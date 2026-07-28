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Ravier confirmó la fecha del anuncio de la reforma del BCRA y admitió las "diferencias ideológicas" con Lula

El vocero ratificó que el Presidente hablará el jueves por cadena nacional para anunciar la modificación de la carta orgánica del BCRA. En tanto, si bien dijo que existen discrepancias con el mandatario brasileño, descartó una ruptura diplomática o comercial.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El vocero Adrián Ravier

El vocero Adrián Ravier, durante la conferencia de este jueves (Foto: Presidencia).

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes que haya una ruptura diplomática o comercial con Brasil, aunque admitió las "diferencias ideológicas entre ambos presidentes". En ese sentido, aseguró que discrepancias "han habido siempre". Por otro lado, el funcionario confirmó que Milei hablará este jueves por cadena nacional para anunciar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, al tiempo que aclaró sus dichos sobre el dólar.

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"Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados. Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", dijo el portavoz de Milei en conferencia de prensa en la Casa Rosada. "Las diferencias entre ambos presidentes no afectan las relaciones diplomáticas ni comerciales formales", agregó.

De ese modo, el vocero de Milei se refirió al conflicto diplomático desatado con Brasil luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamara el lunes a consultas a ambos embajadores, en protesta por las declaraciones formuladas por Milei durante un acto en apoyo del candidato presidencial opositor, Flavio Bolsonaro. En ese evento, Milei criticó al presidente de Brasil, acusándolo de "ladrón", "expresidiario" y financiar parte de una supuesta "campaña anti-Argentina" tras el Mundial de futbol 2026.

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, en la Casa Rosada creen que el conflicto no pasará a mayores en lo formal y que quedará supeditado a los llamados a consultas de los embajadores por parte de la administración de Lula. Milei, por su parte, no hará nada para escalar el conflicto.

Según las mismas fuentes oficiales, Itamaraty le presentó hasta ahora al embajador argentino, Guillermo Raimondi, "una carta de reclamo que nuestro embajador trasladará a cancillería y a Milei. Pero no hubo un pedido del gobierno brasileño al presidente argentino a que se retracte, como tampoco es la intención cortar las relaciones diplomáticas ni comerciales".

Milei prepara los anuncios de reforma del Banco Central

Por otro lado, en su quinta conferencia de prensa como vocero, Ravier confirmó que Milei anunciará el próximo jueves, acompañado por el equipo económico, la reforma a la carta orgánica del BCRA mediante un mensaje que se transmitirá por cadena nacional.

"Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", sostuvo Ravier sobre la iniciativa oficial.

La aclaración de Ravier sobre el valor del dólar

Ravier también se refirió a la polémica que generaron sus dichos de la semana pasada, cuando habló de la posibilidad de que el dólar escale a $1800 en los próximos meses. Sus dichos iban a contramano de lo que planteaba el ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo que guardar los dólares en el colchón "no era buen negocio" porque iba a bajar. Al responder a una pregunta sobre la polémica y el supuesto malestar en el equipo económico, el vocero dijo que "lo sacaron de contexto".

"La expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. La pregunta era cómo llegaba Argentina al 2027 y la respuesta era que llegaba bien, con una baja contundente en la pobreza y en la inflación. En cuanto al mercado cambiario dije que se iba a sostener a fines de 2027 en los valores actuales. En ningún momento mi intención fue decir un valor", señaló.

En ese punto, Ravier dijo que cuando mencionó el valor de $1800 fue en relación con que "si el mercado proyecta tal cosa, no estaríamos repitiendo la crisis cambiaria" como en otras oportunidades" y agregó que "si me preguntaras si puede haber una crisis, mi respuesta es que no porque el tipo de cambio flota".

"Esto que se tituló generó ruido el viernes. Por eso la aclaración que hacía falta hacer", se limitó a responder Ravier.

En materia económica, el vocero de Milei insistió en admitir que "después de la devaluación del 118% que se vio obligado a hacer Milei por la herencia recibida en 2023, los salarios cayeron en un pozo, pero se están recuperando".

Admitió también que "hay gente que no llega a fin de mes" y dijo que desde el Gobierno esperan que "con el trabajo que hacemos esperamos que cada vez sean menos".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Anunciará la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central por Cadena Nacional este jueves.
  • Relaciones diplomáticas: Las diferencias ideológicas con Brasil no afectarán los vínculos comerciales ni diplomáticos formales.
  • Vocero presidencial: Adrián Ravier aclaró detalles sobre el dólar y la reforma monetaria.
Resumen generado por Thinkindot AI
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