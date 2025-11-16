Elecciones en Chile: cerraron los comicios y hay expectativa por los primeros resultados

En un segundo grupo aparecen cuatro candidatos con menor intención de voto según las proyecciones: Franco Parisi, del Partido de la Gente; Marco Enríquez-Ominami, dirigente de izquierda; Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Fútbol de Chile; y Eduardo Artés, dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria.

Los sondeos coincidían en que ninguno de estos cuatro últimos alcanzaría el 50% más uno necesario para consagrarse ganador en primera vuelta.

candidatos chile

Elecciones en Chile: voto obligatorio

Esta jornada electoral también está marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.

El desarrollo de la votación se lleva adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El país aguarda ahora el cierre de mesas y los primeros cómputos oficiales para conocer quiénes serán los candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta, en caso de que, como anticipaban las encuestas, ninguno alcance la mayoría absoluta en esta primera instancia.