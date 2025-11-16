Elecciones en Chile: cerraron los comicios y hay expectativa por los primeros resultados
Con más de 15,7 millones de electores habilitados, Chile elige presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Jeannette Jara y José Antonio Kast llegan como favoritos en unos comicios que podrían definirse en balotaje.
Elecciones en Chile: votaron los candidatos y hay expectativas por los primeros resultados
Los ocho candidatos presidenciales ya emitieron su voto en las elecciones generales de Chile, en una jornada en la que el país elige al sucesor de Gabriel Boric y renueva buena parte de su Congreso. La votación comenzó a las 8 de la mañana, con los colegios electorales operativos en todo el país, y se extenderá hasta las 18.00, horario tras el cual se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 20.00.
Más de 15,7 millones de chilenos están habilitados para votar al próximo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales, responsables de la administración territorial.
Las encuestas previas ubican como favoritos a dos candidatos situados en los extremos del arco ideológico: Jeannette Jara, exministra y referente del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y referente de la derecha dura. Ninguno de los sondeos divulgados antes de la veda electoral proyectaba un triunfo en primera vuelta.
Además de Jara y Kast, otros dos postulantes buscan alcanzar un lugar en el balotaje del 14 de diciembre: Evelyn Matthei, exministra y candidata de la coalición de centroderecha Chile Vamos; y Johannes Kaiser, representante del Partido Nacional Libertario.
En un segundo grupo aparecen cuatro candidatos con menor intención de voto según las proyecciones: Franco Parisi, del Partido de la Gente; Marco Enríquez-Ominami, dirigente de izquierda; Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Fútbol de Chile; y Eduardo Artés, dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria.
Los sondeos coincidían en que ninguno de estos cuatro últimos alcanzaría el 50% más uno necesario para consagrarse ganador en primera vuelta.
Elecciones en Chile: voto obligatorio
Esta jornada electoral también está marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.
El desarrollo de la votación se lleva adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.
El país aguarda ahora el cierre de mesas y los primeros cómputos oficiales para conocer quiénes serán los candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta, en caso de que, como anticipaban las encuestas, ninguno alcance la mayoría absoluta en esta primera instancia.