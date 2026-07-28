Ravier confirmó la fecha del anuncio de la reforma del BCRA y admitió las "diferencias ideológicas" con Lula

Según las mismas fuentes oficiales, Itamaraty le presentó hasta ahora al embajador argentino, Guillermo Raimondi, "una carta de reclamo que nuestro embajador trasladará a cancillería y a Milei. Pero no hubo un pedido del gobierno brasileño al presidente argentino a que se retracte, como tampoco es la intención cortar las relaciones diplomáticas ni comerciales".

Milei prepara los anuncios de reforma del Banco Central

Por otro lado, en su quinta conferencia de prensa como vocero, Ravier confirmó que Milei anunciará el próximo jueves, acompañado por el equipo económico, la reforma a la carta orgánica del BCRA mediante un mensaje que se transmitirá por cadena nacional.

"Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", sostuvo Ravier sobre la iniciativa oficial.

La aclaración de Ravier sobre el valor del dólar

Ravier también se refirió a la polémica que generaron sus dichos de la semana pasada, cuando habló de la posibilidad de que el dólar escale a $1800 en los próximos meses. Sus dichos iban a contramano de lo que planteaba el ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo que guardar los dólares en el colchón "no era buen negocio" porque iba a bajar. Al responder a una pregunta sobre la polémica y el supuesto malestar en el equipo económico, el vocero dijo que "lo sacaron de contexto".

"La expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. La pregunta era cómo llegaba Argentina al 2027 y la respuesta era que llegaba bien, con una baja contundente en la pobreza y en la inflación. En cuanto al mercado cambiario dije que se iba a sostener a fines de 2027 en los valores actuales. En ningún momento mi intención fue decir un valor", señaló.

En ese punto, Ravier dijo que cuando mencionó el valor de $1800 fue en relación con que "si el mercado proyecta tal cosa, no estaríamos repitiendo la crisis cambiaria" como en otras oportunidades" y agregó que "si me preguntaras si puede haber una crisis, mi respuesta es que no porque el tipo de cambio flota".

"Esto que se tituló generó ruido el viernes. Por eso la aclaración que hacía falta hacer", se limitó a responder Ravier.

En materia económica, el vocero de Milei insistió en admitir que "después de la devaluación del 118% que se vio obligado a hacer Milei por la herencia recibida en 2023, los salarios cayeron en un pozo, pero se están recuperando".

Admitió también que "hay gente que no llega a fin de mes" y dijo que desde el Gobierno esperan que "con el trabajo que hacemos esperamos que cada vez sean menos".