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El ministro de Hacienda de Brasil cruzó a Milei y lo llamó "payaso" tras sus críticas a Lula

Dario Durigan respondió a las declaraciones del Presidente durante su visita a San Pablo, defendió la situación económica de Brasil y profundizó el enfrentamiento político entre ambos gobiernos.

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El ministro de Hacienda de Brasil cruzó a Milei y lo llamó payaso tras sus críticas a Lula

El ministro de Hacienda de Brasil cruzó a Milei y lo llamó "payaso" tras sus críticas a Lula
Leé también Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil y llamó a "evitar tragedias"
Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil. Foto: Reuters.

Las declaraciones de Durigan se produjeron en una entrevista con Rádio Jornal, donde rechazó el discurso de Milei y comparó la situación económica de ambos países.

La respuesta del gobierno de Brasil

El funcionario brasileño sostuvo que el mandatario argentino no tiene autoridad para cuestionar a Brasil y apuntó contra los indicadores económicos de la Argentina.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es más elevada y su inflación también es mucho más alta", afirmó, según reprodujo el diario O Globo.

Durigan agregó que no comparte las visiones catastróficas sobre la economía brasileña y defendió el rumbo de la gestión de Lula.

El cruce se originó luego de la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, el jefe de Estado argentino volvió a cargar contra Lula, a quien llamó "ladrón", y cuestionó al socialismo con fuertes declaraciones.

Además, advirtió que Brasil podría enfrentar un escenario similar al que, según su visión, atravesó la Argentina si no cambia el rumbo político en las próximas elecciones.

Brasil reconoce dificultades económicas

Más allá de responder a Milei, Durigan admitió que la economía brasileña también enfrenta desafíos.

El ministro señaló que las altas tasas de interés afectan a familias, empresas y productores, y reconoció que el costo del financiamiento representa uno de los principales problemas para la actividad económica.

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