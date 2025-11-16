En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Chile
Elecciones
Elecciones 2025

Elecciones en Chile: cerraron los comicios y hay expectativa por los primeros resultados

Con más de 15,7 millones de electores habilitados, Chile elige presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Jeannette Jara y José Antonio Kast llegan como favoritos en unos comicios que podrían definirse en balotaje.

Elecciones en Chile: votaron los candidatos y hay expectativas por los primeros resultados

Elecciones en Chile: votaron los candidatos y hay expectativas por los primeros resultados

Los ocho candidatos presidenciales ya emitieron su voto en las elecciones generales de Chile, en una jornada en la que el país elige al sucesor de Gabriel Boric y renueva buena parte de su Congreso. La votación comenzó a las 8 de la mañana, con los colegios electorales operativos en todo el país, y se extenderá hasta las 18.00, horario tras el cual se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 20.00.

Leé también Elecciones presidenciales en Chile: quiénes compiten el domingo y qué está en juego en el país vecino
Los candidatos de las elecciones presidenciales de Chile de este domingo. (Foto: A24.com)

Más de 15,7 millones de chilenos están habilitados para votar al próximo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales, responsables de la administración territorial.

elecciones chile reuters3

Las encuestas previas ubican como favoritos a dos candidatos situados en los extremos del arco ideológico: Jeannette Jara, exministra y referente del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y referente de la derecha dura. Ninguno de los sondeos divulgados antes de la veda electoral proyectaba un triunfo en primera vuelta.

Además de Jara y Kast, otros dos postulantes buscan alcanzar un lugar en el balotaje del 14 de diciembre: Evelyn Matthei, exministra y candidata de la coalición de centroderecha Chile Vamos; y Johannes Kaiser, representante del Partido Nacional Libertario.

En un segundo grupo aparecen cuatro candidatos con menor intención de voto según las proyecciones: Franco Parisi, del Partido de la Gente; Marco Enríquez-Ominami, dirigente de izquierda; Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Fútbol de Chile; y Eduardo Artés, dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria.

Los sondeos coincidían en que ninguno de estos cuatro últimos alcanzaría el 50% más uno necesario para consagrarse ganador en primera vuelta.

candidatos chile

Elecciones en Chile: voto obligatorio

Esta jornada electoral también está marcada por un cambio clave: por primera vez el voto es obligatorio, y quienes no se presenten a sufragar podrán recibir multas de hasta 100 dólares, según la normativa vigente.

El desarrollo de la votación se lleva adelante con normalidad y sin incidentes relevantes, según informaron el Servicio Electoral (Servel) y las autoridades encargadas de la seguridad. A lo largo del día se registraron filas moderadas en distintos centros de votación, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El país aguarda ahora el cierre de mesas y los primeros cómputos oficiales para conocer quiénes serán los candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta, en caso de que, como anticipaban las encuestas, ninguno alcance la mayoría absoluta en esta primera instancia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chile Elecciones Gabriel Boric
Notas relacionadas
Chile vota: todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias
Furor por Soda Stereo: el show "Ecos" arrasa en Chile, Perú y se anuncian las fechas de México
Pagaban por matar: el estremecedor caso de los "safaris humanos" contra hombres y niños que escandaliza al mundo

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar