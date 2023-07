El video del dramático accidente de un avión con 34 pasajeros: terminó hecho pedazos

avion somalia llegando .jpg El vuelo de Halla Airlines pasa en la aproximación final al aeropuerto sin que se noten anomalías. (Foto: Captura de TV)

Pero de pronto algo sucedió justo cuando la máquina, con el tren de aterrizaje en posición, estaba por tocar tierra. Al posarse sobre la pista - a 200 km por hora - el avión se inclinó sobre uno de sus lados. Tocó la pista con una de sus alas y comenzó una peligrosa maniobra en al que derrapó y se fue de la carpeta para el aterrizaje.

avion de somalia.jpg El avión, fuera de control se va de la pista hacia un muro lateral.(Foto: Captura de TV)

¿Una falla en el tren de aterrizaje?

La aeronave se desvío del lado izquierdo de la pista, giró y en simultáneo se deslizó por un terraplén, mientras el ala derecha golpeaba el piso mientras continuaba su descontrolado avance por la inercia y la imposibilidad de frenarlo.

En un momento de ese violento giro, el avión comenzó a partirse en varios pedazos, pero nunca hubo explosiones ni fuego por el combustible.

Al cabo de unos metros caóticos, las partes del avión golpearon contra un muro en el límite del aeropuerto.

El informe preliminar habla de un posible mal funcionamiento del tren de aterrizaje. O bien, el mecanismo no afirmó como se debe a las ruedas para que puedan soportar el impacto al tocar tierra o falló alguna señal que alertara a los pilotos sobre esa anomalía.

avion somalia3.jpg El avión comienza a partirse y está a punto de impactar con un muro. (Foto: Captura de TV)

Aunque había buena visibilidad, otra alternativa es que el viento de cola, de 17 nudos, pudo haber desplazado de costado a la máquina fabricada en Brasil, justo al momento de intentar el aterrizaje.

avion de somalia2.jpg El avión, finalmente detenido, está partido en varias unidades junto al muro que contuvo su alocada marcha. (Foto Gentileza Daily mail)

De inmediato llegaron los equipos de emergencia, pero de nuevo, no hizo falta la labor de los bomberos para apagar un fuego que, afortunadamente, nunca llegó.

Los grupos de rescate al llegar no salieron de su asombro. No hubo ningún muerto. Apenas una persona herida pero tampoco de consideración. Realmente un aterrizaje forzoso y accidentado que no tuvo costo alguno para las personas.

avion de somalia 4.jpg Solo una persona resultó con heridas menores según las autoridades del aeropuerto de Mogadishu. (Foto: GentilezaDaily Mail)

Para ratificar lo que puede calificarse como de un milagro, la oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOS) informó: "Todos los pasajeros a bordo fueron evacuados de manera segura, se administraron primeros auxilios a los pasajeros heridos y otros fueron transportados a hospitales en #Mogadishu”.