Feroz pelea en un partido regional terminó con un kinesiólogo internado y una agresión a un hombre con su hijo

El presidente de Regatas, Ignacio Baldarenas, relató cómo se desencadenó el episodio. "Fue una locura. Un jugador de La Emilia dijo que un futbolista de Regatas había hecho gestos hacia la tribuna, pero ni siquiera era al que terminó golpeando. Corrió unos 30 metros para pegarle una patada de atrás cuando estaba abrazando a su hijo. Por poco no le pega al nene", afirmó en diálogo con TN.

El dirigente agregó que durante el partido no se habían registrado incidentes que justificaran una reacción de semejante violencia.

Un kinesiólogo terminó internado

La pelea fue escalando y también dejó heridos entre los integrantes de las delegaciones. Baldarenas contó que el kinesiólogo de Regatas fue brutalmente agredido cuando intentó separar a los futbolistas.

"Recibió cinco patadas en la cabeza. Perdió el conocimiento y tuvo vómitos. Lo trasladaron al hospital, donde le hicieron una placa y una tomografía. Quedó en observación y luego una resonancia. Este martes recibió el alta, aunque deberá continuar con controles neurológicos", explicó.

Así comenzaron los incidentes en la final de la Liga Nicoleña (Foto: captura Radio Meta Ramallo)

El operativo de seguridad y el repudio de los clubes

El presidente de Regatas señaló que el encuentro se disputó con un importante operativo integrado por 85 efectivos policiales, aunque lamentó que los graves incidentes fueran protagonizados por quienes estaban dentro de la cancha.

"Estamos viviendo una locura en el fútbol", sostuvo, al tiempo que destacó la colaboración de los dirigentes de La Emilia, de la Liga Nicoleña, del cuerpo arbitral y de las autoridades para asistir a las personas agredidas.

El comunicado de La Emilia

Tras los incidentes, el Club Social y Deportivo La Emilia difundió un comunicado oficial en el que expresó su "más enérgico repudio" a los hechos de violencia ocurridos al finalizar la final del Torneo Apertura.

La institución remarcó que entiende al deporte como "un espacio de formación, respeto, compañerismo e inclusión" y aseguró que rechaza categóricamente cualquier manifestación de violencia.

Además, condenó todas aquellas acciones, expresiones o actitudes que incentiven este tipo de comportamientos, al considerar que son incompatibles con los valores que promueve el club.