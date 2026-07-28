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Gira presidencial

Milei recibió un Doctor Honoris Causa en Perú y destacó el avance de "las ideas de la libertad" en la región

El presidente participó de la asunción de Keiko Fujimori en Lima, fue distinguido por la Universidad de San Martín de Porres y expuso sobre economía ante académicos y estudiantes. Durante su presentación repasó las medidas de su gestión y anticipó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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El presidente participó de la asunción de Keiko Fujimori en Lima

El presidente participó de la asunción de Keiko Fujimori en Lima, fue distinguido por la Universidad de San Martín de Porres y expuso sobre economía ante académicos y estudiantes. (Foto: Presidencia)

Javier Milei cerró este martes su agenda oficial en Perú con una exposición sobre economía en la Universidad de San Martín de Porres, donde además recibió la distinción de Doctor Honoris Causa luego de haber participado de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de ese país.

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Durante su presentación, el mandatario argentino felicitó a la flamante jefa de Estado peruana y vinculó su triunfo con el escenario político regional.

"Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la regi&oacute;n", afirm&oacute; Javier Milei al inicio de su exposici&oacute;n. (Foto: X @CancilleriaPeru)

"Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región", afirmó Javier Milei al inicio de su exposición. (Foto: X @CancilleriaPeru)

"Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región", afirmó al comienzo de su exposición.

El reconocimiento de una universidad peruana

La Universidad de San Martín de Porres otorgó a Milei el título de Doctor Honoris Causa en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

Según informó la institución, la distinción fue concedida "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".

El reconocimiento fue entregado por las máximas autoridades de la universidad durante un acto del que participaron académicos, estudiantes e invitados especiales.

La distinci&oacute;n fue concedida "en m&eacute;rito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad econ&oacute;mica y social, as&iacute; como con la modernizaci&oacute;n del Estado". (Foto: Presidencia)

La distinción fue concedida "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado". (Foto: Presidencia)

El balance de su gestión

Durante su exposición, Milei repasó la situación económica que, según su visión, encontró al asumir la Presidencia y defendió las reformas impulsadas por su Gobierno: "Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo", sostuvo.

En contraposición, explicó que la estrategia oficial para impulsar el crecimiento económico se apoya en tres ejes principales: la desregulación, el capital humano y la apertura de la economía.

"Bajamos el gasto público un 30%. Redujimos los ministerios a la mitad. Devolvimos a los argentinos tres puntos del PBI en baja de impuestos. Le devolvimos al sector privado 100 mil millones de dólares", enumeró.

El mandatario destacó los indicadores sociales de su gestión y afirmó: "No es magia que haya caído la pobreza. Cuando llegamos era del 57% mensual, hoy es del 29%. Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza. La indigencia que era del 20% hoy es del 6%".

La reforma del Banco Central

En otro tramo de su exposición, Milei anticipó detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno enviará al Congreso y que, según indicó, presentará este jueves en cadena nacional.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, form&oacute; parte de la comitiva oficial argentina durante las actividades desarrolladas en la capital peruana. (Foto: Presidencia)

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formó parte de la comitiva oficial argentina durante las actividades desarrolladas en la capital peruana. (Foto: Presidencia)

El presidente viajó a Lima acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes integraron la comitiva oficial argentina durante las actividades desarrolladas en la capital peruana.

En pocas palabras

  • Doctorado Honoris Causa: Javier Milei recibió un doctorado honorífico en Perú, destacando el avance de las ideas de la libertad.
  • Gestión económica: Milei repasó las medidas de su gestión, enfatizando la desregulación y la reducción del gasto público.
  • Reforma del BCRA: Anticipó que presentará en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Resumen generado por Thinkindot AI
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