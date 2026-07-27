El ministro de Hacienda de Brasil cruzó a Milei y lo llamó "payaso" tras sus críticas a Lula

Durigan agregó que no comparte las visiones catastróficas sobre la economía brasileña y defendió el rumbo de la gestión de Lula.

El cruce se originó luego de la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, el jefe de Estado argentino volvió a cargar contra Lula, a quien llamó "ladrón", y cuestionó al socialismo con fuertes declaraciones.

Además, advirtió que Brasil podría enfrentar un escenario similar al que, según su visión, atravesó la Argentina si no cambia el rumbo político en las próximas elecciones.

Brasil reconoce dificultades económicas

Más allá de responder a Milei, Durigan admitió que la economía brasileña también enfrenta desafíos.

El ministro señaló que las altas tasas de interés afectan a familias, empresas y productores, y reconoció que el costo del financiamiento representa uno de los principales problemas para la actividad económica.