durante las actividades desarrolladas en la capital peruana.