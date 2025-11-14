Elecciones presidenciales en Chile: quiénes compiten el domingo y qué está en juego en el país vecino

Los candidatos: quiénes llegan mejor posicionados

JEANNETTE JARA, la carta del oficialismo

JEANNETTE JARA 2 Elecciones presidenciales en Chile: Jeannete Jara, la carta del oficialismo. (Foto: Reuters)

A sus 51 años, la exministra de Trabajo y dirigente del Partido Comunista encabeza la intención de voto con 33,2%, según el sondeo de Atlas Intel. Representa a la coalición gobernante de izquierda, que llega debilitada tras la caída en la aprobación del presidente Boric.

Su programa prioriza:

Aumento del salario mínimo ,

refuerzo de derechos laborales ,

mayor protagonismo estatal en la industria del litio ,

política dura contra el crimen, con nuevas cárceles y modernización policial.

Su principal desafío es superar el techo electoral que implica la impopularidad del Gobierno y su propia militancia comunista.

JOSÉ ANTONIO KAST, el líder de la derecha dura

José Antonio Kast Elecciones presidenciales en Chile: José Antonio Kast, el líder de la derecha dura. (Foto: Reuters)

Con 16,8%, el fundador del Partido Republicano vuelve a disputar la presidencia tras perder el balotaje de 2021. Su eje de campaña es claro: inmigración y seguridad.

Propone:

Deportación masiva de indocumentados ,

prisiones de máxima seguridad ,

reducción del Estado.

La sombra de su padre -un ex oficial alemán con pasado nazi- vuelve a jugarle en contra, al igual que el rol de su hermano durante la dictadura de Pinochet.

JOHANNES KAISER, la derecha libertaria en ascenso

JOHANNES KAISER Elecciones presidenciales de Chile: Johannes Kaiser, la derecha libertaria en ascenso. (Foto: Reuters)

El polémico diputado y ex youtuber, de 49 años, se separó del partido de Kast para fundar el Partido Nacional Libertario. Comparte con Kast el segundo puesto en las encuestas (16,8%) y se volvió uno de los fenómenos electorales del año.

Sus propuestas incluyen:

Cerrar completamente la frontera con Bolivia ,

deportar inmigrantes con antecedentes a El Salvador ,

drástica reducción del Estado y gasto público ,

salida de Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ,

retiro del Acuerdo de París.

Kaiser encarna una corriente antisistema que atrae especialmente a votantes jóvenes y desencantados.

EVELYN MATTHEI, la derecha moderada que perdió terreno

EVELYN MATTHEI Elecciones presidenciales en Chile: Evelyn Matthei, la derecha moderada que perdió terreno. (Foto: Reuters)

Con 72 años, Matthei es una de las figuras más experimentadas del país. Economista, exministra, exsenadora y exalcaldesa de Providencia, esta es su segunda carrera presidencial tras perder en 2013 ante Michelle Bachelet.

Promueve:

Fortalecimiento policial ,

reducción de impuestos a empresas ,

recorte del gasto público.

Aunque comenzó liderando parte de las encuestas, hoy aparece en quinto lugar con 13,9%, desplazada por la irrupción de Kaiser.

Otros candidatos

Franco Parisi (14,2%) , economista radicado en EE.UU., vuelve a competir sin pisar Chile. Mantiene un voto duro fiel en redes sociales.

Harold Mayne-Nicholls (1,9%) , expresidente de la ANFP.

Marco Enríquez-Ominami (1%) , líder del PRO.

Eduardo Artés (0,1%), candidato de la izquierda marxista.

Qué dicen las encuestas: el balotaje parece inevitable

Elecciones presidenciales en Chile

De acuerdo con el estudio de Atlas Intel (realizado entre el 25 y 30 de octubre), Jara lidera con 33,2%, suficiente para encabezar la primera vuelta, pero lejos del 50% necesario para evitar la segunda votación.

En los posibles balotajes, todos los candidatos de derecha derrotarían a Jara, según el reporte:

Kaiser vs Jara: 46% – 41%

Kast vs Jara: 46% – 40%

Parisi vs Jara: 45% – 38%

Matthei vs Jara: 44% – 37%

La izquierda enfrenta un escenario desafiante: el candidato que pase a segunda vuelta —todo indica que será Jara— deberá movilizar masivamente a los votantes moderados si quiere revertir la tendencia.

El Congreso: la otra batalla que definirá el poder real

Además de la presidencia, Chile renovará los 155 diputados y 23 de los 50 senadores. Si la derecha logra cuatro séptimos en ambas cámaras (89 diputados y 29 senadores), podrá aprobar reformas constitucionales sin plebiscito, algo que no ocurre desde 1990.

Un eventual triunfo presidencial de Kast o Kaiser, sumado a mayorías legislativas, podría redefinir la seguridad interior, la política migratoria, la reforma económica, el rol del Estado, y la relación con organismos internacionales.

Para la izquierda, retener la mayor cantidad de escaños posibles es clave para bloquear reformas profundas.

El rol estratégico de la minería

Chile es líder mundial en cobre y segundo en litio, dos recursos críticos en la transición energética global. Los candidatos con más chances coinciden en priorizar el sector, pero con matices:

Jara quiere empoderar a Codelco y ampliar su rol en el litio.

Kast promete auditar la estatal y acelerar permisos ambientales.

Kaiser propone un modelo abiertamente promercado, reduciendo barreras ecológicas.

Matthei busca agilizar inversiones con controles moderados.

Las mineras presionan para que el próximo gobierno simplifique trámites, acelere autorizaciones y otorgue mayor estabilidad regulatoria.

Imagen de los líderes: Boric, Jara, Kast y Matthei bajo la lupa

La encuesta también midió imagen positiva y negativa de los principales referentes:

Gabriel Boric: 39% positiva - 56% negativa

Jara: 40% positiva - 54% negativa

Kast: 40% positiva - 52% negativa

Kaiser: 38% positiva - 50% negativa

Matthei: 36% positiva - 55% negativa

La figura con mejor imagen sigue siendo Michelle Bachelet (49% positiva), aunque no está en competencia.

Un país polarizado frente a una elección histórica

El clima electoral está atravesado por el cansancio social de una década marcada por:

estallido social,

inflación,

inseguridad creciente,

dos procesos constitucionales fallidos,

crisis migratoria,

desgaste institucional.

La pregunta central no es solo quién será el próximo presidente, sino qué modelo de país se impondrá tras una elección que podría desplazar al progresismo y consolidar un giro a la derecha.

Los chilenos decidirán no solo un nombre, sino el rumbo político de la región en un año donde América Latina se reconfigura.

Con información de Reuters