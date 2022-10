Elecciones en Brasil: para ganarle a Bolsonaro en primera vuelta, Lula convoca a evitar el abstencionismo

Lula da Silva en la previa a las elecciones Brasil - TÉLAM.jpg

De buen humor y vistiendo un saco blanco con camiseta negra y pantalón negro, Lula dijo, entre risas, que estaba interpretando a "Carlos Gardel" y pidió a la población "no ir a la playa sin antes haber votado", aunque aclaró que también piensa en cómo trabajar para un escenario de balotaje.

"Estoy muy esperanzado de que la elección se pueda definir mañana. Mañana estaré festejando por haber ganado en primera vuelta o para ir al balotaje. Mañana vamos a festejar la victoria con una fiesta en la Avenida Paulista. Y vamos a trabajar, porque resurgir de las cenizas como lo hicimos es de mucha alegría, de mucha victoria", aseguró en una conferencia realizada en San Pablo.

Las encuestas dan como ganador en primera vuelta a Lula

Al mismo tiempo de la conferencia, Lula recibió la noticia de que las encuestas de Datafolha e Ipec le otorgaban el 50 y el 51 % de los votos, respectivamente, que le darían la posibilidad de vencer en primera vuelta.

Elecciones en Brasil 01 - Télam.jpg Lula da Silva quiere ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta, y para ello, convoca a evitar el abstencionismo (Foto: Télam).

Según Datafolha, Lula recibe una intención de voto del 50%, mientras que Bolsonaro el 36%, Simone Tebet el 6% y Ciro Gomes 5%. En tanto, la encuesta Ipec para la TV Globo proyectó a Lula con 51% contra 37% de Bolsonaro y 5% para Gomes y Simone Tebet. En Brasil, para evitar el balotaje del 30 de octubre es necesario tener el 50% más uno de los votos.

Las encuestas tienen dos puntos de margen de error para más o para menos. Estos números son contando los llamados votos válidos, sin tener en cuenta los votos en blanco o anulados. Según los sondeos, hay entre el 2% o 3% de personas indecisas.

El mensaje de Lula ante el panorama en los comicios

Elecciones en Brasil 02 - Télam.JPG Lula da Silva quiere ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta, y para ello, convoca a evitar el abstencionismo (Foto: Télam).

Ante el clima de violencia que vive el país y el temor a un no reconocimiento de los resultados con el que amenazó el presidente, Lula fue tajante: "No temo nada, si ustedes me eligen, asumiré la presidencia y comenzaré mi gobierno".

Lula dijo que en caso de ir a una segunda vuelta con Bolsonaro "la elección será otra". "Es como una prorrogación en un partido de fútbol. Hay que descansar un poco y salir a disputar nuevamente los votos", señaló y aseguró que deberá hacer alianza con los candidatos derrotados y subirlos a lo que llamó "un Arca de Noé".

"Lo que está en juego es mejora, no hay que tener miedo de conversar, nuestro barco es un Arca de Noé", aseguró el exlíder metalúrgico, que abrió el diálogo con los candidatos que podrían quedar afuera del balotaje, como el exministro Ciro Gomes y la senadora Simone Tebet.